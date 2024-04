Wallet blockchain : dossier complet sur la technologie de sécurisation des actifs numériques

Un wallet blockchain permet de sécuriser le stockage d'actifs numériques, tels que les cryptos et les NFT, et d'effectuer des transactions.

Envoi et réception, stockage de cryptos, de tokens ou de coins, tout cela s'effectue par le biais d'un portefeuille crypto. En fait, il s'agit d'un élément incontournable à l'écosystème blockchain. Il en existe plusieurs types, matériel, logiciel ; chaud, froid ; Web, bureau. Choisir le meilleur portefeuille crypto permet d'optimiser l'utilisation de votre wallet blockchain. L'utilisation d'un Bitcoin wallet est, par exemple, avantageux si vous utilisez principalement le Bitcoin. Mais avant de faire votre choix, vous devez savoir sur quel terrain vous allez vous aventurer. Voici donc ce dont vous avez besoin de savoir à propos des wallets cryptos.

Un wallet blockchain c'est quoi ?

Comme on l'a déjà mentionné plus haut, c'est un outil essentiel à la gestion des actifs numériques. En plus du suivi des échanges, il permet de connaître les soldes de votre compte. C'est justement dans cette optique qu'on le qualifie de portefeuille numérique.

Seulement, dans la réalité, un tel portefeuille ne stocke pas des actifs, comme quand on stocke de la monnaie dans un portefeuille physique. C'est, en fait, un livre numérique partagé où l'on enregistre toutes les informations de transactions de cryptos, ainsi que le solde du compte. Chaque wallet est ainsi affilié à une adresse blockchain indiquant l'endroit (numérique) où sont stockées les données des actifs.

De ce fait, tout paiement s'effectuant à l'aide de la cryptographie se sert d'un portefeuille crypto tel que Zengo. Pour ce faire, il faut l'intervention de trois codes dont la clé publique, la clé privée et l'adresse blockchain. Créés parallèlement à la création du wallet, ces trois éléments sont également reliés de façon automatique à ce dernier. Si l'adresse et la clé publique sont indispensables à la réception de jetons, la clé privée quant à elle permet de valider toute transaction.

Fonctionnement d'un portefeuille crypto

La clé publique et la clé privée sont deux éléments intrinsèques au fonctionnement d'un wallet blockchain. En fait, l'une comme l'autre est composée d'une chaîne de chiffres et de lettres, mais leurs rôles sont différents.

La clé publique peut être assimilée à une adresse e-mail. Elle peut être partagée à tous ceux avec qui vous effectuez des transactions cryptographiques. Par contre, la clé privée ne doit être communiquée à qui que ce soit. Cela risque de compromettre la sécurité des données. Elle peut être assimilée à un mot de passe dont seul le propriétaire doit en avoir connaissance. En effet, toute personne qui la détient peut accéder au wallet. C'est pourquoi, il faut la garder secrète.

Les différentes catégories de wallet blockchain

Bien que vous ayez compris le fonctionnement d'un portefeuille crypto, vous devez quand même choisir dans quelle catégorie ouvrir le vôtre. Divers critères permettent de catégoriser les wallets cryptos :

Classification de wallet blockchain selon la délégation

Par délégation, on entend l'existence d'une tierce personne qui détient vos clés. Dans cette optique, on peut classer le portefeuille en deux catégories dont le portefeuille dépositaire et non dépositaire.

Le portefeuille dépositaire

En choisissant un portefeuille dépositaire, vous allez permettre à un tiers de gérer vos comptes. On dit qu'il s'agit d'un custodial wallet. Celui-ci peut également vous aider lorsque vous avez des problèmes de connexion. Ce type de wallet est souvent basé sur Internet. Ce qui facilite son utilisation, mais l'expose, en même temps, à des risques de piratage.

Bon nombre d'utilisateurs affirment qu'un portefeuille dépositaire est obligé de se protéger des différentes stratégies d'ingénierie sociale comme le phishing. Les pirates trouvent toujours une brèche dans le système de pour s'introduire dans le wallet blockchain et voler les clés privées. Pour y remédier, ils encouragent l'option d'un portefeuille dépositaire ou custodial wallet.

Un portefeuille hosted ou hébergé

Par ailleurs, un tel wallet est aussi appelé « hosted » du fait qu'il est généralement hébergé par d'autres plateformes en ligne. L'objectif étant de garantir la sécurité des actifs stockés. Les fournisseurs, par le biais de KYC (Know Your Customer), procèdent à la vérification de l'identité de l'utilisateur. Ceci permet de prévenir les activités malveillantes à l'instar des blanchiments d'argent.

De ce fait, l'utilisateur est tenu de définir un mot de passe lorsqu'il veut accéder aux fonds. La mémorisation de la phrase de récupération et des clés privées est alors inutile. Par ailleurs, un tel type de wallet blockchain utilise d'autres systèmes de sécurité tels que le 2FA et la reconnaissance biométrique. Mais puisqu'il faut l'intervention d'un tiers pour gérer les comptes, tout cela n'est pas forcément utile pour un portefeuille dépositaire.

