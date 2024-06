Tether wallet : Top 5 des meilleurs portefeuilles Tether

Un Tether wallet est indispensable notamment quand on s'aventure dans le domaine de la finance décentralisée. Avec un tel portefeuille, il est plus facile et sécurisé d'effectuer des transactions USDT.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Zengo est en tête de ce top 5. Il offre la meilleure sécurité pour vos actifs en combinant le MPC à l'authentification multi-facteurs. En outre, avec Zengo, vous pouvez récupérer vos jetons Tether si, par malheur, vous perdez votre appareil, ou lorsque vous avez oublié votre mot de passe. J'en profite

Stocker, envoyer ou recevoir des cryptomonnaies, tout cela s'effectue au moyen d'un crypto wallet. Celui-ci peut également offrir le contrôle absolu et garantir la sécurité de vos actifs numériques. Par ailleurs, un portefeuille crypto tel que le Bitcoin wallet permet d'interagir avec les applications décentralisées ou DApps. Parmi les plus utilisés il y a les Tether wallets, permettant de détenir des jetons USDT. Tether est, en effet, la troisième crypto la plus répandue pour plusieurs raisons telles que sa nature stable. De la sorte, les investisseurs et commerçants l'utilisent davantage dans leurs diverses transactions cryptographiques. Seulement, beaucoup de marques proposent ce type de portefeuille sans dévoiler leur face cachée. Pour vous éviter les désagréments indésirables, on vous livre les meilleurs Tether wallets.

Zengo : un Tether wallet sécurisé pour une protection assurée

On aime Suppression du spam Web3

Version gratuite On aime moins Pas de version de bureau téléchargeable

Plusieurs cryptos non prises en charge Zengo Le Tether wallet le plus sécurisé Voir l'offre Si vous souhaitez sécuriser vos actifs de la meilleure manière possible, on vous recommande le Tether wallet de Zengo. L'authentification multi-facteur s'associe au calcul multipartite ou MPC pour offrir un portefeuille hautement sécurisé. En outre, Zengo accède à la récupération de vos actifs si, par malheur, vous perdez votre appareil ou vous oubliez votre mot de passe. Un autre avantage à tirer de Zengo est qu'il fournit un suivi en ligne pour vous permettre de connaître en temps réel vos jetons Tether. Sans oublier que les transactions se font en quelques clics. Sinon, vous pouvez utiliser de nombreuses applications pour effectuer des paiements mobiles et procéder à des virements via SEPA, SWIFT, Visa ou Mastercard. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 1000

Conversion en portefeuille froid : oui, sur ordinateur de bureau

Prise en charge de DeFi : Oui

Safepal : le meilleur Tether wallet hybride On aime Une installation rapide

Compatibilité inter-chaînes On aime moins Langue française non disponible

Une batterie limitée qui peut compromettre certaines actions SafePal Le meilleur portefeuille hybride pour Tether Voir l'offre Si vous préférez un portefeuille hybride pour gérer vos jetons Tether, Safepal répond à vos besoins. Il traite actuellement des milliers d'actifs numériques et des NFT. En optant pour ce wallet, vous pouvez accéder aux différentes applications décentralisées via de nombreuses blockchains, d'autant plus qu'il dispose de portefeuilles compatibles Web3. Pour vous protéger contre toute tentative de piratage, Safepal dispose d'un élément sécurisé CC EAL5+. En outre, son mécanisme d'autodestruction se combine avec la protection anti-falsification. Ce qui représente une couche de sécurité supplémentaire pour vos actifs. Pour toutes vos transactions, il est toujours possible d'éviter tout contact direct. Il suffit de scanner des QR codes ou de connecter les appareils via Bluetooth et le tour est joué. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 100 millions dont 45000 crypto

Conversion en portefeuille froid : oui, via WalletConnect

Prise en charge de DeFi : Oui Trezor : le meilleur Tether wallet matériel On aime Une sécurité assurée pour les actifs

Possibilité de convertir en portefeuille en ligne On aime moins Nombre d'actifs pris en charge limité

D'autres wallets matériels proposent les mêmes offrent à un prix plus abordable Trezor Le meilleur portefeuille matériel pour stocker des jetons USDT Voir l'offre Si vous souhaitez plutôt opter pour un portefeuille matériel, on vous propose d'utiliser Trezor. Celui-ci fournit une sécurité maximale pour protéger vos actifs en stockant vos clés privées hors ligne. Par ailleurs, il propose une protection supplémentaire via un code PIN ainsi qu'une authentification à 2 facteurs. Ce qui est une solution ultra sécurisée pour le stockage de vos Tether. En outre, Trezor intègre d'autres portefeuilles comme Exodus. Bien que le nombre d'actifs pris en charge semble limité, la prise en charge des services connexes tels que le jalonnement fait de lui un portefeuille froid pratique. En plus de la version pour bureau, ce Tether wallet est aussi disponible en version pour mobile. Actuellement, les investisseurs peuvent choisir entre différentes offres. Le Trezor Model One étant le modèle d'entrée de gamme. Il est alors plus facile à acquérir. Contrairement au Trezor Model T, qui est plus cher, mais qui présente un certain nombre d'avantages par rapport au premier modèle. Si vous préférez la version pour mobile, vous pouvez utiliser Trezor Suite Lite. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 9 000

Peut être converti en stockage en ligne : oui

Pris en charge de jalonnement/DeFi : oui Binance Web3 Wallet : le meilleur portefeuille DeFi pour tous On aime Aucun frais lors de l'inscription

Intégration du calcul multipartite permettant la fragmentation de la clé privée On aime moins Chaque transaction occasionne des frais

