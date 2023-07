Les 11 nouvelles crypto-monnaies passionnantes à suivre attentivement en 2023

Il va sans dire que la meilleure nouvelle crypto à acheter est celle qui s’avère être un succès à long terme. Bien que cela soit évident, il peut être beaucoup plus difficile de prédire avec précision l’issue de marchés financiers instables et avec des milliards.

Les analystes de prix ont compilé une liste des meilleurs choix pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées lors de la sélection de la meilleure nouvelle crypto à acheter. Les 11 crypto-monnaies de cette liste présentent toutes de nouveaux développements passionnants à l’horizon, certaines étant même de toutes nouvelles crypto-monnaies dont la valeur pourrait exploser au cours des prochaines années. Plongeons dans le vif du sujet.

Liste des meilleures cryptomonnaies à acheter maintenant

Chancer (CHANCER) Shiba Memu (SHMU) AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) ApeCoin (APE) BNB (BNB) Lido (LDO) XRP (XRP) Arbitrum (ARB) Ethereum (ETH) Decentraland (MANA)

Les meilleures nouvelles cryptomonnaies à acheter en ce moment – Analysées et passées en revue

Les projets de crypto-monnaies les plus récents présentent souvent le potentiel de rendement le plus élevé. S’ils parviennent à respecter leur feuille de route et à attirer davantage d’utilisateurs au fil du temps, leurs tokens natifs prendront très certainement de la valeur.

Afin d’analyser quelle nouvelle crypto-monnaie est le meilleur achat du moment, des experts ont parcouru le Web3 pour découvrir certaines des perspectives les plus prometteuses de l’année. Les projets figurant dans cette liste présentent tous des fonctionnalités similaires. Certains sont plus récents que d’autres, et chacun d’entre eux développe activement de nouveaux produits, services et fonctionnalités qui pourraient facilement faire augmenter les prix au cours des prochaines années.

1. Chancer (CHANCER) – Un marché de prédictions peer-to-peer qui pourrait changer la donne à jamais

Chancer est le premier marché de prédictions décentralisé au monde. Le projet offrira une plateforme de paris peer-to-peer (P2P) qui contournera complètement les bookmakers centralisés en s’appuyant sur la technologie blockchain pour permettre aux parieurs de créer leurs propres côtes.

Historiquement, les bookmakers ont utilisé des côtes défavorables qui ne reflètent pas la probabilité réelle d’un événement. Chancer supprime cet inconvénient des plateformes de paris centralisées en permettant aux utilisateurs de créer des bulletins de paris personnalisés sur n’importe quel résultat potentiel.

Qu’il s’agisse de former de petits paris contre des amis ou de prendre l’autre côté d’un bulletin de pari créé par un utilisateur à l’autre bout du monde, Chancer redonne plus de pouvoir et de contrôle à ses plus grands adeptes. C’est un moyen amusant et interactif de participer à des paris prédictifs, qui peuvent porter sur des résultats sportifs, des changements sociopolitiques et des événements mondiaux, bref les possibilités sont infinies.

Pour permettre aux utilisateurs de collaborer autour de bulletins de paris personnalisés, Chancer intègre la technologie WebRTC de Google, qui permet une communication en temps réel entre les parieurs du monde entier et peut s’avérer utile pour les utilisateurs qui cherchent à trouver un pair contre lequel parier pendant l’action.

Chancer disposera de modérateurs sur la plateforme qui veilleront à ce que toutes les côtes prises par les utilisateurs soient raisonnables. Cette modération assure la sécurité des joueurs sans compromettre la nature décentralisée de la plateforme Chancer.

Pourquoi acheter CHANCER ?

Le secteur des paris en ligne est un secteur mondial qui continue de croître d’année en année. Il représente actuellement environ 60 milliards de dollars. D’ici 2030, on s’attend à ce que la valeur totale du secteur atteigne 150 milliards de dollars, et Chancer est exceptionnellement bien positionné pour en tirer parti.

Les parieurs du monde entier seront probablement attirés par Chancer pour sa capacité à prendre en charge les bulletins de paris personnalisés. C’est la première fois qu’une plateforme utilise la blockchain pour offrir cette fonctionnalité, qui peut aider à résoudre des inefficacités critiques dans l’industrie des paris en ligne.