Le portefeuille non dépositaire

En revanche, opter pour un portefeuille non dépositaire ou self-custody vous donne l'entière accession à vos comptes sans l'aide de personne. Dans ce cas, le propriétaire en dispose le contrôle absolu. C'est pour cela qu'on le qualifie d'auto-gardé, car seul l'utilisateur a le droit de mémoriser les clés privées.

Certains fournisseurs proposent également les mesures de sécurité autres que la clé privée et la phrase de récupération. C'est là toute l'utilité de l'authentification à deux facteurs et la reconnaissance biométrique.

Classification selon l'utilisation d'Internet

Deux types de cryptos existent quand il s'agit de les catégoriser selon l'utilisation d'Internet : le portefeuille chaud et le portefeuille froid.

Le portefeuille chaud ou hot wallet blockchain

Certains portefeuilles cryptos requièrent l'utilisation d'Internet pour pouvoir fonctionner. On dit qu'il s'agit d'un portefeuille chaud. L'accès est conditionné par une série de chiffres et de lettres appelée clé privée. Un hot wallet blockchain est, en fait, un logiciel en ligne dont le grand avantage repose sur la rapidité des transactions. Il est également facile à utiliser, car disponible à tout endroit où il y a une connexion Internet.

Pour les traders, l'utilisation d'un portefeuille chaud est plus avantageux en ce sens que les transactions peuvent s'effectuer depuis n'importe où et à tout moment. Pourtant, l'exposition aux pirates est élevée.

Le portefeuille froid ou cold wallet

Il y a aussi les cold wallets ou portefeuilles froids. Ceux-ci fonctionnent sans devoir se connecter à Internet. En réalité, il s'agit de dispositifs physiques qui fonctionnent hors ligne. De ce fait, leur fonctionnement est plus complexe, car plusieurs étapes sont à suivre pour transférer des cryptos d'un portefeuille à un autre.

Tout d'abord, l'accès doit être approuvé par l'appareil sur lequel les clés sont conservées. Ensuite, il faut qu'un portefeuille chaud transmette la transaction au réseau, ce qui retarde le processus. Toutefois, cet accès indirect à Internet représente un grand atout en matière de sécurité. Effectivement, les transactions sont plus sûres car permettent de détourner les cyberattaques. A en juger par ce processus, on peut affirmer qu'un cold wallet n'est qu'une sorte de hot wallet dont l'utilisation d'Internet se fait de manière indirecte.

Classification suivant le support

Avant de choisir votre portefeuille crypto, il faut noter qu'outre ces catégories citées ci-dessus, il existe d'autres types de portefeuilles qu'il faut connaître : le portefeuille logiciel, matériel et papier. Cette classification prend en compte le support sur lequel les clés privées sont conservées.

Le portefeuille logiciel

Ce type de wallet est principalement un programme pour ordinateur, appareil mobile ou une extension de navigateur web. Ce sont donc des portefeuilles chauds du fait qu'il faut une connexion Internet pour effectuer les transactions. Par ailleurs, pour stocker les actifs numériques, on rencontre les portefeuilles de dépôt. Premièrement, lorsque le portefeuille est intégré dans une plateforme d'échange de cryptomonnaies, on dit qu'il s'agit d'un wallet d'échange. En revanche, s'il se présente sous forme d'extension web, d'application mobile ou de portefeuille de bureau, c'est un self-custody wallet.

Le wallet blockchain matériel

Pour ce type de portefeuille crypto, les clés sont stockées dans une sorte de clé USB. La conservation se fait donc hors ligne. Trezor est l'un des portefeuilles matériels les plus connus. La transmission au réseau nécessite dans ce cas l'installation d'un logiciel dans l'appareil. Ce sont des portefeuilles froids.

Le portefeuille papier

Comme son nom l'indique, chez ce type de wallet, les clés privées et les adresses blockchain sont stockées sur un papier, quelquefois sous forme de QR Code. C'était celle que les traders utilisent au tout début des échanges de Bitcoin. Mais actuellement, cette forme n'est plus très utilisée, car elle n'est pas réutilisable. De plus, le risque de perte est plus élevé.

Maintenant, on va découvrir si l'utilisation d'un crypto est sûre ou pas.

Est-il sûr d'utiliser un portefeuille crypto ?

Un crypto wallet est bien évidemment sûr étant donné que la technologie blockchain demeure jusqu'ici la meilleure technologie pour sécuriser des actifs numériques. Il faut toutefois bien choisir dans quel portefeuille stocker vos avoirs, quel type de portefeuille utiliser.

L'utilisation d'un hot wallet est certainement plus risquée en raison de la connexion à Internet. Néanmoins, vous pouvez choisir une entreprise qui n'a pas été victime de hameçonnage. Cela signifie qu'elle investit dans la sécurité et est donc fiable.

Quant au portefeuille froid, le risque de piratage est moindre. Pourtant, il va falloir mettre le support dans un endroit bien sécurisé. La perte de celui-ci entraîne la perte de vos actifs.

