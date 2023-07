Utiliser un logiciel SVI : comment faire un choix judicieux ?

Les logiciels SVI peuvent être considérés comme l’un des outils les plus indispensables à l’optimisation de la performance d’un call center. Ils sont conçus pour faciliter et accélérer le traitement des appels entrants.

Avec le développement rapide des nouvelles technologies et la montée en puissance d’Internet, les entreprises sont aujourd’hui confrontées à une concurrence plus rude que jamais. Elles se voient obligées d’adopter des solutions à la fois pertinentes et rentables pour maximiser leur productivité et limiter leur marge d’erreur. Afin d’éviter de perdre des clients, elles sont contraintes d’assurer la qualité de leurs services et de leurs offres. Les logiciels SVI font justement partie des systèmes informatiques à mettre en place pour améliorer les performances de leur équipe d’assistance. Ils les aident à répondre à toutes les attentes de leurs consommateurs et à assurer leur satisfaction.

Prendre conscience des avantages d’un logiciel SVI

L’utilisation d’un Serveur Vocal Interactif est vivement recommandée aux entreprises disposant d’une clientèle assez large. En effet, elle se révèle particulièrement pratique pour les organisations qui se trouvent submergées d’appels entrants. Celles-ci ne peuvent plus se contenter d’un nombre limité de personnels et de quelques téléphones pour traiter rapidement les demandes de leurs consommateurs. Elles sont contraintes de se doter d’outils spécialisés ayant pour rôle d’accueillir les appelants et de les orienter vers le bon interlocuteur.

Un logiciel SVI permet notamment de rendre toujours active et disponible le service à la clientèle. Grâce à lui, il est également possible de router plus rapidement et plus efficacement les appels entrants. Ce système informatique est capable d’améliorer considérablement la performance d’une équipe d’assistance. Il donne aussi l’occasion aux entreprises de se démarquer de leurs concurrents et de favoriser leur expérience client.

Se renseigner sur les fonctionnalités de base d’un logiciel SVI

Pour être considéré comme suffisamment performant, un logiciel SVI doit être doté des fonctionnalités de base suivantes :

routage et triage des appels par ordre de priorité ;

réponses préenregistrées aux questions fréquemment posées ;

intégration des données aux outils métiers.

Vous pouvez également veiller à ce que le système dispose d’une boîte vocale permettant aux appelants de laisser un message si aucun agent n’est encore accessible. De même, il peut être utile d’adopter un serveur vocal interactif capable de réaliser des enquêtes de satisfaction auprès de la clientèle. Cependant, gardez en tête le fait que le prix de l‘outil augmente avec sa sophistication.

Consulter les meilleures offres sur le marché

Vous êtes à la recherche du logiciel SVI le plus performant sur le marché? Tournez-vous vers Zendesk, Go To Connect ou Nice CX One. Five9, VoIP.ms, Twilio Flex et Aircall font également partie des solutions les plus performantes actuellement disponibles. Tel est aussi le cas de Cloud Talk, de Ringover et de Workiz.

Prendre en compte certains critères pour choisir judicieusement un logiciel SVI

Pour trouver le logiciel SVI idéal, vous devez considérer la facilité d’installation et de configuration de l’outil. De même, vous avez intérêt à prendre en compte les fonctionnalités et le rapport qualité-prix du système. Avant d’engager un prestataire, il vous est conseillé de comparer au moins deux offres. Prêtez également une attention à la compatibilité du serveur vocal interactif avec d’autres logiciels. N’oubliez pas de vérifier les coûts d’utilisation appliqués avant de porter votre dévolu sur un outil en particulier.