Mieux encore, la presale de CHANCER ne fait que commencer. Le token natif, qui sera utilisé pour créer et régler tous les paris sur la plateforme, est actuellement disponible pour seulement 0,01 $ au cours de la phase 1 de l’événement. Il devrait s’agir d’un investissement lucratif s’il est acheté au cours de ces premières étapes, ce qui fait de Chancer l’une des meilleures nouvelles cotations cryptos de l’année.

2. Shiba Memu (SHMU) – Un protocole marketing basé sur l’IA qui pourrait stimuler l’engagement à long terme

Shiba Memu est une meme coin puissante qui peut créer de manière indépendante ses stratégies de marketing en utilisant la technologie de l’intelligence artificielle. Le projet utilise le traitement automatique du langage (NLP) pour créer des campagnes de marketing personnalisées sur les principaux réseaux sociaux, en s’appuyant sur de puissants outils d’intelligence artificielle pour offrir une expérience utilisateur réactive.

À mesure que le token Shiba Memu développera ses stratégies de marketing, il deviendra de plus en plus intelligent grâce à ses capacités d’apprentissage automatique. Cela augmentera probablement son taux de réussite à mesure qu’il interagira automatiquement avec les investisseurs sur les réseaux sociaux, les forums et les salons de discussion.

La combinaison innovante de technologies derrière Shiba Memu offre des avantages évidents tels que l’augmentation du retour sur investissement. De plus, la plateforme prévoit d’augmenter quotidiennement le prix des tokens Shiba Memu pendant sa presale de 8 semaines, ce qui récompensera les premiers investisseurs par une augmentation de leur retour sur investissement pouvant atteindre 119.33% à la fin de la presale.



La plateforme présente également un tableau de bord transparent où les utilisateurs peuvent observer le protocole en fonctionnement alors que Shiba Memu étend sa portée au-delà des limites de l’inefficacité humaine, offrant une méthode rentable pour attirer de nouveaux investissements.

Au-delà du protocole de marketing de Shiba Memu, cette monnaie présente quelques similitudes avec d’autres monnaies memes. En général, la plupart des memes coins manquent d’utilité pour les détenteurs de tokens et s’appuient entièrement sur une expérience amusante en ligne pour stimuler les ventes et générer un retour sur investissement. Shiba Memu partage cette caractéristique ludique, mais a une grande utilité et n’a pas besoin d’intervention humaine pour persuader les utilisateurs de rejoindre le réseau.

Le token SHMU, encore en presale, devrait susciter un intérêt significatif grâce à son protocole unique de marketing par l’IA. Les créateurs et les développeurs peuvent accéder aux analyses de Shiba Memu pour optimiser les campagnes au fil du temps, car le protocole vise à fournir des informations quantitatives et qualitatives sur la façon dont les gens interagissent en ligne.

Pourquoi acheter SHMU ?

Shiba Memu est unique dans le domaine des meme coins. En offrant un protocole intégré qui pourrait permettre aux petites entreprises d’économiser des coûts importants au fil du temps et un moyen de suivre les interactions des investisseurs avec diverses stratégies de marketing, il est clair que la presale attire autant l’attention.

Le token est une attraction amusante et légère d’anciennes monnaies memes telles que Dogecoin et Shiba Inu. Alors que les monnaies memes telles que DOGE ont peu de fonctionnalités au-delà d’une méthode d’échange peer to peer, SHMU offrira une utilité et un protocole d’IA à la pointe de la technologie.

Au fil du temps, SHMU devrait gagner en stature grâce à ses capacités d’apprentissage automatique. Il optimisera continuellement ses efforts de marketing pour s’assurer qu’il reste au premier plan de l’esprit des investisseurs, ce qui pourrait stimuler la demande pour le token déflationniste au cours des mois et des années à venir.

3. AltSignals (ASI) – Des outils de trading de pointe qui apporte de nouvelles opportunités de profit

AltSignals est une plateforme de trading en ligne révolutionnaire qui aide les traders de tous niveaux de compétences à naviguer dans la volatilité du marché. La plateforme a initialement été lancée en 2017, et son indicateur algorithmique original, AltAlgo™, a un taux de précision impressionnant de plus de 64 % dans Binance Futures.

AltSignals lance maintenant un nouveau système de trading améliorée connu sous le nom d’ActualizeAI. Cette nouvelle série d’outils s’appuie sur la technologie de l’intelligence artificielle pour optimiser la précision et la fréquence des signaux de trading partagés avec ses utilisateurs. Il est prévu qu’il devienne un outil de trading majeur pour les marchés cryptos.

