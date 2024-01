Une acquisition stratégique de Curio AI bouleverse le stockage cloud

Wasabi Technologies annonce une percée significative avec l’acquisition de Curio AI. Cette initiative propulse le stockage cloud vers de nouveaux sommets. Cette union stratégique vise à intégrer l’intelligence artificielle dans le stockage des médias. Ce qui va offrir une recherche précise et des métadonnées riches. Une étape cruciale dans l’évolution du secteur, cette collaboration promet d’améliorer radicalement la gestion des actifs numériques.

Une acquisition stratégique avec un nouveau leader visionnaire

Cette acquisition inclut la propriété intellectuelle de Curio AI et son équipe visionnaire dirigée par Aaron Edell, PDG de GrayMeta, qui rejoint Wasabi en tant que Senior Vice President of AI and Machine Learning. Wasabi intègrera la technologie Curio AI dans un nouveau stockage intelligent alimenté par l’IA au printemps 2024.

La révolution du stockage vidéo grâce à l’IA

Le secteur vidéo offre une énorme opportunité pour le stockage, avec des exaoctets d’archives générés annuellement. L’absence de métadonnées consultables rend difficile la recherche précise de segments vidéo. Curio AI résout ce problème en créant un index vidéo seconde par seconde dans le cloud de Wasabi. Pour ce faire, Curio AI utilise l’IA pour détecter visages, logos et objets spécifiques.

Transformation du stockage des médias avec Curio AI

Curio AI, une plateforme de données intelligente, utilise l’IA pour générer des métadonnées riches. Ces métadonnées permettent aux éditeurs et producteurs de rechercher instantanément des segments spécifiques. Cette technologie révolutionnaire offre une expérience plus personnalisée. Ce qui facilite également la gestion d’actifs numériques à une vitesse inégalée.

La plateforme Curio AI génère des métadonnées allant des personnes aux lieux, émotions, logos et même la transcription de la parole dans plus de 50 langues. Les clients, tels que le Liverpool Football Club, bénéficieront d’une expérience plus personnalisée pour fournir un contenu pertinent plus rapidement sur le stockage cloud de Wasabi équipé de la technologie Curio AI.

Visions des leaders

Déclaration du CEO de Wasabi Technologies, David Friend

David Friend souligne l’excitation de Wasabi dans sa trajectoire innovante et la capacité d’offrir le premier stockage cloud intelligent alimenté par l’IA. Il promet une solution simple, rapide, fiable et abordable pour le stockage des données, la localisation et la récupération instantanée. Cela marque une première pour Wasabi.

Vision d’avenir de Senior Vice President, Aaron Edell

Aaron Edell exprime la conviction que le stockage optimisé par l’IA permettra aux clients de Wasabi de valoriser leurs archives. Il considère cette avancée comme la plus importante depuis l’invention du stockage objet en soulignant l’opportunité de révolutionner le secteur des médias et du divertissement avec l’équipe de Wasabi.

L’acquisition de Curio AI par Wasabi Technologies marque un tournant majeur dans l’industrie du stockage. Cette union promet une révolution dans la gestion des médias grâce à une technologie alimentée par l’IA. Cette avancée positionne Wasabi en tant que leader innovant dans le domaine du stockage cloud intelligent.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.