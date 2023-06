Téléphonie VOIP : quels avantages pour votre entreprise ?

En plus d’être facile à mettre en place, la téléphonie VOIP vous permet de réduire vos coûts de télécommunication et d’optimiser votre productivité. Elle est également connue pour offrir une grande flexibilité et mobilité aux employés.

Aujourd’hui, l’utilisation du cloud et d’Internet commence à s’imposer comme un standard à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité. D’une manière générale, elles leur permettent de répondre aux nouvelles exigences des consommateurs et de gagner en efficacité. Elles simplifient la plupart de leurs processus et sont utiles pour économiser aussi bien du temps que de l’argent. La téléphonie VOIP fait justement partie des technologies qui apportent de l’innovation dans les stratégies de communication d’une entreprise. Elle consiste à numériser, puis à acheminer une voix grâce à une connexion internet à large bande. Bien qu’il s’agisse d’une découverte assez récente datant de seulement quelques années, elle a rapidement acquis une forte notoriété en raison de ses multiples avantages.

Réduction des coûts de télécommunication

En adoptant un système de téléphonie VOIP, vous avez l’occasion de réaliser d’importantes économies. Vous allez notamment engager moins de dépenses pour passer des appels nationaux et internationaux. De plus, vous ne serez pas obligé d’acheter des infrastructures ou du matériel pour son installation, puisque la solution est hébergée sur le cloud. Par ailleurs, vous n’aurez plus besoin d’investir dans de gros travaux d’entretien ou de réparation.

Facilité d’installation de la téléphonie VOIP

Pour commencer à utiliser le système de téléphonie VOIP, il suffit de le télécharger sur les appareils de l’entreprise (smartphones, PC, Mac, etc.). Ensuite, il faut réaliser quelques configurations qui ne nécessitent aucune compétence technique particulière. Vous pouvez, par exemple, l’intégrer à vos outils business comme votre CRM ou votre Helpdesk.

Fonctionnalités de la téléphonie VOIP

Le système de téléphonie VOIP est parfaitement en mesure de devenir une plateforme complète pour vos opérations de support client. À titre d’illustration, il peut vous proposer le transfert automatique d’appels, la visualisation des statistiques d’appels entrants et sortants, l’envoi par courriel des messages enregistrés dans la boîte vocale, etc.

Flexibilité et mobilité des employés grâce à la téléphonie VOIP

Si vous adoptez un système de téléphonie VOIP, vous permettez une plus grande flexibilité et mobilité à vos employés. En effet, ces derniers ne seront plus obligés de rester scotchés devant leur ordinateur de bureau pour prendre ou passer des appels. Il leur suffit de disposer d’une bonne connexion internet pour être disponibles. De plus, vos communications ne seront plus limitées dans le temps.

Optimisation de votre performance commerciale grâce à la téléphonie VOIP

Un système de téléphonie VOIP met à votre disposition un ensemble de données et d’indicateurs de performance vous permettant d’orienter au mieux votre stratégie commerciale. Grâce à lui, vous pouvez facilement repérer les faiblesses et les points forts de vos techniques de communication. Par ailleurs, vous avez la possibilité de mesurer la productivité et la qualité du travail de vos équipes. Vous saurez certainement améliorer vos liens avec vos clients, vos prospects et vos partenaires d’affaires.

Amélioration de la collaboration des équipes

En utilisant une solution hébergée sur le cloud, vous permettez à vos collaborateurs d’accéder à des données précises et actualisées. Toutes les informations nécessaires à la communication seront partagées en temps réel avec tous les membres de l’équipe. Ainsi, l’absence d’un collègue ne causera plus des soucis de coordination ou de passation de pouvoir.