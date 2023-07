Les 8 meilleurs tokens de presale de crypto-monnaies à étudier en 2023

Ce n’est un secret pour personne que les meilleures presales de crypto-monnaies peuvent offrir des rendements massifs sur le long terme. Pourtant, l’identification de ces pépites cachées n’est pas chose facile. Dans cet article, tu découvriras 8 tokens de presale de crypto-monnaies triés et dotés d’un potentiel exceptionnel, choisis pour leurs prix sous-évalués et leurs cas d’utilisation innovants.

Les meilleurs tokens de presale de crypto-monnaie en 2023 :

Chancer : L’avenir des paris décentralisés Shiba Memu : La monnaie meme qui s’auto-promotionnent AltSignals : Découvrez les opportunités de trading cachées avec ActualizeAI Metacade : Renforcer les communautés GameFi Le Legacy Network : Favoriser la croissance personnelle ALINK AI : pionnier de l’avenir des marchés de l’IA Finblox : La solution tout-en-un pour les investisseurs en crypto-monnaies WuuTrade : Redéfinir l’éducation au trading

Analyse des meilleures ICO en crypto-monnaies

Les rumeurs d’un cycle haussier à venir plus tard dans l’année ou en 2024 signifient que le moment est idéal pour accumuler des tokens ICO prometteurs à des prix dérisoires avant qu’ils n’atteignent le grand public.

Cette liste comprend 8 des meilleures ICO de crypto-monnaie qui répondent à des exigences strictes, notamment leur potentiel de croissance à long terme, leurs prix sous-évalués et l’utilité qu’elles offrent aux investisseurs. Dans cette optique, continue de lire pour découvrir les ICO qui pourraient bientôt devenir les prochains grands noms du monde de la crypto-monnaie.

1. Chancer : L’avenir des paris décentralisés

La technologie Blockchain est connue pour son potentiel pour révolutionner les industries traditionnelles, en particulier lorsque la transparence et la confiance sont des questions importantes. Chancer représente un excellent exemple de ce potentiel dans le secteur des paris en ligne.

Les plateformes traditionnelles de paris en ligne sont depuis longtemps critiquées pour leur manque de transparence et le déséquilibre des pouvoirs entre la maison et les utilisateurs. Celles-ci déterminent les règles du jeu, fixent les côtes et emportent souvent une part importante des bénéfices, laissant aux parieurs un contrôle et des gains réduits. Chancer veut changer cette dynamique en redonnant le pouvoir aux utilisateurs grâce à son modèle de pari peer-to-peer (P2P).

Pourquoi investir dans Chancer ?

Ce modèle P2P unique élimine les bookmakers de l’équation, permettant aux utilisateurs de créer des marchés de paris personnalisés pour pratiquement n’importe quel événement, avec leurs propres sites et sources de résolution. Les paris peuvent être variés, allant de la spéculation sur le prochain président des États-Unis à un petit pari entre amis sur la date de naissance d’un bébé, offrant ainsi une expérience de pari polyvalente et passionnante centrée sur l’engagement et la personnalisation.

Les maisons de paris centralisées peuvent être obscures, mais Chancer s’en démarque. Développé sur la Binance Smart Chain (BSC), toutes les transactions sont transparentes, rapides et peu coûteuses. Cette transparence s’étend également aux résultats des paris avec un modérateur impartial qui vérifie chaque source de résolution pour garantir l’équité.

Le token CHANCER est polyvalent pour les paris, les paiements, les stakes, les récompenses et plus encore. Par exemple, Chancer offre des crypto-monnaies pour créer et partager des marchés dans le cadre de son programme Share2Earn afin d’encourager l’engagement des utilisateurs. Chancer facilite le partage de ces marchés, en fournissant des flux en temps réel lorsque cela est possible en utilisant le logiciel WebRTC de Google et en partageant les résultats en direct.

À l’avenir, Chancer vise à devenir entièrement géré par les utilisateurs, en se transformant en une application décentralisée (dApp) et, à terme, en une organisation autonome décentralisée (DAO). Une DAO permettrait aux détenteurs de tokens d’avoir leur mot à dire sur la gouvernance et l’orientation future de la plateforme, poursuivant ainsi la mission de Chancer qui consiste à redonner le pouvoir aux parieurs.

