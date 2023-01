Stockage de données : ces ingénieurs Apple ont tout plaqué pour créer leur startup

XetHub, une startup basée à Seattle, a annoncé lundi le lancement de sa plateforme de stockage en nuage conçue pour accélérer le développement d’applications d’IA.

Avec l’essor de l’IA et de l’apprentissage automatique, le stockage en nuage est devenu de plus en plus important. Malheureusement, les solutions Cloud existantes n’ont pas été conçues pour les données massives nécessaires au développement d’applications d’IA. Cette contrainte ralentit beaucoup la création et le déploiement d’applications difficiles et fastidieuses pour les développeurs. C’est dans l’optique de relever ce défi qu’une équipe d’anciens ingénieurs d’Apple a créé XetHub.

XetHub compte surpasser la tendance du marché pour le stockage de données

XetHub est une plateforme qui permet aux ingénieurs de stocker et de gérer des données parallèlement à leur code. Elle leur permet également de collaborer avec d’autres équipes, tant internes qu’externes.

Actuellement, le service peut gérer des ensembles de données d’une taille allant jusqu’à 1 To. Ce chiffre devrait monter jusqu’à 100 To au cours de l’année 2023. En outre, il fournit des services de stockage pour des données telles que des images, des fichiers audio, des documents, etc. Le service prend également en charge les API pour l’intégration dans d’autres applications.

À l’instar de GitHub, XetHub permet aux ingénieurs de collaborer au stockage de données parallèlement au code dans leur serveur. Toutefois, Rajat Arya précise que sa plateforme ne compte pas devenir une copie de GitHub. Le Co-fondateur a déclaré : “La principale différence est que nous ne nous intéressons pas seulement aux pipelines d’apprentissage automatique. Nous nous attaquons également au défi beaucoup plus fondamental de la collaboration en matière de données ».

XetHub : des dirigeants qui ont trouvé leur point commun chez Apple

La société a été cofondée par Yucheng Low (PDG), Ajit Banerjee et Rajat Arya. Les trois sont expérimentés depuis des années dans le domaine des grandes plateformes de données.

Low a précédemment co-fondé Turi, une startup de Machine Learning (ML), dont Arya était le premier employé. Apple a acquis la société en 2016, ce qui a permis à Low et Arya de travailler sur diverses parties de la plateforme ML d’Apple.

Arya dirigeait l’équipe de la plateforme de données d’Apple. Selon Arya, Turi fonctionne au sein d’Apple comme une startup et contribue à développer des produits qui sont utilisés en interne pour aider les gens à apprendre. « Il s’agissait d’un produit de données que nous avons fourni à Apple en tant que premier service, et il reste à ce jour l’offre la plus populaire sur la plateforme interne d’apprentissage automatique d’Apple. »

C’est également chez Apple que les deux hommes ont rencontré Banerjee, qui a précédemment travaillé chez Inktomi, Amazon et Facebook.

La solution XetHub a déjà suscité beaucoup d’intérêt ces derniers temps, notamment grâce à un investissement de 7.5 millions de dollars de Madrona Venture Group. La plateforme a même été recommandée par l’ancien vice-président senior du produit chez GitHub, Shanku Niyogi.