ActualizeAI utilisera le traitement automatique du langage (NLP) et la modélisation prédictive pour offrir des capacités avancées. Il peut analyser de grandes quantités de données de marché, y compris les niveaux de sentiment des investisseurs, tout en déterminant les meilleures positions d’entrée pour les transactions sur différentes périodes.

AltSignals lance également un token natif, ASI, pour compléter le lancement d’ActualizeAI. L’ASI a été lancé pendant la presale pour seulement 0,015 $, un prix qui devrait augmenter jusqu’à 0,02274 $ avant la dernière phase d’investissement.

Pourquoi acheter ASI ?

Les tokens ASI fournissent un accès crucial à ActualizeAI, le protocole d’intelligence artificielle de pointe qui peut générer des profits potentiels pour ses utilisateurs. Cela confère à l’ASI une source importante de demande, car les acheteurs sont naturellement censés acheter le token pour accéder à ActualizeAI à long terme.

JP Morgan a mis en évidence les capacités d’outils de trading tels qu’ActualizeAI dans une étude récente, qui a montré que plus de 60% des transactions d’une valeur de 10 millions de dollars ou plus sont exécutées à l’aide d’algorithmes. AltSignals apporte cette fonctionnalité aux traders sur le marché des crypto-monnaies et pourrait véritablement changer la donne.

En tant que tel, ASI est également sans aucun doute l’une des meilleures nouvelles cryptos à acheter en 2023. Actuellement à la phase 1 de sa presale, le token représente une occasion précieuse de s’impliquer tôt dans un projet ayant le potentiel de pousser un changement de paradigme au sein de l’industrie du commerce. Combiné à son incroyable prix d’entrée de 0,015 $, ainsi qu’à un cas d’utilisation qui fait appel à un grand nombre d’utilisateurs dans le nouveau Web3, il est évident qu’AltSignals est à suivre de près au cours des mois et des années à venir.

4. Metacade (MCADE) – La plus grande arcade blockchain et une expérience GameFi en plein développement

Metacade est une plateforme GameFi complète qui introduira plus de jeux d’arcade play-to-earn (P2E) que tout autre projet similaire. Chaque titre de son arcade métaverse offre des récompenses financières intégrées aux joueurs, ce qui a suscité beaucoup d’enthousiasme au sein de la communauté des joueurs du Web3.

Metacade sort tout juste d’une presale très réussie au cours de laquelle plus de 16 millions de dollars ont été levés en 8 phases d’investissement. Depuis, le token MCADE a été lancé sur les principales bourses d’actifs numériques, notamment BitMart et MEXC, et a rapidement grimpé de 300 % après son lancement.

Il a récemment été révélé que le premier titre de Metacade, Rune Realms Clash, était développé par MetaStudio, une société de jeux mobiles experte. Non seulement Metacade est en passe de devenir la plus grande arcade blockchain, mais elle offre également une variété de mécanismes de gains supplémentaires qui s’adressent à un large éventail d’utilisateurs, ce qui renforce son utilité.

Parmi les mécanismes de gain supplémentaires de Metacade, Create2Earn récompensera les créateurs de contenu avec des tokens MCADE pour leur contribution à la plateforme. Work2Earn annoncera également les postes à pourvoir dans certaines des start-ups les plus en vue du Web3, et la fonction de test bêta récompensera les joueurs avec des crypto-monnaies pour avoir joué à de nouveaux jeux de blockchain avant leur sortie.

Pourquoi acheter MCADE ?

Metacade est une plateforme GameFi attrayante dont la popularité a commencé à exploser. La presale était un signe de l’avenir de la nouvelle crypto-monnaie, qui semble prête à dépasser son récent sommet dans un avenir assez proche et à viser des niveaux de prix plus élevés, vers la barre des 1 $.

Au fil du temps, MCADE pourrait stimuler l’innovation de GameFi par le biais du programme Metagrants. Les Metagrants seront attribués aux développeurs afin d’encourager la création de nouveaux jeux dans l’écosystème, fournissant ainsi un flux constant de nouveaux passe-temps P2E dans son arcade metaverse.

Alors que la technologie blockchain continue de prendre de l’ampleur, des plateformes comme Metacade sont susceptibles de jouer un rôle important. Il offre un mélange unique d’initiatives axées sur la communauté qui offrent des récompenses financières, des avantages sociaux et des jeux passionnants qui maintiennent les utilisateurs constamment engagés. C’est facilement l’une des meilleures nouvelles cryptos à arriver sur le marché en 2023.

