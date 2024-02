Alerte : ce malware Android vole vos données même si vous ne l’ouvrez pas

Il existe actuellement un malware Android assez difficile à détecter. Il passe inaperçu et peut voler vos données après l’étape d’installation. C’est le fameux virus XLoader. La méfiance est alors la clé pour s’en protéger.

Les hackers ont encore frappé. Ils viennent de créer un virus presque indétectable. Ce malware Android, Xloader, peut extraire vos données en quelques minutes. Oui, c’est comme dans les films de science-fiction. Et ce malware trouve toujours une impasse pour infiltrer votre smartphone. Mais ne vous inquiétez pas, car il existe des moyens pour prévenir cette cyberattaque.

Un malware qui cible plusieurs pays

Vous connaissez sûrement le malware Android XLoader. Ce virus est actif depuis 2015. Il a juste changé de nom dans certains pays. Il se dénomme MoqHao dans ce cas. Et cette tendance n’impacte pas sa dangerosité. En effet, il peut toujours infiltrer votre smartphone sans que vous ne vous en rendiez compte.

Plusieurs pays ont été touchés par ce fléau. Les États-Unis, la France, et même la Corée du Sud. Et ce malware Android continue à attaquer d’autres pays. Son but : extraire vos données personnelles pour les vendre sur le Dark Web.

Actuellement, le malware Android XLoader a déjà infecté plus de 100 applications. Il a fait environ un million de victimes à travers la planète. Et le virus ne compte pas s’arrêter là.

Tout commence par une attaque phishing

C’est le point de départ de ce malware Android. En effet, la cible reçoit un SMS plus ou moins convaincant. Les hackers se basent sur des évènements peu suspects. Dans la majorité des cas, ce sont des SMS annonçant des livraisons de colis.

Comme dans toutes les attaques phishing, la victime sera amenée à cliquer sur un lien. Cette URL redirige vers une application classique. Mais en réalité, c’est le malware en question. La victime sera invitée à installer le programme. Et là, il n’y a plus de marche arrière possible.

Le vol de données se lance automatiquement. Et pour accéder à toutes les informations, le malware se cache derrière vos applications. Il utilise Chrome pour demander des permissions.

XLoader va ensuite collecter vos renseignements personnels. SMS, photo, contacts, coordonnées, ou autres.

Comme toujours, vous devez vous méfier des SMS, des mails, et des notifications inhabituelles. Si ces contenus incitent à cliquer sur une URL, faites très attention. Il se peut que ce soit une attaque phishing. Et le malware Android XLoader se cache dans cette stratégie. Ensuite, ne téléchargez aucune application sur des sites non certifiés. Passez toujours par les plateformes légales.

Vous pourrez aussi installer des antivirus complémentaires pour scanner votre smartphone. Comme toujours, misez sur les applications de référence. De ce fait, vous aurez une analyse précise, et une détection efficace des malwares.

De son côté, Android envisage d’ajouter des réglementations supplémentaires pour les APK. D’ici peu, l’installation ne se lancera pas si l’APK ne remplit pas les conditions du système d’exploitation. C’est aussi un moyen pour lutter contre les contenus malveillants.

