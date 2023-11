Comment utiliser la nouvelle fonction vocale de ChatGPT ? Guide rapide

OpenAI a récemment déployé la fonction vocale sur l’application ChatGPT, accessible à la fois aux utilisateurs gratuits et payants. Vous souhaitez profiter de cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT ?Suivez notre guide pour découvrir comment l’utiliser efficacement.

Le géant de l’entreprise d’intelligence artificielle nous offre une nouveauté impressionnante : la fonction vocale de ChatGPT. Accessible sur Android et iOS, elle est disponible pour tous. Cette fonctionnalité transforme nos interactions avec les assistants virtuels. Découvrir comment utiliser cette fonction vocale, rendant nos conversations plus vivantes et naturelles.

Premiers pas avec la fonction vocale de ChatGPT

Pour commencer, téléchargez l’application ChatGPT sur votre smartphone, que ce soit sur Android ou iOS. Cette étape est simple et gratuite. Ensuite, ouvrez l’application et connectez-vous avec votre compte. Bonne nouvelle : la fonction vocal de ChatGPT est accessible même pour les comptes gratuits.

Après vous être connecté, repérez l’icône en forme de casque dans le coin inférieur droit. Un simple appui, et le chat vocal de ChatGPT s’active. Vous pouvez maintenant commencer à dialoguer vocalement avec ChatGPT. L’intelligence de cet outil lui permet de suivre la conversation et de réagir à votre voix de manière fluide.

How to Use ChatGPT Voice Chat Feature? https://t.co/jtxxerTkSa — The Mobile Indian (@themobileindian) November 23, 2023

Personnalisation de la voix sur ChatGPT

Si la voix par défaut ne vous convient pas, vous pouvez la changer facilement. Ouvrez le menu de gauche, cliquez sur votre compte, puis sélectionnez « Voix » sous l’option Parole. Vous aurez le choix entre plusieurs voix. La voix « Sky », par exemple, est très appréciée pour sa clarté et son naturel.

La fonction vocale de ChatGPT se distingue par une synthèse vocale naturelle et une conversation continue. Elle est comparable à Google Assistant ou Siri, mais avec une touche plus humaine. Vous pouvez interrompre et reprendre la conversation à tout moment, une caractéristique UX remarquable. Bien que la réponse soit parfois un peu lente, l’expérience globale est positive et enrichissante.

Pratique et utilité de la fonction vocale

La fonction vocale de ChatGPT simplifie grandement les interactions. Parlez simplement, et il répondra. Cela crée un dialogue naturel et engageant, idéal pour diverses utilisations.