5. ApeCoin (APE) – Une DAO permettant une nouvelle ère pour Internet

ApeCoin (APE) est une crypto-monnaie créée en 2022 qui a rapidement gagné en popularité dans le Web3. Le token natif est utilisé pour voter les propositions de gouvernance de la Fondation Ape et de l’ApeCoin DAO, qui gouverne la Fondation Ape via une structure d’entreprise ascendante.

L’objectif principal du projet ApeCoin est de stimuler l’expansion des metaverse de réalité virtuelle dans la crypto et autres. Étant donné que les mondes de réalité virtuelle peuvent relier les gens du monde entier de manière nouvelle et passionnante, ApeCoin a été créé pour financer la prochaine série d’innovations metaverses et contribuer à créer l’avenir d’internet lui-même.

Le projet tire son nom de l’une des collections de NFT les plus précieuses au monde, le Bored Ape Yacht Club (BAYC). Les détenteurs de BAYC et la société mère des collections, Yuga Labs, l’ont fondé.

Yuga Labs est devenue une force motrice pour les technologies culturelles sur la blockchain. Qu’il s’agisse d’œuvres d’art NFT telles que BAYC ou de mondes virtuels immersifs offrant de vastes paysages à explorer, l’entreprise vise à étendre l’un des cas d’utilisation les plus précieux de la technologie blockchain : la propriété numérique immuable.

Le token APE fait partie intégrante de cette philosophie. Il permet à tous les détenteurs de tokens de voter lors d’élections démocratiques qui peuvent contribuer à apporter des changements fondamentaux à la blockchain et à créer de nouvelles plateformes passionnantes pour la communauté. L’un des projets clés de l’écosystème ApeCoin est Otherside – un vaste metaverse ouvert qui place les utilisateurs dans un paysage urbain réaliste qu’ils peuvent posséder et explorer.

Pourquoi acheter APE ?

APE a une utilité innée et est soutenu par une équipe solide. Le succès des DAO dépend souvent de l’attrait de leurs déclarations de mission, et ApeCoin a certainement une éthique qui plaira à un large éventail d’utilisateurs.

Meta figure parmi les autres bailleurs de fonds les plus en vue du metaverse. Comme les fondateurs d’ApeCoin, Mark Zuckerberg souhaite faire entrer l’internet dans une nouvelle ère où les paysages de réalité virtuelle deviendront monnaie courante. De plus, Apple a récemment lancé son casque de réalité virtuelle de pointe, la première innovation significative depuis le départ de Steve Jobs en 2011.

La popularité croissante des technologies metaverse parmi certaines des plus grandes entreprises du monde est sans aucun doute le signe d’une évolution à venir. ApeCoin est bien placé pour contribuer à ce progrès au fil du temps, en offrant aux investisseurs la possibilité de posséder un actif numérique qui peut contribuer à l’expansion du metaverse grâce à son mécanisme de vote intégré.

6. Binance Coin (BNB) – Une crypto-monnaie qui alimente les services blockchain leaders du secteur

Binance Coin (BNB) est une crypto-monnaie créée par Binance, la plus grande bourse centralisée. Le token natif de l’écosystème, BNB, remplit plusieurs fonctions essentielles et constitue la monnaie principale de divers services blockchain majeurs.

En plus de posséder le plus grand CEX, Binance a créé la blockchain de niveau 1 la plus utilisée dans Web3 : Binance Smart Chain. Les tokens BNB sont utilisés pour payer les frais sur BSC et fournissent une variété d’avantages aux utilisateurs par le biais du CEX, y compris des réductions sur les frais de trading, des rendements plus élevés pour le staking, et l’accès à la carte de crédit Visa Binance.

La BNB a gagné en popularité au fil des ans en raison de son utilité au sein de l’écosystème Binance. Elle est rapidement devenue l’une des 10 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière au cours du marché haussier de 2021 et semble prête à poursuivre son expansion mondiale au cours des prochaines années.

Cela dit, Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs américains au cours de l’année 2023. La Securities and Exchange Commission (SEC) continue de sévir contre la crypto-monnaie, affirmant que de nombreux tokens cotés par Binance et d’autres CEX violent les lois sur les valeurs mobilières aux États-Unis.

