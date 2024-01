Un partenariat pour révolutionner l’IA et le Cloud Computing

Vast Data, une plateforme de données conçue pour l’IA, a annoncé un partenariat stratégique avec Genesis Cloud. Ce dernier est un fournisseur leader d’Infrastructure-as-a-Service (IaaS) pour les GPU et les accélérateurs dans le cloud. Cette collaboration vise à rendre l’IA et le cloud computing accéléré plus efficaces, évolutifs et accessibles aux entreprises du monde entier.

Partenariat stratégique entre Vast Data et Genesis Cloud

Genesis Cloud choisit la Vast Data Platform pour construire l’ensemble de services de données d’IA le plus complet de l’industrie. Avec Vast, le fournisseur IaaS se positionne en tant que pionnier des initiatives d’IA et de développement de LLM en fournissant une infrastructure automatisée offrant les performances ainsi que l’efficacité d’un hyperscaler.

Dr. Stefan Schiefer, CEO de Genesis Cloud, a souligné l’importance de ce partenariat en déclarant : « Pour compléter les services de calcul de Genesis Cloud, leaders sur le marché, nous avions besoin d’un partenaire de classe mondiale au niveau de la couche de données, capable de résister aux exigences des charges de travail d’IA à forte intensité de données, dans plusieurs zones géographiques. »

Des avantages clés pour Genesis Cloud

Mutualisation et performances inégalées. Vast permet à Genesis Cloud de fournir des commandes de capacité en fonction des besoins. Cela offre des performances inégalées grâce à la mutualisation permettant des utilisateurs simultanés à travers le cloud public. Sécurité renforcée. La Vast Data Platform met en place une stratégie de sécurité Zero Trust. Cette stratégie offre par conséquent une sécurité supérieure pour les AI/ML et les charges de travail analytiques avec les clients Genesis Cloud. Cela respecte ainsi la conformité réglementaire et la sécurité des données sensibles. Simplification des charges de travail. Genesis Cloud simplifie également la gestion des données nécessaires à la formation des LLM. Pour ce faire, il utilise la haute performance de la Vast Data Platform pour simplifier et rationaliser la préparation des data sets. Déploiement rapide et facile. La conception intuitive de Vast Data Platform simplifie les complexités traditionnellement associées à d’autres offres de gestion de données. Ce qui permet aussi à Genesis Cloud d’obtenir une expérience de déploiement transparente et efficace. Optimisation de l’utilisation des GPU. Vast élimine les goulets d’étranglement du chargement des données. Cela assure une utilisation élevée des GPU, une meilleure efficacité et effectivement des coûts inférieurs pour le client final. Investissement à l’épreuve du temps. Vast Data Platform consolide les capacités de stockage, de base de données et d’espace de noms global. Cette haute capacité offre aux fournisseurs de services des opportunités uniques en matière de production.

Une vision commune pour l’innovation et la performance

Chris Morgan, Vice President, Solutions chez Vast Data, a commenté : « Avec la Vast Data Platform, Genesis Cloud offre aux entreprises l’accès aux services cloud accélérés par le GPU les plus performants et les plus efficaces d’Europe, optimisés pour répondre aux besoins de leur entreprise. »

Genesis Cloud au service de l’IA et de l’entreprise

Genesis Cloud continuera d’aider les entreprises à optimiser leur pipeline de formation et d’inférence en IA en offrant des performances et une capacité pour les projets d’IA à grande échelle. Elle fournira en même temps des fonctionnalités de niveau entreprise. Ce partenariat promet de catalyser l’innovation dans le domaine de l’IA et du cloud computing.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.