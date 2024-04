Votre ophtalmo bientôt remplacé par ChatGPT ? L’IA dépasse les attentes

La puissance de ChatGPT dans le domaine de la médecine a encore été prouvée. Ce modèle d'IA d'OpenAI a presque égalé les ophtalmologues dans l'analyse des maladies oculaires, d'après une étude visant à mettre en avant le potentiel de l'IA en médecine.

L'IA dépasse encore les attentes des chercheurs en montrant son potentiel en médecine. À la dernière nouvelle, ce modèle d'OpenAI correspond quasiment aux médecins dans l'expertise des affections oculaires.

GPT-4 a dépassé ou obtenu les mêmes classements que les experts dans l'évaluation des maladies oculaires et la recommandation de traitements, d'après un article imprimé mercredi par le Financial Times.

L'ophtalmologie a bénéficié des efforts nécessaires ayant pour objectif de mettre la technologie de l'Intelligence Artificielle à profit en clinique et à évincer les obstacles à son adoption.

Un diagnostic qui surpasse celui d'un médecin

« Ce que ce travail montre, c'est que la connaissance et la capacité de raisonnement de ces grands modèles de langage dans un contexte de santé oculaire sont désormais presque impossibles à distinguer de celles des experts », a révélé Arun Thirunavukarasu, auteur principal d'une chronique sur les résultats imprimés dans la revue PLOS Digital Health.

« Nous constatons la capacité de répondre à des questions assez complexes », ajoute-t-il.

Pour tester la performance de ChatGPT par rapport à celle des jeunes médecins non spécialisés et à des ophtalmologues experts et stagiaires, ils ont utilisé 87 scénarios de patients. GPT-4 a devancé les juniors et a eu le même résultat que ceux des experts dans le domaine, explique le journal.

Les chercheurs trouvent que l'observation est assez remarquable, car elle confronte les capacités de l'IA avec celles des ophtalmologistes en exercices plutôt qu'avec les résultats des examens. Elle a également montré les pouvoirs de l'IA générative.

L'IA en santé fait des progrès plus rapides que prévu et offre une solution rapide pour mettre fin aux déserts médicaux. Le risque pour les médecins généralistes de perdre leur job est désormais plus important que le risque pour les patients de perdre leur santé. https://t.co/ikoziU0jOf January 16, 2024

Le plus surprenant, c'est que le modèle a marché même avec les questions qui nécessitent un rappel de premier ordre. De même pour les questions qui ont exigé un raisonnement d'ordre supérieur. GPT-4 a montré qu'il est capable de traiter, d'interpoler ou encore d'interpréter des informations.

Des études pour de meilleures prouesses

« Nous nous entraînons maintenant d'une manière beaucoup plus ouverte et nous découvrons chez ces modèles presque des capacités pour lesquelles ils n'étaient pas explicitement formés », a révélé Thirunavukarasu.

Il a mené la recherche lorsqu'il était encore étudiant à l'école de médecine clinique de l'Université de Cambridge. Actuellement, il est basé à l'université d'Oxford et pense qu'il est encore possible de pousser ce modèle pour atteindre une meilleure performance. « Le modèle pourrait être affiné davantage en l'entraînant sur un ensemble de données élargi comprenant des algorithmes de gestion, des notes de patients anonymisées et des manuels scolaires, affirme toujours Thirunavukarasu.

Selon cet expert, à cela s'ajoute un « équilibre délicat » entre l'accroissement du nombre et de la nature des sources. Il est aussi primordial de s'assurer de proposer des informations de bonne qualité.Les chercheurs envisagent d'exploiter l'IA pour réaliser le triage des patients. Il peut être également utilisé en cas de limite l'accès à des professionnels de la santé.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.