Pourquoi acheter BNB ?

Malgré l’incertitude qui entoure Binance et BNB, la plus grande bourse du monde s’est révélée être une infrastructure très robuste, capable de supporter des milliards de dollars de flux sortants. Cette situation diffère de celle d’autres bourses importantes, telles que FTX, qui s’est effondrée dans des circonstances similaires en novembre 2022.

La prévoyance de Binance, qui a activement créé le fonds SAFU pour résister à un bank run, comme celui qui a mis en faillite plusieurs banques centrales américaines cette année seulement, est la preuve que la société à la sécurité de ses utilisateurs à l’esprit. Pour la plupart des investisseurs, la décision de Binance de répertorier des projets de crypto-monnaies spécifiques est moins importante que la solidité de son infrastructure, et la société continuera probablement à soutenir ses utilisateurs dans le monde entier, indépendamment de la législation américaine.

Étant donné que le token BNB est fortement déflationniste, car il dispose non seulement d’une offre totale fixe, mais aussi d’un mécanisme de brûlage qui réduit continuellement l’offre en circulation, le prix est susceptible de s’apprécier tant que la demande d’actifs numériques augmente. Les bourses d’échange comme Binance sont la méthode de prédilection pour acheter et vendre des crypto-monnaies, de sorte que toute fluctuation de prix au fil du temps incitera inévitablement un plus grand nombre de personnes à se rendre sur la bourse.

7. Lido (LDO) – Débloquer la liquidité sur la blockchain Ethereum

Lido (LDO) est un projet de finance décentralisée (DeFi) construit sur la blockchain Ethereum qui vise à fournir une solution pour le staking d’Ethereum (ETH). Lido permet aux utilisateurs de miser leur ETH auprès d’un pool, qui utilise ensuite la mise collective pour participer au réseau Ethereum et générer des rendements.

Le token LDO est le token de gouvernance du protocole Lido, permettant à ses détenteurs de voter sur les mises à jour et les changements du protocole. Avec la popularité croissante du DeFi et la demande grandissante de staking d’ETH, le Lido est rapidement devenu un acteur notable de l’écosystème de la blockchain.

Le staking consiste à bloquer des crypto-monnaies pour soutenir un réseau de blockchain décentralisé et obtenir des récompenses financières. Cette activité est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, en partie grâce à l’essor d’Ethereum et à la prévalence des protocoles DeFi dans l’écosystème.

Bien qu’il puisse s’agir d’une fonction utile pour les investisseurs qui obtiennent un rendement passif sur leurs avoirs, les actifs stakés sont généralement illiquides. Cela peut être un problème pour les investisseurs qui ont besoin d’un accès rapide à leurs fonds. Lido, cependant, tokenise les actifs mis en jeu et permet aux utilisateurs de les trader sur les marchés secondaires, ce qui apporte de la liquidité à un actif autrement illiquide.

Pourquoi acheter LDO ?

Lido est l’un des protocoles de staking à la croissance la plus rapide du Web3, et de plus en plus d’utilisateurs ont rejoint la plateforme depuis la mise à jour d’Ethereum vers Shanghai. Shanghai a permis aux validateurs d’ETH de retirer leurs fonds, ce qui a conduit à un afflux d’utilisateurs profitant des protocoles de staking liquides pour gagner des stETH et des ETH.

Le token LDO représente donc une plateforme avec une approche innovante du staking. Il ouvre de nouvelles perspectives aux détenteurs de tokens et permet aux utilisateurs de crypto-monnaies de tirer 3 types de profit d’un même investissement en espèces : une fois par l’appréciation du prix, une fois par le rendement passif et une fois par le réinvestissement du stETH pour obtenir un rendement supplémentaire ou effectuer d’autres transactions. Il s’agit de l’un des meilleurs nouveaux projets cryptos, très prometteur pour l’avenir.

8. XRP (XRP) – Des paiements mondiaux plus efficaces

Le XRP, créé par Ripple Labs, est une crypto-monnaie qui utilise la technologie du grand registre distribué, une variante de la blockchain qui conserve des éléments de décentralisation. Le XRP, l’une des monnaies numériques les plus précieuses et les plus échangées, a gagné en popularité grâce à sa capacité à permettre des transactions rapides et sécurisées à l’échelle mondiale.

