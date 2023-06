Western Digital Corporation : tout savoir sur l’entreprise

Western Digital Corporation est une entreprise qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de disques durs, et de plateforme de stockage d’entreprise.

Western Digital Corporation prospère grâce à la révolution numérique. Spécialisée dans les disques durs mécaniques, internes ou externes, pour le RAID ou les NAS, elle offre également des solutions de stockage en réseau. Western Digital Corporation se distingue par sa gamme complète de produits axés sur la durabilité et les performances. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette marque dans le monde du stockage.

Western Digital Corporation : historique

Fondée par Alvin B. Phillips en 1970, Western Digital Corporation a prospéré grâce à la révolution numérique. Tout d’abord spécialisée dans les équipements de test MOS, elle est ensuite devenue un fabricant de semi-conducteurs. En 1971, rebaptisée Western Digital Corporation, elle a lancé son premier produit, un UART. Au fil des années, elle est devenue le principal fournisseur de contrôleurs de stockage pour des sociétés telles qu’IBM, Compaq et HP. De même, elle a osé se lancer dans de nouveaux projets, notamment en créant un ordinateur d’IA en collaboration avec le MIT.

De plus, elle a acquis plusieurs fabricants, ce qui lui a permis de se concentrer sur les OEM et d’obtenir le statut ISO 9001 en 1994. En partenariat avec IBM, elle a développé la famille de produits Expert drive en 1998. Par la suite, en 2001, elle a été pionnière en proposant des disques ATA grand public avec 8 Mo de mémoire tampon. En outre, Western Digital Corporation a continué d’innover avec des disques durs SATA à 10 000 tr/min et des disques écologiques WD GreenPower. Elle a également étendu ses activités aux SSD et a acquis HGST et SanDisk. Finalement, avec plus de 14 000 brevets à son actif, Western Digital Corporation poursuit le développement de son initiative de stockage zoné.

Les produits et marques proposés

Western Digital Corporation propose ses produits sous quatre marques renommées : Western Digital, WD, SanDisk et G-Technology. La marque Western Digital se concentre sur les solutions de data centers destinées aux entreprises. Quant aux marques WD, SanDisk et G-Technology, elles offrent une gamme variée de produits sur le marché grand public. Ces marques englobent des lecteurs de bureau personnels, des périphériques de stockage en réseau (NAS), des cartes mémoire, des produits de surveillance et des lecteurs flash.

Les produits destinés aux entreprises

Western Digital offre une gamme complète de solutions pour les centres de données, notamment les familles de produits Ultrastar, OpenFlex et RapidFlex. Cela comprend des plateformes de stockage Ultrastar JBOF et JBOD, ainsi que des serveurs de stockage Ultrastar. De même, Western Digital offre des disques de centre de données SSD et HDD Ultrastar. L’entreprise offre également une infrastructure composable ouverte à mémoire non volatile OpenFlex Express over Fabrics (NVMe-oF). Enfin, elle propose des contrôleurs RapidFlex NVMe-oF. Ces différentes solutions répondent aux besoins des entreprises en matière de stockage haute performance et de flexibilité.

En plus des solutions pour les data centers, Western Digital propose également des périphériques de stockage pour la mobilité, la périphérie et l’informatique. Ces produits incluent des solutions de stockage flash intégrées et amovibles. Ils sont adaptés à divers secteurs tels que l’automobile, la maison connectée, l’industrie, l’internet des objets (IdO), la mobilité et la surveillance. Les disques internes sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques de l’informatique, des entreprises, des jeux, des NAS (stockage en réseau) ou de la surveillance.

Les produits de consommation

Western Digital propose une gamme variée de produits grand public, commercialisés sous les marques WD, SanDisk et G-Technology. En effet, la marque WD englobe des périphériques de stockage tels que My Passport, My Book, WD Elements, WD_Black, ReadyView, WD Easystore et My Cloud. Ces produits comprennent des disques durs et SSD personnels, des disques de bureau, des systèmes de caméras de surveillance et des périphériques NAS.

D’un autre côté, la marque SanDisk propose une large gamme de produits technologiques destinés au public. Elle offre des lecteurs flash, des cartes mémoire SD, SDHC/SDXC et CompactFlash, des SSD, des chargeurs sans fil. En plus, elle propose également des lecteurs/enregistreurs SD, micro SD, USB, CFast et CFexpress, ainsi que des lecteurs MP3.

Quant à la marque G-Technology, elle propose des produits HDD, SSD, plateformes et systèmes destinés aux professionnels de la création. Les familles de produits G-Drive, G-Speed, G-RAID et ev Series offrent des solutions de stockage adaptées aux applications exigeantes, notamment le montage audio/vidéo.

Il convient également de noter que les disques durs de Western Digital sont identifiables par des codes couleur indiquant leur utilisation spécifique. Les disques noirs offrent des performances élevées, tandis que les disques bleus conviennent à un usage général. En outre, les disques rouges sont spécialement conçus pour les systèmes NAS, et les disques violets sont dédiés à la surveillance. D’autre part, les disques verts sont respectueux de l’environnement, et enfin, les disques dorés sont destinés aux centres de données. Avec cette gamme de produits diversifiée, Western Digital répond aux besoins des utilisateurs grand public et des professionnels. Elle propose des solutions de stockage fiables et performantes.

Les possibilités professionnelles chez Western Digital

Western Digital propose une multitude d’opportunités de carrière dans divers départements. En effet, elle offre des postes dans l’ingénierie du micrologiciel, la recherche et développement (R&D), le développement de logiciels, l’ingénierie, les technologies de l’information (IT), la finance, les ressources humaines (RH), le domaine juridique, les ventes, le marketing et l’administration. Par ailleurs, son siège social est situé à San Jose, en Californie. En tant qu’entreprise mondiale, Western Digital possède des bureaux dans de nombreux pays.

En Amérique du Nord, elle opère aux États-Unis, au Canada et au Mexique. De même, en Amérique du Sud, elle est présente au Brésil et en Argentine. Dans la région Asie-Pacifique, ses bureaux se trouvent en Australie, en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, en Corée du Sud, à Taïwan et en Thaïlande. Elle étend également sa présence en Europe, avec des bureaux en Autriche, en Belgique, en République Tchèque, au Danemark, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni. De plus, Western Digital est active au Moyen-Orient, notamment en Israël, en Russie, en Arabie Saoudite, en Turquie et aux Émirats arabes unis. Enfin, elle dessert le continent africain avec une présence en Afrique du Sud.