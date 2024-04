Voici comment l’armée peut utiliser l’IA de création d’images, DALL-E, selon Microsoft

Ce dossier de présentation dessine les contours d'un potentiel usage militaire de DALL-E. Cela se ferait à travers l'infrastructure cloud de Microsoft.

OpenAI n'a sans doute jamais pensé à un usage militaire pour DALL-E, son intelligence artificielle de création d'images. Microsoft — dont l'infrastructure cloud, Azure, intègre le modèle de texte-à-image — veut proposer l'IA au département américain de la Défense (DoD). C'est ce que suggère un dossier de présentation dévoilé par The Intercept.

Rappelons que DALL-E est un modèle qui utilise des descriptions textuelles en langage naturel pour générer des images réalistes ou abstraites.

La création d'images s'effectue en associant des styles, des concepts et des attributs. De plus, le modèle peut s'inspirer des créations visuelles et des œuvres artistiques existantes.

Par ailleurs, le développement de DALL-E a pour but de pousser les limites de l'intelligence artificielle en termes de créativité et de compréhension du langage naturel.

Avec sa technologie, OpenAI a également ouvert au plus grand nombre la création d'images par des moyens numériques. Les compétences de graphiste ne sont plus obligatoires.

Microsoft a d'autres ambitions pour DALL-E

La stratégie de Microsoft en matière d'intelligence artificielle repose principalement sur OpenAI. Rappelons que le mastodonte américain des logiciels a massivement investi dans la start-up californienne. Ce sont 10 milliards de dollars de prévu pour cette collaboration.

Ce partenariat permet ainsi au géant de l'informatique de déployer les solutions d'OpenAI dans la majorité de ses services, notamment Microsoft Azure, sa plateforme cloud.

D'autre part, Microsoft collabore régulièrement avec l'armée américaine. La compagnie de Redmond fournit notamment des technologies de réalité mixte et des services cloud.

Ces efforts visent à améliorer les capacités opérationnelles et la préparation au combat des forces armées.

OpenAI's ethics forgotten? Microsoft pitches DALL-E for US military use

OpenAI, favorable à l'usage militaire de DALL-E ?

La semaine dernière, The Intercept a ainsi dévoilé un document de plusieurs pages qui donne un aperçu de l'usage militaire de DALL-E. Le magazine croît savoir qu'il s'agirait d'un dossier de présentation de Microsoft adressé au département de la Défense des États-Unis.

Le document insiste sur le potentiel du modèle de texte-à-image à « créer des images pour entraîner les systèmes de gestion d'opérations militaires ».

Toujours selon les informations de The Intercept, la préparation de cette présentation remonterait en octobre dernier. Microsoft aurait cherché à tirer profit de l'intérêt grandissant du DoD pour les applications militaires de l'intelligence artificielle.

Il fut un temps où cette ambition du mastodonte de l'informatique ne correspondait pas à la vision d'OpenAI. Sa mission primordiale était notamment que « l'intelligence artificielle profite à l'ensemble de l'humanité ».

Par ailleurs, la start-up californienne avait une charte interdisant l'usage militaire de ses solutions. Notons que ce passage a été supprimé à la suite d'une mise en jour en janvier.

Ce changement suggère donc qu'OpenAI s'aligne avec la stratégie de Microsoft pour les applications militaires de l'intelligence artificielle. D'après vous, est-ce que DALL-E sera vraiment utile aux forces armées ?