Risques liés à l’investissement dans Chancer

La position de Chancer comme l’une des meilleures ICO crypto de 2023 est bien méritée en raison de son modèle innovant et de sa philosophie centrée sur l’utilisateur. Cependant, le succès de Chancer, comme chaque crypto ICO de cette liste, dépend de divers facteurs, notamment l’adoption par les utilisateurs et la concurrence sur le marché. Bien que Chancer soit une solution solide, de nouveaux entrants pourraient voler des parts de marché à la plateforme et nuire à son potentiel à long terme.

2. Shiba Memu : La monnaie meme auto-promotionnels

Les monnaies memes vont et viennent, généralement parce qu’elles ont besoin d’une plus grande utilité pour soutenir leur croissance à long terme. Shiba Memu est une exception à cette règle, brouillant les lignes entre les monnaies memes et l’innovation technologique avec son système d’IA auto-promotionnel. En effet, Shiba Memu peut faire sa propre promotion sur les réseaux sociaux, les forums et les communiqués de presse sans intervention humaine.

Pourquoi investir dans Shiba Memu ?

Shiba Memu est une option passionnante pour ceux qui suivent attentivement le secteur des monnaies memes. Ce n’est un secret pour personne qu’elles se sont taillé une place de choix sur le marché des crypto-monnaies, avec une capitalisation boursière qui est passée de 0 à 20 milliards de dollars en l’espace de 2 ans. Cette croissance spectaculaire en dit long sur leur potentiel.

Cependant, Shiba Memu est différente d’une monnaie meme ordinaire. Elle s’appuie sur l’IA pour élaborer ses stratégies marketing, en utilisant les dernières techniques de traitement du automatique langage naturel (NLP) pour analyser les discussions relatives à Shiba Memu et générer des textes convaincants, afin d’attirer l’attention sur le projet. Une différence notable par rapport à tous les autres tokens qui s’appuient fortement sur des stratégies marketing humaines.

De plus, la fusion de l’IA et de la blockchain permet à Shiba Memu d’être totalement transparent. Cela offrira un tableau de bord d’IA, permettant aux utilisateurs de s’engager avec l’IA et d’observer comment Shiba Memu se commercialise en temps réel. Les capacités d’auto-apprentissage et d’auto-marketing du projet représentent une opportunité intéressante pour les investisseurs, car il peut optimiser sa promotion en fonction des dernières tendances.

Pendant les 8 semaines de presale de Shiba Memu, la plateforme augmentera quotidiennement le prix des tokens, de sorte que ceux qui s’y prendront tôt auront des gains rapides. Les tokens SHMU passeront d’un prix de départ de 0,011125 $ à 0,0244 $, soit une augmentation de 119,33 %. Cette hausse de prix planifiée récompensera les investisseurs avec un gain appréciable dès le début.

Risques liés à l’investissement dans Shiba Memu

Comme pour tout investissement, il est crucial de reconnaître les risques potentiels. Les marchés des crypto-monnaies peuvent être exceptionnellement volatils et, bien que l’application innovante de l’IA et de la technologie blockchain par Shiba Memu soit prometteuse, il reste des incertitudes. Par exemple, la dépendance du projet à l’égard des technologies de pointe pourrait introduire des défis, tels que des pépins techniques ou des erreurs dans les prédictions algorithmiques.

3. AltSignals : Des opportunités de trading cachées avec ActualizeAI

AltSignals, créé en 2017, vise à révolutionner le monde du trading. En tant que fournisseur de signaux de trading, AltSignals s’est démarqué de la concurrence en proposant des conseils essentiels pour les marchés crypto, forex et boursiers. La plateforme se vante d’un système unique en son genre développé en interne: l’outil AltAlgo™, qui utilise 34 filtres pour trouver les trades de la plus haute qualité.

AltSignals franchit une nouvelle étape dans son voyage avec ActualizeAI et le token ASI. ActualizeAI est une IA conçue pour faire passer le taux de gain de la plateforme de 64 % à plus de 80 %, en utilisant les dernières avancées en matière de machine learning, d’apprentissage automatique et de traitement automatique du langage (NLP).