Uniquement disponible pour les utilisateurs de Binance Binance Web3 Wallet Le meilleur portefeuille DeFi Voir l'offre On continue notre top 5 avec Binance Web3 Wallet, le Tether wallet qui vous offre un accès sécurisé dans les applications décentralisées. La gestion des jetons, ainsi que l'interaction avec d'autres blockchains sont également pratiques avec ce portefeuille. De plus, en tant que portefeuille non dépositaire, vous n'avez pas besoin de donner vos clés privées à qui que ce soit. En plus de la sécurité, il intègre le calcul multipartite, tout comme Zengo. Avec le portefeuille Binance Web3, les transactions ordinaires comme l'envoi et la réception de Tether sont un jeu d'enfant. Son interface intuitive facilite autant sa configuration que son utilisation. Par ailleurs, vous pouvez gagner des Tether gratuits en exécutant certaines tâches comme des campagnes et des quiz. Caractéristiques techniques Technologie de sécurité : MPC ou calcul multipartite

Version gratuite : NA

Prise en charge de DeFi : Oui Trust Wallet : une plateforme multi-chaînes ultra sécurisé On aime Une mise à jour régulière du portefeuille en vue d'améliorer les fonctionnalités et la sécurité des actifs

Une interface conviviale On aime moins Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer à cause de sa dépendance aux fournisseurs tiers

Pas de service Swap Trust Wallet Le meilleur smartphone pour la photo Voir l'offre Pour terminer notre top 5, on vous présente ce Tether wallet multi-chaîne qui offre autant de sécurité que beaucoup de portefeuilles cryptos. Vous pouvez vous en servir pour stocker plus d'une centaine de cryptomonnaies, des millions d'actifs et des millions de NFT. Reliant en quelque sorte les nœuds avec les chaînes individuelles, Trust Wallet facilite la gestion de vos transactions cryptos. Outre les fonctionnalités de base d'un crypto wallet telles que l'achat et la vente, vous pouvez aussi vous connecter à des DApps comme PancakeSwap ou Compound. Sachant qu'il prend en charge le jalonnement, vous pouvez ainsi gagner des revenus passifs. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 10 millions d'actifs et plus de 600 millions de NFT

Version gratuite : NA

Prise en charge de DeFi : Oui FAQ sur le Tether wallet

Qu'est-ce qu'un jeton Tether ?

Aussi connus sous le nom d'USDT, les jetons Tether sont des cryptomonnaies adossées à des monnaies fiduciaires, le dollar américain par exemple. Il a été lancé pour la première fois en 2014. Aujourd'hui, bon nombre de blockchains prennent en charge le jeton Tether telles que Polygon, Tron, Ethereum et Algorand. Ce jeton est caractérisé par sa grande stabilité. Leur origine remonte à la volonté de maintenir une parité de 1 pour 1 avec la monnaie correspondante.

Un Tether wallet c'est quoi ?

Il s'agit en fait d'un portefeuille numérique permettant de sécuriser le stockage des jetons USDT ou Tether. En même temps, l'envoi et la réception de ces jetons sont aussi possible. Selon leurs caractéristiques, on dénombre plusieurs portefeuilles Tether. Il y a notamment les portefeuilles de bureau, les portefeuilles matériels, les portefeuilles Web et mobiles.

Les portefeuilles matériels sont moins pratiques, mais plus sécurisés en raison de leur mode de stockage des clés privées. Cette solution est plus avantageuse pour ceux qui n'utilisent pas leur Tether wallet à longueur de journée.

En revanche, un portefeuille Web requiert une connexion Internet pour fonctionner. Il est plus vulnérable en matière de sécurité. Par contre, c'est la solution la plus pratique pour effectuer des transactions fréquentes. Un tel wallet est accessible soit à l'aide d'un navigateur Web soit à partir d'une application mobile.

Il n'y a pas de grosse différence par rapport à l'utilisation des autres wallets. Généralement, l'utilisation d'un portefeuille USDT commence par le téléchargement et l'installation du portefeuille sur votre appareil. Une fois que vous avez terminé de l'installer, il faut créer un compte si vous êtes un nouvel utilisateur. Si vous avez déjà un portefeuille existant, vous pouvez importer votre portefeuille.

Lorsque vous êtes connecté à votre portefeuille, il ne vous reste plus qu'à effectuer vos transactions. A part le stockage des jetons Tether, il est aussi possible de les envoyer et recevoir, uniquement avec l'adresse de votre portefeuille. Comme les pirates ne sont pas très loin, il convient d'opter pour un Tether wallet plus sécurisé.

Cela vous évite les incidents imprévisibles pendant vos transactions. C'est vrai qu'un tel portefeuille peut être sûr, à condition de respecter les dispositifs de sécurité et de l'utiliser convenablement. Cela passe par le fait de ne jamais partager vos clés privées et votre phrase de récupération avec autrui. Il faut toutefois avouer que le stockage d'une grande quantité d'actifs n'est fiable que sur un portefeuille matériel.

Quels sont les avantages de l'utilisation d'un portefeuille Tether ?

Utiliser un Tether wallet présente des avantages dont le stockage des jetons USDT en toute sécurité, sans devoir recourir à des plateformes d'échange. En outre, l'utilisation d'un tel portefeuille accède à plusieurs fonctionnalités supplémentaires telles que le staking ou le prêt de jetons. En plus, le contrôle total des actifs revient à tous ceux qui utilisent un tel portefeuille.

Sinon, il est également possible d'échanger des jetons USDT avec un portefeuille intégrant cette fonctionnalité. Par conséquent, les utilisateurs d'un tel portefeuille peuvent convertir leurs jetons en monnaies fiduciaires ou en d'autres cryptos sans passer par d'autres plateformes.

