Voyager dans le temps, bientôt possible ? Ce qu’en dit la science

Plusieurs théories cogitent sur l’éventualité d’un voyage dans le temps. Et certaines sont très précises par rapport à ce sujet. Cependant, il faut des technologies très avancées pour atteindre cet objectif.

Doctor Who, Interstellar, Back to the Future, et encore plus. Les films et les séries ont toujours traité le voyage dans le temps. Certains se basent sur des faits scientifiques fondés, et d’autres vont rester dans le domaine de la science-fiction. Toutefois, des chercheurs se sont penchés sur le sujet. Et selon certaines théories, les voyages temporels sont possibles. Mais il faut plusieurs conditions spécifiques pour les réaliser.

La théorie de la relativité pourrait être la clé

Albert Einstein, un des scientifiques les plus célèbres de l’histoire, a établi une théorie précise. Selon ses calculs, l’écoulement du temps n’est pas constant. En fonction des variables, il peut s’accélérer, ou ralentir. À noter que sa conception prend en compte le temps, la masse, la gravité, et l’espace.

« C’est là que le voyage dans le temps peut intervenir. Il est scientifiquement précis et cela a des répercussions concrètes » Emma Osborne, astrophysicienne, Université de York, Royaume-Uni.

La théorie a été prouvée par les fonctionnements des GPS. La différence de gravité affecte les satellites qui orbitent autour de la Terre. Ainsi, les horloges sur ces équipements doivent tourner plus rapidement pour se synchroniser avec nos appareils terrestres. C’est la confirmation de l’effet de la gravité sur le temps.

« Les horloges ci-dessus cliquent plus vite que les horloges sur Terre. Elles doivent constamment être ajustées. Si nous ne le faisons pas, Google Maps aurait tort d’environ 10 km par jour » Emma Osborne.

En se basant sur ce fait scientifique, le voyage dans le temps est possible. Mais il faut un champ gravitationnel intense pour atteindre cet objectif. Par ailleurs, on peut aussi exploiter une autre variable de la théorie de la relativité. Avancer à une vitesse qui avoisine celle de la lumière permet de franchir la barrière temporelle. Mais ces théories ne concernent que les voyages vers le futur.

Toutefois, nous n’avons pas encore la technologie nécessaire pour réussir cet exploit. Mais la théorie de la relativité est déjà un grand pas en avant.

D’autres théories se focalisent aussi sur le sujet

En 1991, le physicien Richard Gott a fait une description mathématique étonnante. Selon lui, deux cordes cosmiques doivent se croiser dans des directions opposées. Il en résulte ensuite une courbe temporelle fermée. Et ce physicien a démontré sa théorie en faisant des calculs précis. En se basant sur cette théorie, on peut créer un chemin à travers l’espace et le temps.

Par ailleurs, la théorie des trous de ver semble affirmer l’éventualité d’un voyage dans le temps. Selon cette réflexion, l’espace-temps est interprété comme un morceau de papier plié. Il est alors possible de percer un tunnel afin de relier deux points éloignés.

« Il a été démontré mathématiquement qu’ils (les trous de ver) peuvent exister, mais qu’ils existent physiquement est une autre chose » Emma Osborne.

D’autres études se sont concentrées sur le voyage dans le temps. Les plus célèbres sont la théorie de l’énergie négative, et la mécanique quantique.