Pourquoi investir dans AltSignals ?

Contrairement à de nombreuses ICO de crypto-monnaies, AltSignals a déjà fait ses preuves. Il a envoyé plus de 3 700 signaux à 50 000 abonnés gratuits et plus de 1 500 membres VIP depuis sa création, produisant des résultats remarquables. Par exemple, les résultats de Binance Futures en janvier 2023 ont enregistré un rendement exceptionnel de 2 480 % avec un taux de réussite de 92 %.

Mais le véritable potentiel réside dans ActualizeAI. Ce système offrira aux traders un avantage concurrentiel inégalé sur les marchés, en identifiant des modèles subtils jusqu’alors invisibles à l’œil nu et en les aidant à trouver des pièces d’ICO prêtes à exploser.

Le token ASI fait partie intégrante de l’écosystème AltSignals. Les détenteurs de plus de 50 000 tokens ASI bénéficient d’un accès à vie à ActualizeAI et aux signaux AltAlgo™ existants. Être un investisseur ASI accorde également aux utilisateurs l’accès au AI Members Club, où les utilisateurs peuvent gagner des ASI supplémentaires pour contribuer à des idées, offrir des commentaires et tester de nouvelles fonctionnalités.

Parmi les autres avantages liés à la détention de tokens ASI, citons la participation à des tournois de trading exclusifs, la compétition pour des prix importants et la reconnaissance de la communauté d’AltSignals en tant que meilleur trader. Fidèle à ses origines communautaires, AltSignals permettra aux utilisateurs de faire entendre leur voix dans son processus de gouvernance décentralisé, alignant les décisions de la plateforme sur les besoins et les préférences de ses utilisateurs.

Risques liés à l’investissement dans Altsignals

AltSignals se distingue comme l’une des meilleures ICO crypto de 2023 avec ses plans innovants. L’ASI présente des risques. AltSignals pourrait ne pas atteindre les objectifs de sa stratégie à temps ou comme prévu, ce qui pourrait entraver l’appréciation du prix d’ASI. L’association de l’IA avec AltSignals pourrait entraîner une volatilité du prix d’ASI, mais cela pourrait se stabiliser à mesure que la plateforme démontre l’efficacité d’ActualizeAI.

4. Metacade : Renforcer les communautés GameFi

Metacade est une nouvelle plateforme dans le secteur des play-to-earn (P2E), promouvant une approche centrée sur la communauté pour les jeux basés sur la blockchain. Connectant les joueurs, les investisseurs en crypto-monnaie et les développeurs, Metacade sert d’entrée sur le Web3 pour tout ce qui concerne GameFi. Son objectif est d’offrir de la valeur à chaque étape, avec des forums dédiés pour discuter des dernières astuces, un système qui récompense les utilisateurs pour leur contribution à un contenu de valeur, et un système de financement décentralisé pour les développeurs P2E

Il convient de noter que Metacade a conclu son ICO de 16,4 millions de dollars en avril, mais qu’il est encore très récent, ce qui signifie qu’il existe un potentiel important d’appréciation du prix à mesure que l’équipe travaille à la réalisation de sa stratégie.

Pourquoi investir dans Metacade ?

Les communautés de gaming existaient bien avant la technologie blockchain, mais les communautés décentralisées permettant de rencontrer des joueurs P2E partageant les mêmes idées sont difficiles à trouver. Metacade comble cette lacune en offrant un espace en ligne où les utilisateurs peuvent se rencontrer, s’amuser et progresser dans le GameFi. Par exemple, Metacade incite les joueurs à aider la plateforme en les récompensant avec des MCADE chaque fois qu’ils partagent des critiques ou des alpha GameFi, ce qui stimule naturellement l’engagement sur le forum.

Une fonction passionnante qui devrait attirer des milliers d’utilisateurs est le site d’offres d’emploi et de contrats à durée indéterminée qui verra le jour en 2024. Les membres de la communauté y trouveront des possibilités d’entrer en contact avec des entreprises du Web3 et du jeu en utilisant leurs compétences particulières pour obtenir des postes salariés à temps plein qui contribueront à façonner l’avenir du web.

