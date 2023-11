Ils se filment dans les salles de sport : le nouveau fléau pour la confidentialité

Depuis quelques années, les salles de sport font face à un nouveau phénomène qu’ils considèrent comme un fléau pour la confidentialité : les vidéos au cours des séances d’entraînement. De plus en plus d’enseignes interdisent désormais ce genre de pratique ou du moins, imposent des règles strictes sur les enregistrements vidéo.

De plus en plus d’influenceurs filment leur activité dans les salles de sport pour ensuite les diffuser sur les réseaux sociaux. D’autres, de « simples » abonnés de la salle, filment leur séance d’entraînement juste pour le plaisir de les partager sur les réseaux sociaux par la suite.

