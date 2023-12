Threads enfin dispo en France ! Pourquoi et comment s’inscrire ?

Threads, le nouveau réseau social de Meta, est enfin à la disposition des utilisateurs français. Cette innovation va apporter des changements considérables dans le monde d’internet, comme Twitter l’a fait à son époque.

Meta a créé le buzz en lançant Threads en juillet 2023. Ce réseau social permet à ses utilisateurs de poster des messages, comme sur X (anciennement Twitter). Et pour respecter les habitudes, le nombre de caractères est limité à 500. En plus des publications, tout le monde peut commenter, liker, et partager. Mais Meta a mis une amélioration dans sa nouvelle application. En effet, il est aussi possible de poster d’autres contenus. Et maintenant, cette innovation est disponible en Europe, et en France.

Threads s’est fait attendre

On a attendu des mois avant le lancement en Europe. Cette situation était prévisible, car le Vieux Continent est assez strict concernant les réseaux sociaux, et la confidentialité sur internet. Pour qu’une application soit éligible, elle doit respecter les mesures du RGPD et du DMA.

Mais Meta, l’entreprise mère de Threads, avait prévu cette impasse. Elle a alors modifié son application pour qu’elle soit conforme aux normes européennes. Il est possible de supprimer uniquement votre compte Threads, sans toucher à votre Instagram. Et ce n’est qu’un exemple des nouvelles stratégies de Meta pour conquérir le marché européen.

Comme les autres versions, l’application est accessible à partir d’Instagram. Et avec les modifications de Meta, vous n’avez pas besoin de créer un nouveau compte. Votre Instagram suffit. Vos données vont se synchroniser automatiquement dès la première utilisation.

Commencez par télécharger l’application Threads sur les plateformes de téléchargements. Bien sûr, il existe des versions pour Android et pour Ios. Pour utiliser votre compte Instagram actuel, vous devez appuyer sur « se connecter avec Instagram ». Il est aussi possible de changer de compte si vous en avez plusieurs. Une fois ces étapes franchies, vous acceptez les conditions générales.

Il est maintenant temps de créer votre profil Threads. Importez directement vos données depuis Instagram. En alternative, vous pourrez remplir manuellement vos informations. Il ne vous reste plus qu’à choisir le type de profil que vous voulez : privé ou public. Et c’est fini. Vous pourrez enfin rejoindre Threads.

Quels sont les avantages de Threads ?

Pour la majorité des utilisateurs, Threads reste un réseau social. Pourtant, cette nouvelle application offre plusieurs avantages, surtout sur le plan professionnel. C’est une opportunité pour développer son activité sur internet.

Entreprise, Startup, PME, ou autres, Threads peut renforcer votre présence en ligne. L’application n’est pas encore très répandue en France. Et comme toujours, premier arrivé, premier servi. De plus, Meta privilégie les nouveaux venus sur cette application. Le géant des réseaux sociaux favorise la visibilité des nouveaux comptes pour qu’ils trouvent leur bonheur sur Threads. Mais cet avantage ne sera plus en vigueur après quelques mois. N’hésitez pas à saisir votre chance.

Vous aurez aussi une nouvelle audience sur Threads. C’est d’ailleurs une opportunité pour votre service marketing. Et n’oubliez pas que l’application a déjà 100 millions d’utilisateurs actuellement. Cette statistique continue de monter en flèche.