Test de ContentBot : un bon outil pour les rédacteurs de contenu ?

Aujourd’hui, nous avons choisi de vous présenter ContentBot, un outil de création de contenu utilisant l’IA d’OpenAI.

En tant que rédacteur de contenus, produire des articles et des posts peut être chronophage. Heureusement, grâce à OpenAI et GPT-3, des outils SaaS basés sur l’intelligence artificielle sont disponibles. Dans cet article, nous étudions ContentBot, un outil de génération de contenu basé sur l’IA d’OpenAI.

Présentation de ContentBot

Caractéristiques techniques Langues disponible : 25 langues disponible

Templates : 35 templates rédactionnels

Inscription : E-mail, Facebook, Google

Tone : 5 tons rédactionnels différents

Forfaits payants : Prépayé, Entrée, Prime, Premium Plus

ContentBot est une plateforme de création de contenu IA automatisée. Elle offre une large gamme de modèles, y compris les médias sociaux et les articles complets. Ce qui distingue ContentBot des autres outils est sa fonctionnalité d’édition de texte supplémentaire. L’IA peut ainsi terminer automatiquement toute phrase commencée par l’utilisateur dans l’éditeur. En utilisant OpenAI GTP-3, ContentBot utilise également sa propre génération d’IA appelée Tiny Seed AI, ce qui est une fonctionnalité nouvelle et intéressante.

Avec ContentBot, l’utilisateur doit simplement saisir une clé de données pour créer un contenu unique et nouveau. Cette plateforme d’écriture automatisée offre une solution pratique pour les rédacteurs de contenu. Elle permet d’économiser du temps et des efforts dans leur processus de création de contenu. Avec la capacité de générer des articles complets et des outils d’édition de texte supplémentaires, ContentBot est un choix idéal pour ceux qui recherchent une assistance complète en matière de création de contenu basée sur l’IA.

Fonctionnements de ContentBot

Vous pouvez créer un compte lors de votre première utilisation de ContentBot et saisir des informations de base. Les fonctionnalités de cette IA sont conçues pour répondre aux questions que vous vous posez lors de la création de contenu. Elle facilite également la recherche de qualité. L’interface vous fournira une réponse pertinente avec des mots-clés appropriés. Cela améliorera votre présence sur les plateformes de marketing social et offrira une expérience utilisateur optimale grâce à une grammaire correcte.

Une fois que vous avez terminé la saisie, un bot prendra en charge une partie de la responsabilité de l’utilisateur et enverra le contenu généré. Ensuite, vous avez la possibilité de soit garder le contenu pour une utilisation future, soit le supprimer et le catégoriser. Cette fonctionnalité est unique à ContentBot.

De plus, la plateforme a récemment introduit une fonctionnalité permettant de générer des articles complets. L’outil d’édition de texte supplémentaire de ContentBot est capable de compléter automatiquement les phrases que vous commencez à écrire dans l’éditeur. Cette fonctionnalité permet d’accélérer considérablement le processus de rédaction de contenu.

ContentBot utilise la technologie GTP-3 OpenAI et dispose de sa propre génération d’IA appelée Tiny Seed AI, ce qui est très nouveau et intéressant. Cela rend la plateforme différente des autres outils de rédaction automatisée disponibles sur le marché. Avec ContentBot, vous pouvez produire du contenu de qualité professionnelle en un rien de temps.

Quelques fonctionnalités intéressantes

ContentBot propose une variété de services et de personnalisations pour différents types d’outils, tels que la copie de blog, la copie marketing, la copie basée sur le référencement et la copie commerciale. Les utilisateurs peuvent profiter de nombreuses fonctionnalités, notamment la génération d’idées uniques, la création d’articles de blog complets, la fourniture de contenu pour les pages de destination, les publicités Facebook, etc.

De plus, il y a un vérificateur de ventes unique, des titres de page, des idées de vidéos avec des descriptions, et bien d’autres. La liste est interminable grâce aux options de personnalisation et d’optimisation proposées. En outre, Nick Duncan, le fondateur de ContentBot, s’est vraiment donné à fond pour créer cet outil.

Meilleures fonctionnalités de ContentBot

En dehors des avantages évidents de ContentBot, voici quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités. Tout d’abord, son interface est élégante, simple et facile à utiliser, surpassant celle d’autres services de complétion de l’IA. De plus, contrairement à d’autres platesformes, ContentBot ne copie pas d’autres contenus existants en utilisant une fonctionnalité unique d’IA appelée Tiny Seed AI. Cela lui confère une qualité intéressante que les autres outils ne possèdent pas.

En effet, ContentBot est une excellente option financière. Il offre des crédits illimités sur tous ses plans. En revanche, la plupart des autres services d’écriture d’IA limitent les crédits en fonction du nombre de travaux accomplis. En outre, ContentBot dispose d’une gamme de modèles impressionnante, proposant une grande variété de modèles de contenus parmi lesquels choisir. Avec plus de 30 modèles, vous pouvez utiliser des fonctionnalités comme le « Pitch Yourself » pour une argumentation de vente de produits ou le « Générateur de slogans » pour obtenir des slogans percutants pour votre entreprise.

Prix et abonnement

ContentBot propose trois plans d’abonnement pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs. Le plan Entrée offre 50 000 mots par mois pour 19 dollars, tandis que le plan Prime donne accès à des crédits illimités pour les contenus courts et jusqu’à 150 000 mots pour des contenus longs pour 59 dollars par mois.

Enfin, le plan Premium PLUS propose des crédits illimités pour les contenus courts et jusqu’à 400 000 mots pour les contenus longs pour 99 dollars par mois. Les utilisateurs peuvent choisir l’abonnement qui correspond le mieux à leur budget et à leurs besoins. Un essai de 7 jours est offert pour tester les plans payants.

Notre verdict

Selon nous, ContentBot est un outil AI exceptionnel pour la création de contenu. En utilisant sa propre technologie d’écriture de contenu, ContentBot se démarque de ses concurrents. Bien que le marché offre d’autres options, elles peuvent être difficiles à utiliser. ContentBot est facile à utiliser et produit des résultats de qualité, vous aidant ainsi à gagner du temps et de l’énergie. Nous recommandons vivement cet outil pour la création de contenu.

Interface simple d’utilisation

Générateur de contenu pour des formats longs et courts

Outil intégré de détection de contenu dupliqué

Utilise la technologie GTP-3 OpenAI

Interface qui nécessite une modernisation

Interface - 8 Qualité rédactionnelle - 9 Rapidité de la génération - 9 Rapport Qualité / Prix - 8.5 8.6 Interface : simple et facile à utiliser. Qualité rédactionnelle : Utilise GPT-3 pour créer du contenu de qualité. Rapidité de la génération : assez rapide et efficace grâce à l'utilisation de l'IA. Rapport Qualité / Prix : Prix compétitif face aux alternatives. User Rating: Be the first one !