Beaucoup considèrent le MCADE de Metacade comme l’une des meilleures cryptos présentes en raison de la caractéristique unique du système Metagrant, une initiative de financement décentralisée visant à soutenir les développeurs dans le développement de la prochaine génération de jeux P2E. Les développeurs présentent leurs idées de jeu et les détenteurs de MCADE votent pour décider quels projets méritent d’être financés par la trésorerie de Metacade. Les titres finalisés entrent dans l’arcade virtuelle de Metacade, qui pourrait servir de source de trafic pour la plateforme.

Metacade démontre son engagement envers la communauté en voulant devenir une DAO en 2024. Cette transformation ferait de Metacade la première arcade virtuelle au monde gérée par la communauté, offrant aux détenteurs de MCADE un rôle direct dans ses processus décisionnels.

Risques liés à l’investissement dans Metacade

Avant d’investir dans Metacade, il est judicieux de prendre en compte les risques. Sa presale à guichets fermés témoigne de la confiance des investisseurs dans le projet, mais cela ne garantit pas pour autant son succès. De plus, Metacade tente d’offrir de nombreuses fonctionnalités ambitieuses, et des retards dans la mise en œuvre de ces aspects pourraient affecter le prix de MCADE.

5. Legacy Network : Favoriser le développement personnel

Legacy Network est un projet combinant la technologie blockchain et le développement personnel. Il s’agit d’une plateforme décentralisée qui favorise le développement personnel et le bien-être mental par le biais d’une application ludique et interactive. Grâce à cette application, les utilisateurs entreprennent un voyage conçu pour améliorer leur clarté mentale, leur conscience de soi et leur bien-être général. Au cœur de cet écosystème se trouve le Legacy Network Token (LGCT), un token utilitaire et de paiement conçu pour soutenir les diverses fonctionnalités de la plateforme.

Pourquoi investir dans Legacy Network ?

Legacy Network présente un cas convaincant pour les investisseurs potentiels en raison de sa position unique dans l’espace crypto. Combiner le développement personnel avec une technologie de pointe est une proposition attrayante pour de nombreux utilisateurs et investisseurs. 3 aspects créent une offre puissante : l’éducation gaming, la communauté et les conseils. Cela laissera probablement un impact durable sur les utilisateurs de Legacy Network et stimulera la demande pour le token LGCT.

La technologie d’IA propriétaire de la plateforme est un autre élément attrayant. Cet outil d’IA aide les utilisateurs à optimiser leurs parcours d’apprentissage, à créer des expériences personnalisées et à atteindre leurs objectifs de croissance personnelle. L’IA identifie les domaines d’amélioration sur lesquels les utilisateurs doivent travailler. Une fois qu’ils ont passé un test prouvant leur progression, ils peuvent obtenir le LGCT.

L’utilité non financière du Legacy Network est susceptible de créer une demande continue pour LGCT au-delà de son ICO, tout comme certains des autres plans du projet. Par exemple, son Legacy Wallet, ses NFT Legacy et son application Legacy Health devraient être populaires. À ce titre, le projet est considéré comme l’un des meilleurs ICO crypto de 2023.

Les risques liés à l’investissement dans Legacy Network

Alors que la cotation de l’ICO de Legacy Network a fait parler au sein de la communauté crypto, l’accent unique mis par la plateforme sur le développement personnel et l’apprentissage par la gamification n’a pas encore fait ses preuves dans l’espace crypto. Son succès repose sur l’adoption par les utilisateurs et l’engagement continu, qui sont tous deux incertains. Les investisseurs potentiels doivent tenir compte de ces facteurs et faire des recherches sur ce token ICO avant de prendre une décision d’investissement.

6. ALINK AI : Un pionnier de l’avenir des marchés de l’IA

Dans l’espace crypto, en particulier parmi les nouvelles presales de crypto ICO, la combinaison de l’IA avec la technologie blockchain est un sujet passionnant. ALINK AI est l’un de ces projets, qui vise à démocratiser l’accès aux services d’IA et à fournir aux développeurs un moyen de partager leurs créations à l’échelle mondiale. Sa marketplace offrira à la fois des services d’intelligence générale artificielle (AGI) et des données d’entraînement de haute qualité pour les systèmes d’IA,ce qui lui a valu d’être reconnu comme l’une des meilleures presales de crypto-monnaies de 2023.

