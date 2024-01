PS5 : les réglages à changer d’urgence pour protéger votre vie privée

À l’ère du numérique, partez toujours du principe qu’un appareil connecté, même un console de jeu, est susceptible de collecter et partager vos données. Certains fabricants offrent toutefois à leurs utilisateurs la possibilité de gérer et de contrôler cette confidentialité, comme Sony par exemple sur sa PS5, avec ces quelques réglages.

Vos données collectées par défaut

D’une manière générale, les entreprises définissent leurs options de confidentialité par défaut en leur faveur. Autrement dit, si vous ne les en empêchez pas, elles le feront. Heureusement, la grande majorité des entreprises (comme Sony avec la PS5) laissent les utilisateurs soucieux de leur vie privée gérer les paramètres de confidentialité.

Il faut savoir qu’au-delà d’exposer votre vie privée, la collecte et le partage des données utilisateurs peuvent avoir des inconvénients pouvant aller jusqu’à l’usurpation d’identité. Le piratage du Playstation Network en avril 2011 par exemple a potentiellement compromis les données personnelles de 77 millions d’utilisateurs. Ce qui les expose à ce genre de risques.

Avec sa nouvelle interface utilisateur qui optimise l’expérience des gamers, ses manettes DualSense, sonaudio 3D ou encore le SSD ultra-rapide de la console, la confidentialité devient quelque peu accessoire pour les joueurs de la PS5. Néanmoins, il suffit d’un rapide tour dans ses paramètres de confidentialité pour reconnaître qu’un bref examen et quelques modifications valent la peine.

Pour modifier les paramètres de confidentialité sur votre PS5 et protéger votre vie privée, accédez aux « Paramètres », puis cliquez sur « Utilisateurs et comptes » et « Confidentialité » avec le D-Pad. Cette opération vous permet de gérer les paramètres de confidentialité du compte que vous utilisez.

L’option « Afficher et personnaliser vos paramètres de confidentialité » vous permettra de choisir spécifiquement qui peut voir votre nom et votre photo de profil. Ce paramètre permet aussi de déterminer qui peut voir votre liste d’amis ainsi que votre activité, comme le jeu auquel vous jouez actuellement.

Dans la section « Masquer vos jeux aux autres joueurs », vous pouvez choisir individuellement les jeux que vous souhaitez masquer de votre statut. Vous pouvez également sélectionner les contacts qui peuvent vous envoyer des demandes d’amis et/ou des invitations à des jeux.

Gérer les données que Sony peut collecter sur vous

Pour avoir une idée de la potentielle exposition de votre vie privée si vous jouez à la PS5, il faut savoir que Sony collecte entre autres des données sur le comportement de ses joueurs. La société peut notamment surveiller les jeux auxquels vous jouez. Sony collecte également certains contenus audios (si vous activez votre micro) et vidéo que vous diffusez.

D’autres données comme la fréquence et le temps passé dans les jeux, la vitesse de téléchargement et la liste des téléchargements ainsi que les bibliothèques de jeux sont également téléchargées sur les serveurs de Sony et analysées.

Dans les paramètres de confidentialité de la PS5, les joueurs ont également la possibilité de sélectionner les informations que Sony peut collecter sur eux dans la section « Données que vous fournissez ». Gérez vos préférences dans « Personnalisation ». C’est également dans cette section que vous pouvez ajuster les paramètres pour les publicités personnalisées et les recommandations d’achat.