Contrairement aux banques traditionnelles, XRP permet aux utilisateurs d’envoyer de l’argent au-delà des frontières pour une fraction du coût et du temps. Comme l’infrastructure qui le supporte est décentralisée et distribuée dans le monde entier, le XRP élimine le besoin d’intermédiaires dans les transactions financières. Cela en fait une alternative fiable et transparente aux méthodes de paiement traditionnelles.

Le XRP pourrait constituer un outil puissant pour le commerce mondial à l’avenir. Contrairement au bitcoin, le XRP ne nécessite pas de ressources informatiques puissantes pour valider les transactions et s’appuie plutôt sur un petit groupe de nœuds de confiance qui peuvent permettre un processus plus rapide et plus fluide.

La capacité du XRP à faciliter les transactions internationales rapides et peu coûteuses est ce qui le distingue des autres crypto-monnaies. Cette caractéristique a séduit de grandes institutions financières telles que Santander, Bank of England et JP Morgan, qui ont toutes adopté RippleNet pour rendre leurs opérations plus rentables.

Pourquoi acheter XRP ?

Bien que loin d’être la crypto la plus récente de cette liste, XRP est extrêmement prometteur à court et à long terme. Selon certaines rumeurs, le procès de Ripple Labs avec la SEC touche à sa fin, et les fans partagent leur optimisme quant à une décision favorable. Ces dernières semaines, un document de la SEC qualifiant de titres de nombreuses crypto-monnaies majeurs n’a pas mentionné le XRP. Les investisseurs affirment maintenant que cela pourrait prouver que le XRP sera classé comme une crypto-monnaie officielle par les régulateurs américains et non comme une valeur mobilière traditionnelle.

Quelle que soit l’issue du procès SEC, l’avenir du XRP est prometteur. XRP vise à augmenter le système financier traditionnel avec des processus plus efficaces, ce qui lui confère un niveau de demande important parmi les clients qui contrôlent une grande partie de l’offre monétaire mondiale.

9. Arbitrum (ARB) – Une solution de niveau 2 qui met Ethereum à niveau

Arbitrum est une technologie blockchain de pointe qui a récemment attiré beaucoup d’attention. En tant que solution de mise à l’échelle de niveau 2 construite sur le réseau Ethereum, Arbitrum est conçu pour améliorer la vitesse des transactions et réduire les frais élevés associés aux échanges sur Ethereum.

Les propriétés fondamentales d’Arbitrum, telles que l’utilisation de smart contract et la crypto avancée, permettent à un large nombre d’applications d’être développées sur le réseau en toute sécurité. Ceci, associé à la capacité d’Arbitrum à supporter un nombre croissant d’utilisateurs sans nuire à l’expérience utilisateur, en fait une option attrayante pour les développeurs et les utilisateurs.

Arbitrum semble prêt à devenir un acteur important du secteur. Son récent airdrop a été considéré comme ayant le potentiel de générer des retours lucratifs pour les participants, car le réseau Arbitrum supporte déjà une valeur totale bloquée (TVL) plus élevée que n’importe quelle niveau 2 alternative dans l’écosystème Ethereum.

Le token natif, ARB, est sur le marché ouvert depuis mars 2023 et a réussi à atteindre un sommet historique de près de 2 $. Il s’est depuis rétracté, mais le lancement de la nouvelle crypto-monnaie semble susceptible de produire des rendements élevés en pourcentage.

Pourquoi acheter ARB ?

En tant que niveau 2 de premier plan dans l’écosystème Ethereum, Arbitrum a un potentiel indéniable. Cela s’explique en partie par les changements intervenus sur le réseau principal d’Ethereum depuis la fusion, dont l’un des résultats attendus est l’importance croissante des projets de niveau 2.

La consommation d’énergie du réseau principal Ethereum a été réduite de 99 %. Combiné à des solutions de niveau 2 comme Arbitrum qui peuvent réduire les frais de gaz dans une mesure similaire, l’ensemble de l’écosystème peut offrir des dApps qui ont le potentiel de soutenir des milliards d’utilisateurs au fil du temps.

Arbitrum est le premier réseau DeFi de toutes les solutions Ethereum de niveau 2. L’écosystème abrite des protocoles d’échange blockchain qui servent de nombreux utilisateurs, car les échanges de produits merchs peuvent avoir lieu sur la blockchain avec des frais minimes et sans risque de contrepartie de la part des CEX. Cela fait de l’ARB l’une des meilleures nouvelles crypto-monnaies.

