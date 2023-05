WiFi : comment expulser vos enfants et reprendre le contrôle ?

Débranchez le WiFi des appareils de vos enfants en utilisant les paramètres du routeur pour une pause bien méritée.

Les enfants d’aujourd’hui sont comme nous, cachés sous les couvertures, mais avec Internet. Leur temps d’écran est incontrôlable. Les limites sont contournées. Déconnectez-les avec les paramètres du routeur ou changez le mot de passe WiFi pour une pause méritée et bénéfique.

Contrôle d’accès au routeur

Pour accéder aux paramètres du routeur, entrez son adresse IP dans la barre d’adresse du navigateur. Ensuite, connectez-vous en utilisant vos informations d’identification. Vous pourrez modifier le mot de passe dans les paramètres sans fil, également appelés clé pré-partagée. L’emplacement de ce paramètre peut varier, donc il faudra peut-être chercher un peu. Une fois trouvé, saisissez un nouveau mot de passe et appliquez les modifications. Assurez-vous d’utiliser le protocole WPA2 pour une sécurité accrue et modifiez le mot de passe pour les bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Votre ordinateur se déconnectera probablement à ce stade. Il faudra donc saisir le nouveau mot de passe pour vous reconnecter, à moins que vous ne soyez connecté via Ethernet. Vos enfants perdront également la connexion et devront trouver d’autres activités. Cette solution n’est pas idéale, car elle vous privera également d’accéder à vos propres appareils. Cependant, elle fonctionne rapidement et facilement en cas de besoin. Après avoir modifié le mot de passe WiFi, vous devrez reconnecter chaque appareil individuellement en utilisant le nouveau mot de passe. Vous pouvez également modifier le mot de passe ultérieurement pour faciliter la reconnexion.

En compromis, vous pouvez maintenir vos appareils sur le réseau principal. Vous pouvez mettre vos enfants sur un réseau invité, que vous pouvez désactiver selon les besoins. Cette méthode nécessite une désactivation manuelle du réseau WiFi, mais elle n’affectera pas vos propres appareils. Si vous ne souhaitez pas exclure complètement tout le monde du réseau, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de filtrage d’adresse MAC. Cette fonction vous permet de bloquer des appareils spécifiques. Bien que cette option puisse être contournée facilement, elle peut être utile dans ce cas précis.

WiFi : filtre MAC et contrôles parentaux intégrés

Pour bloquer des appareils spécifiques sur votre routeur, vous devrez rechercher le paramètre approprié. Sous l’onglet « Filtre MAC sans fil » de la section sans fil de notre routeur Asus, nous avons pu activer le filtre MAC. Vous avez alors le choix d’autoriser certains appareils et de bloquer tous les autres, ou de bloquer certains appareils et d’autoriser tous les autres.

Pour limiter un appareil spécifique, vous devez avoir son adresse MAC, un identifiant unique de 12 chiffres. Vous pouvez trouver cette adresse MAC en consultant la liste des appareils connectés de votre routeur. Cette liste peut être située sous l’option « Carte du réseau » ou « Liste des clients ». Assurez-vous de bloquer à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz et tous leurs appareils.

Gardez à l’esprit que votre enfant peut essayer de contourner ces contrôles en utilisant une adresse MAC différente. Pour automatiser le processus, certains routeurs proposent des contrôles parentaux intégrés ou des suites de sécurité équivalentes.

Sur notre routeur Asus, cela fait partie de la page AiProtection, développée en partenariat avec Trend Micro. Certains routeurs peuvent nécessiter un abonnement payant pour les fonctionnalités de contrôle parental. Si votre routeur ne propose pas de contrôle parental, vous devrez peut-être envisager d’acheter un appareil tel que le Firewalla Purple. Une autre option serait d’installer un logiciel de contrôle parental sur les appareils de vos enfants. La configuration du contrôle parental varie selon les routeurs WiFi. Les contrôles basiques permettent de limiter l’accès Internet des enfants.

Modifier les paramètres du routeur peut vous aider à contrôler les appareils connectés, mais qu’en est-il du téléphone de votre enfant ? Pour cela, des options supplémentaires sont disponibles.

Utilisez la fonctionnalité Screen Time sur iPhone ou Family Link de Google pour les appareils Android afin de contrôler les applications et les horaires d’utilisation. Toutefois, cela ne s’applique qu’au WiFi, et non aux données cellulaires. Pour un contrôle plus complet, contactez votre opérateur sans fil. Ils proposent des solutions payantes telles que Secure Family d’AT&T, FamilyMode de T-Mobile ou Smart Family de Verizon. Ces services permettent de gérer les données et les fonctionnalités, moyennant des frais mensuels.

Ainsi, vous pouvez prendre le contrôle des appareils connectés à votre routeur. Vous pouvez limiter l’accès aux applications et aux fonctionnalités préférées de vos enfants, que ce soit via le Wi-Fi ou les données cellulaires.