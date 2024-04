Pass Olympique : comment télécharger votre QR code pour Paris pendant les JO ?

Pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, un dispositif de sécurité conséquent sera en action, introduisant des zones spécifiques. L'accès à ces zones sera exclusivement réservé à ceux munis d'un QR code.

À l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, un plan de sécurité spécial sera en place, incluant des zones dans la ville où l'accès sera limité. Pour y entrer, il faudra montrer un QR code. Ce système a pour but de protéger tout le monde durant l'événement.

Donc, si vous vivez ou travaillez dans ces zones, vous devrez demander votre QR code. Suivez ce guide, pour acquérir votre accès numérique aux JO. Car oui, on vous explique tout, depuis la récupération du précieux QR code jusqu'à son utilisation.

Accéder aux JO de Paris 2024 : obtenez votre QR code

Il est essentiel de savoir que l'accès à certaines zones clés de Paris pendant les JO nécessitera un QR code. L'obtention de ce QR code commence en mai 2024, quand une plateforme spéciale ouvrira ses portes virtuelles pour l'inscription.

Vous devrez donc fournir des informations personnelles et quelques documents. C'est un peu comme un jeu de piste, sauf que la récompense vous permet de vous déplacer librement dans Paris.

« Les forces de sécurité useront de jugement : si une personne de 95 ans vient avec son identité, elles interviendront pour l'aider ».

Cette assurance du ministre de l'Intérieur nous rappelle que, malgré l'avancée numérique, la touche humaine reste essentielle. Ainsi, personne n'est laissé de côté, même sans accès Internet.

Qui en aura besoin ?

Pratiquement tout le monde ! Si vous vivez, travaillez ou venez juste visiter pour les JO, vous aurez besoin d'un QR code. Ainsi, il vous servira de passeport pour l'aventure. Il n'épargne aucun moyen de locomotion : piétons, cyclistes et automobilistes, tous seront logés à la même enseigne.

La démarche est simple : dès que vous pénétrez dans une zone réglementée, vous devrez montrer ce QR code comme un étendard numérique.

La plateforme sera lancée le 10 mai 2024. Une fois inscrit, vous pourrez ensuite télécharger votre QR code. Pour ceux qui redoutent la fracture numérique, pas de panique ! Des solutions sont prévues pour aider tout le monde à s'inscrire, y compris des opérations porte-à-porte.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) nous rappelle que, en 2021, plus de 99 % de la population de 15 ans et plus possède un téléphone. Avec 95 % ayant un mobile et 77 % un smartphone, la majorité dispose d'un accès à Internet, élargissant ainsi le pont vers l'inclusion numérique.

Que vous optiez pour une version imprimée ou numérique de votre QR code, il représente votre passeport vers la liberté dans le Paris des JO. Il symbolise non seulement une révolution dans la gestion des grands événements mais rappelle également l'importance de l'adaptabilité et de l'inclusion dans notre monde en constante évolution.

