Comparatif des meilleurs portefeuilles crypto : lequel choisir ?

Trezor : Un portefeuille matériel facilement convertible

On aime Plusieurs modèles au choix

Peut être converti en portefeuille en ligne On aime moins Nombre d'actifs pris en charge limité

Plus cher que d'autres wallets qui proposent les mêmes offrent

Trezor Le portefeuille matériel haut de gamme et facilement convertible Voir l'offre

Trezor est un portefeuille crypto matériel très connu dans l'univers de la cryptographie. C'est même le pionnier des portefeuilles de ce type. Développé par SatoshiLabs, il propose actuellement deux modèles dont Trezor Model One et Trezor Model T. Le premier étant un modèle d'entrée de gamme, tandis que le second est plus cher. L'un, comme l'autre, prend en charge de nombreux actifs numériques tels que le Bitcoin, et assure leur sécurité.

L'utilisation de ce portefeuille est surtout avantageuse parce qu'il intègre d'autres portefeuilles tels qu'Exodus. Cela-dit, le nombre d'actifs pris en charge par Trezor est limité. Néanmoins, il intègre plusieurs services à l'instar du jalonnement et l'achat de cryptomonnaies à l'aide de ses produits logiciels. En outre, il est disponible en version pour bureau et pour mobile (Trezor Suite Lite).

Caractéristiques techniques