Ces services AGI couvrent des domaines tels que le traitement d’images, la reconnaissance vocale, l’analyse de texte et l’analyse de réseau. De plus, ALINK AI propose une offre unique : des agents d’IA autonomes qui interagissent avec d’autres services sur son réseau, ce qui en fait une plateforme prête pour un avenir basé sur l’IA.

Pourquoi investir dans ALINK AI ?

L’attrait d’ALINK AI va au-delà de son marché innovant. Depuis un certain temps, les entreprises ayant accès à de vastes quantités de données et d’ordinateurs dominent le secteur de l’IA. ALINK AI change ça en égalisant les règles du jeu pour que les petites organisations et les particuliers puissent participer activement au développement de solutions d’IA.

Son token natif, ALINK, sert de moyen d’échange sur le marché et d’incitation à fournir des services de haute qualité. L’IA étant appelée à s’intégrer davantage dans la vie quotidienne, les perspectives de croissance d’ALINK AI sont prometteuses. Avec une stratégie comprenant sa marketplace de données, une pour les éditeurs de modèles et la formation en tant que service, ALINK AI s’annonce comme l’une des meilleures ICO crypto de 2023.

Risques d’un investissement dans ALINK AI

Compte tenu de la position d’ALINK AI entre l’IA et de la technologie blockchain, son potentiel de croissance s’accompagne également de risques. Les marketplaces centralisées par des entreprises disposant de plus de ressources entreront probablement dans l’espace, volant potentiellement des parts de marché à ALINK AI. L’incertitude entourant l’évolution rapide de l’espace de l’IA et la menace de ces entrants pourraient provoquer de la volatilité au-delà de la nouvelle ICO de la plateforme.

De plus, le courtage de données d’IA est également susceptible de voir une réglementation plus stricte dans les années à venir, ce qui pourrait affecter ALINK AI. Bien que l’ICO crypto d’ALINK présente encore un grand potentiel de croissance, ces risques uniques doivent être pris en compte avant de prendre une décision d’investissement.

7. Finblox : La solution tout-en-un pour les investisseurs en crypto-monnaies

Finblox est un écosystème de crypto-monnaies de nouvelle génération qui vise à aider les utilisateurs à faire fructifier leurs actifs numériques de manière ludique. Se positionnant comme une super-application de crypto-monnaie, elle permet aux utilisateurs de gagner des récompenses sur leurs actifs en crypto-monnaie par le biais du trading, du staking, et en s’engageant dans des fonctionnalités gamifiées.

Ses offres vont des coffres-forts générateurs de rendement à une plateforme de trading de crypto-monnaies et à un launchpad, offrant ainsi aux investisseurs en crypto-monnaies tout ce dont ils ont besoin pour accroître leurs gains. Elle est également soutenue par des sociétés de capital-risque prestigieuses telles que Dragonfly, Sequoia Capital et Saison Capital, ce qui signifie que Finblox est bien équipée pour redéfinir la manière dont les investisseurs stockent et utilisent leurs actifs numériques.

Pourquoi investir dans Finblox ?

L’une des principales raisons d’investir dans Finblox est son rendement élevé. Au moment de la rédaction de cet article, la plateforme offre des rendements allant jusqu’à 35 % sur Axie Infinity Shards (AXS), 45 % sur ApeCoin (APE) et 5 % sur Tether (USDT), offrant ainsi un retour sur investissement attractif à ses utilisateurs. Les utilisateurs détenant le token FBX peuvent bénéficier de rendements accrus et de frais réduits chaque fois qu’ils interagissent avec l’écosystème.

Récemment, elle a lancé AI-FinGPT, un programme d’IA conçu pour aider les investisseurs à optimiser leurs portefeuilles grâce à des recommandations personnalisées basées sur les données actuelles du marché. Ses projets incluent la compatibilité multi-chaînes, les cartes de débit et même un protocole de niveau 1. Des signes qui montrent que Finblox est exceptionnellement confiant dans son avenir.