10. Ethereum (ETH) – L’origine du Web3

Ethereum (ETH) est une plateforme blockchain décentralisée qui permet aux développeurs de créer des applications personnalisées par le biais de smart contracts, exécutant automatiquement des transactions qui peuvent être déployées dans un grand nombre de cas d’utilisation.

Ethereum a été créé par Vitalik Buterin en 2014 pour remédier aux limites du Bitcoin. La crypto-monnaie native, l’ETH, est utilisée pour payer les frais et encourager la participation au mécanisme de consensus du réseau.

Contrairement au Bitcoin, Ethereum peut exécuter des programmes complexes, ce qui en fait une plateforme populaire pour la finance décentralisée (DeFi), les tokens non fongibles (NFT) et les jeux de blockchain. La communauté croissante de développeurs d’Ethereum bénéficie d’un SDK avancé qui facilite le déploiement de données sur la chaîne.

La Fondation Ethereum travaille constamment à l’amélioration de la plateforme. Parmi les améliorations récentes notables, citons la Merge et Shanghai. Alors que la Merge a permis à la blockchain de passer d’un mécanisme de consensus par proof of work à un mécanisme de consensus par proof of stake, Shanghai a permis aux stakers de retirer leurs fonds du réseau sans compromettre la sécurité.

Ethereum utilise le langage de programmation Solidity pour créer et exécuter des smart contracts. Ce sont des blocs de code auto-exécutables qui peuvent appliquer les règles et réglementations d’un contrat personnalisé sans nécessiter d’intervention humaine supplémentaire. Cette fonctionnalité constitue la base de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Web3.

Pourquoi acheter ETH ?

À ce jour, le réseau Ethereum reste le véritable foyer de Web3. C’est le réseau le plus accessible pour les développeurs qui construisent des applications et des tokens personnalisés, ce qui a conduit à plus de 2000 projets indépendants lancés sur le réseau.

De plus, Ethereum a directement contribué à l’avancement rapide de la technologie blockchain. Ethereum a popularisé des sous-secteurs des crypto-monnaies tels que les œuvres d’art NFT, les jeux sur blockchain, les emprunts et les prêts décentralisés, et même une nouvelle structure pour les entreprises modernes sous la forme de DAO.

Le token ETH sous-tend toutes les interactions avec le réseau. Sa demande est immense en raison de sa grande utilité sur la blockchain, car tous les utilisateurs doivent détenir de l’ETH pour payer les frais de transaction. L’ETH est également très utilisé dans les services de staking et dispose de diverses méthodes permettant aux utilisateurs d’obtenir un rendement passif.

11. Decentraland (MANA) – Une expérience de réalité virtuelle qui permet de monétiser le contenu généré par les utilisateurs

Decentraland est une plateforme de jeu blockchain innovante développée sur la blockchain Ethereum. Connu sous le symbole MANA, ce monde virtuel permet aux utilisateurs de créer, d’expérimenter et de monétiser leur contenu 3D et l’offre de propriété foncière virtuelle.

La nature décentralisée de la plateforme de jeu signifie que les utilisateurs ont un contrôle total sur leur expérience, depuis la conception et la construction de leurs actifs numériques jusqu’à leur échange sur un market intégré.

Pour l’industrie du jeu au sens large, la croissance rapide de caractéristiques telles que les skins et les objets personnalisables dans le jeu reflète une demande réelle d’objets appartenant aux joueurs. Decentraland répond à cette demande en assurant la garde complète de ces objets dans le jeu et en permettant aux utilisateurs de monétiser cette propriété sur sa bourse d’échange peer-to-peer.

Decentraland est un leader des metaverse de réalité virtuelle. Elle permet à tous les joueurs de s’approprier entièrement le monde numérique et le paysage est devenu un centre énorme d’activité pour les développeurs. La plateforme offre une combinaison unique d’opportunités sociales, économiques et créatives, ce qui explique en grande partie pourquoi elle est appelée à se développer dans les années à venir.

Dans le monde en pleine croissance du jeu blockchain, avec sa combinaison unique d’opportunités sociales, économiques et créatives, il est prêt à continuer à se développer et à évoluer dans les années à venir.

Pourquoi acheter MANA ?

Decentraland a déjà fait parler dans le monde du jeu en ligne. La plateforme est à l’avant-garde de plusieurs industries mondiales en pleine croissance, notamment la blockchain, la réalité virtuelle et les jeux. Decentraland combine ces technologies pour offrir une expérience utilisateur attrayante avec une multitude de cas d’utilisation.

