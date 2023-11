Qu’est-ce que le VSS ou Volume Shadow Copy Service ?

Le Volume Shadow Copy Service est un élément indispensable pour garantir la cohérence et la fiabilité des sauvegardes dans les environnements Windows. Ses composants clés travaillent ensemble pour simplifier le processus de backup, qu’il s’agisse de fichiers, de disques ou de machines virtuelles.

Dans un monde de plus en plus orienté vers la virtualisation, le rôle du VSS est d’une importance capitale pour assurer la continuité des opérations. Il est aussi essentiel pour la protection des données. Concrètement, il s’agit d’une technologie cruciale intégrée à l’écosystème Microsoft Windows. Cette solution, également connue sous le nom de « Volume Shadow Copy Service », occupe une place centrale dans la gestion efficace des sauvegardes. Dans cet article, nous allons plonger au cœur du VSS, en explorant ses composants, son fonctionnement, et son rôle crucial dans les environnements virtualisés.

Volume Shadow Copy Service : définition

Le Volume Shadow Copy Service est une technologie développée par Microsoft, native à ses systèmes d’exploitation Windows. Son principal objectif est de permettre la création de « copies d’ombres » de fichiers et de disques. Cette solution facilite les opérations de sauvegarde, tant automatisées que manuelles.

Depuis son introduction avec Windows Server 2003, le VSS est devenu un acteur incontournable dans les environnements informatiques. Il offre une API de snapshot pour simplifier et accélérer le processus de backup. Cette technologie joue un rôle vital dans la garantie de la cohérence des données lors des opérations de sauvegarde.

Volume Shadow Copy Service : principaux composants

Le Volume Shadow Copy Service se compose de trois éléments clés, chacun remplissant une mission cruciale pour assurer un backup efficace et cohérente. Ces composants sont les suivants.

Le requêteur VSS

Intégré au système d’exploitation Windows, le Requêteur VSS est responsable de l’initiation du processus de sauvegarde. Il commence par identifier les charges de travail potentiellement à sauvegarder, en prenant en compte les applications ayant enregistré un « VSS Writer ». Son rôle est de préparer ces workloads en vue du backup.

Le VSS Writer

Les applications telles que le système de fichiers, SQL Server, Exchange et d’autres sont responsables de fournir le VSS Writer. Ce composant est essentiel pour garantir la consistance des données lors de la sauvegarde. Il exécute les opérations nécessaires pour préparer l’application au backup, et informe le service VSS et le VSS Provider de son état de préparation.

Le VSS Provider

Le VSS Provider, fourni par la couche de stockage, joue un rôle central en mettant à disposition un instantané des données à sauvegarder. Une fois que le VSS Writer a préparé l’application, il crée un snapshot et informe le Requêteur VSS de cette opération. Il enregistre ce snapshot dans son propre espace de stockage, puis transfère ces données au serveur de sauvegarde. Lorsque le backup est terminé, le VSS Provider peut libérer l’espace occupé par le snapshot pour d’autres utilisations.

Volume Shadow Copy Service : mécanisme de fonctionnement

Le Volume Shadow Copy Service suit un mécanisme bien défini pour garantir la cohérence et la fiabilité des sauvegardes. Voici comment fonctionne le processus de sauvegarde avec le VSS :

Lorsqu’une sauvegarde est initiée par l’utilisateur ou un programme, le Requêteur VSS entre en action. Il commence par recenser les charges de travail susceptibles d’être sauvegardées.

susceptibles d’être sauvegardées. Ensuite, le Requêteur VSS énumère les applications ayant enregistré un VSS Writer et les invite à préparer leurs workloads pour le backup.

Une fois que le VSS Writer a achevé les opérations requises, l’application est prête pour la sauvegarde . Elle notifie le service VSS et le VSS Provider de son état de préparation.

. Elle notifie le service VSS et le VSS Provider de son état de préparation. Puis, le VSS Provider crée un instantané des données à sauvegarder et en informe le Requêteur VSS.

Le VSS Provider enregistre le snapshot dans son espace de stockage et transfère les données au serveur de sauvegarde.

Une fois la sauvegarde achevée, le VSS Provider peut libérer l’espace occupé par le snapshot, le rendant ainsi disponible pour d’autres opérations de sauvegarde.

VSS dans un environnement virtualisé

Lorsqu’il s’agit de sauvegarder des environnements virtualisés, le processus devient plus complexe. Ceux-ci impliquent généralement deux niveaux de conversation de données. L’un se réalise entre le serveur de sauvegarde et l’hyperviseur hôte, tandis que l’autre s’effectue entre les systèmes d’exploitation invités et leur hôte.

Le Volume Shadow Copy Service joue un rôle critique dans ce contexte. Il veille à ce que les données des machines virtuelles soient sauvegardées de manière cohérente. De même, il garantit que les VSS Writers des applications fonctionnent correctement à l'intérieur des machines virtuelles. Il permet ainsi la création de snapshots cohérents, même dans des environnements virtualisés complexes.