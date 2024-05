Top 5 des meilleurs portefeuilles crypto gratuits

Bitget Wallet : le meilleur portefeuille gratuit multi-chaînes Web3

On aime Combinaison de hot wallet et cold wallet

Trading facile On aime moins Incompatible avec certains navigateurs

Ne prend pas en charge certaines cryptomonnaies

Grâce à son caractère multi-chaînes, Bitget Wallet fournit une plateforme complète pour différentes transactions numériques. Vous pouvez vous en servir pour découvrir et gérer vos actifs, échanger des NFTs, faire du swap, etc. Depuis sa création en 2018, ce crypto wallet rassemble plus de 10 millions d'utilisateurs répartis dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Il prend en charge plus de 255400 cryptomonnaies, ainsi que 20 000 DApps d'environ une centaine de réseaux.

Il est aussi réputé pour son marché de NFT qui est le plus important sur Polygon et BNB Chain. En fait, il englobe un volume d'échange de 40 millions de dollars avec plus de 220 000 collections NFT. Mais ce qui nous a attiré le plus chez BitGet Wallet, c'est surtout son algorithme de cryptage DESM unique. Celui-ci permet de garantir la sécurité aussi bien des utilisateurs que des fonds.

Caractéristiques techniques