Qu’il s’agisse de rejoindre la carte Decentraland pour explorer et jouer à des jeux ou de construire des installations numériques personnalisées avec des capacités de réalité virtuelle, Decentraland peut servir les utilisateurs comme les entreprises. De l’avis général, la personnalisation de Decentraland pourrait inciter les créateurs de contenu à entrer dans le métavers pour interagir directement avec leurs communautés en ligne, qui ne cessent de croître.

Le projet est soutenu par des investisseurs en capital-risque et de grandes entreprises du monde entier. Le token MANA devrait croître au cours des prochaines années, car son prix actuel a chuté de plus de 85 % par rapport à son plus haut niveau historique. Il pourrait s’agir d’une excellente position d’entrée pour un investissement à long terme dans Decentraland.

Quels sont les principaux aspects à prendre en compte pour investir dans les crypto-monnaies ?

Un portefeuille gérable basé sur un budget raisonnable

Les meilleurs projets de nouvelles crypto-monnaies sont généralement sous-évalués par rapport à leurs prix futurs. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas dépenser plus qu’ils ne peuvent se permettre de perdre, car les nouvelles cotations de crypto-monnaies ont un taux d’échec élevé.

Les investisseurs devraient répartir leurs achats sur plusieurs actifs numériques afin d’atténuer ces risques. Une stratégie courante est celle du barbell, dans laquelle les investisseurs allouent une plus grande proportion de leur portefeuille total à des projets plus établis et une plus petite part aux nouvelles crypto-monnaies.

Évaluer sa tolérance au risque

Si les acheteurs peuvent gagner plus d’argent en sélectionnant les meilleures crypto-monnaies à venir au cours des premiers cycles d’investissement, cette stratégie s’accompagne d’un profil de risque plus élevé. Les marchés des crypto-monnaies se caractérisent par des investissements à haut risque et à haut rendement, mais les investisseurs doivent être conscients des risques qu’ils encourent lorsqu’ils recherchent des profits futurs.

Les différents types de projets présentent des niveaux de risque différents. Par exemple, un token DAO présente des risques différents de ceux du bitcoin, et un token de jeu présente des risques différents de ceux d’une plateforme de niveau 2. Les investisseurs doivent se familiariser avec les différents secteurs de l’industrie au fil du temps, car ces catégories peuvent influencer l’évolution des prix en raison des différents degrés de décentralisation et de la nature des modèles commerciaux sous-jacents.

Conclusion – Quelle est la meilleure nouvelle crypto à acheter en 2023 ?

L’une des meilleures nouvelles crypto-monnaies à acheter en ce moment est Chancer, qui vient d’être lancée lors de sa presale de tokens. Le token CHANCER a une utilité inhérente à la plateforme, qui devrait attirer un nombre croissant d’utilisateurs au cours des mois et des années à venir. Le token CHANCER passera de 0,01 $ à 0,021 $ pendant sa presale, de sorte que les investisseurs disposent d’un délai minimal pour acheter à la valeur actuelle.

Shiba Memu est une des meilleures nouvelles crypto-monnaies. Le token SHMU représente un protocole d’intelligence artificielle de pointe qui devrait entraîner une croissance puissante pour le projet à long terme. Non seulement il est capable de se commercialiser auprès des acheteurs, mais il peut également apprendre continuellement de ses lacunes et optimiser ses stratégies en conséquence. Cela lui confère un potentiel important et une hausse significative.

Troisièmement, AltSignals est en train de devenir l’une des opportunités d’investissement les plus recherchées sur le Web3. Comme Shiba Memu, AltSignals s’appuie sur la puissance de l’intelligence artificielle pour fournir des solutions de pointe. De plus, la solution d’AltSignals est centrée sur les marchés financiers, spécialement conçue pour générer des profits pour tous les traders qui l’utilisent. Cela pourrait être une caractéristique attrayante pour les utilisateurs qui cherchent à acheter des tokens ASI, actuellement disponibles en presale à 0,015 $.

Bien que ces trois projets se distinguent, en particulier parce qu’ils sont en presale, tous les projets de cette liste sont prometteurs pour l’avenir. Les investisseurs obtiendront probablement des rendements significatifs à partir des prix actuels, à mesure que le marché cryptographique dans son ensemble se remettra de l’effondrement du marché baissier.