Comme Metacade, Finblox a conclu son ICO crypto en 2023. Cependant, il n’a atteint les principaux marchés boursiers que fin mai, ce qui signifie qu’il est encore tôt pour le token FBX.

Les risques liés à l’investissement dans Finblox

Comme pour les meilleures ICO de crypto-monnaie, des risques sont associés à l’investissement dans Finblox. L’un d’entre eux est que ses rendements sont susceptibles de changer et peuvent entraîner des rendements extrêmement fluctuants. Le token FBX dépend de la capacité croissante de Finblox à créer une demande durable. Les fonctionnalités à venir, telles que la compatibilité multi-chaînes et le protocole de niveau 1, pourraient subir des retards.

Enfin, s’il est vrai que Finblox bénéficie du soutien de prestigieuses sociétés de capital-risque, cela n’élimine pas le risque que la plateforme n’atteigne pas ses objectifs. Il convient également de noter que Finblox est encore une plateforme relativement nouvelle et que, comme toute jeune entreprise, elle doit relever le défi de construire une base d’utilisateurs stable et de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

8. WuuTrade : Redéfinir l’éducation au trading

Lancé comme un mélange unique d’éducation, de simulation et de compétition, WuuTrade transforme l’enseignement du trading. Inclus dans la liste comme l’un des meilleurs ICO crypto de 2023, WuuTrade fournit une plateforme pour les traders novices et expérimentés afin d’affiner leurs compétences, d’apprendre des meilleurs et de rivaliser dans un environnement sans risque.

Cependant, il ne s’agit pas d’une plateforme de trading ordinaire : WuuTrade est un jeu qui permet aux utilisateurs de débloquer des récompenses et de grimper dans le classement à mesure qu’ils franchissent des étapes dans leur parcours éducatif. Il existe également des tournois et des matchs en direct où les traders peuvent s’affronter en tête-à-tête ou contre une IA, et pour lesquels il faut utiliser le token WUUT. Les gagnants sont récompensés par des prix, tels que des pierres précieuses et des NFT, qui peuvent être échangés contre de l’argent.

Pourquoi investir dans WuuTrade ?

La principale force de WuuTrade réside dans sa capacité à servir un large éventail d’utilisateurs, des traders débutants aux professionnels cherchant à affiner leurs stratégies. Son environnement sûr, associé à des simulations rapides, accélère rapidement le processus d’apprentissage. L’utilisation de l’IA est également une nouveauté intéressante. Selon WuuTrade, l’IA s’adaptera d’elle-même, offrant ainsi un défi permanent aux traders débutants.

Le whitepaper de WuuTrade présente deux principales composantes : WuuWorlds et WuuAcademy. WuuWorlds est un espace virtuel où les traders peuvent se rencontrer et discuter. Il s’agit d’un environnement metaverse dédié à la communauté des traders. D’autre part, WuuAcademy est un espace d’apprentissage qui propose des cours développés en interne par l’équipe de WuuTrade ainsi que par des institutions éducatives. Ce lieu se positionne comme une référence en matière d’apprentissage du trading.

Le token WUUT a de nombreuses utilités, y compris les achats in-app, les tournois, les votes et les stakings. Cela crée une demande continue pour WUUT et incite les utilisateurs à s’engager sur la plateforme et à gagner plus de tokens.

Risques liés à l’investissement dans WUUT

Bien que WuuTrade semble être l’une des ICO de crypto-monnaies les plus excitantes de 2023, les investisseurs potentiels doivent tenir compte de ses risques. Le succès de WuuTrade repose sur le fait que les utilisateurs trouvent de la valeur dans ses produits finis – s’il ne parvient pas à améliorer les offres similaires ou à se différencier, il pourrait ne pas attirer la base d’utilisateurs assez importante nécessaire pour faire évoluer WUUT.

L’aspect ludique de WuuTrade peut également dissuader certains traders de s’engager sur la plateforme. Sa stratégie de gamification reste à prouver, et si elle ne trouve pas d’écho auprès des utilisateurs, la plateforme pourrait avoir du mal à se développer.

Comment nous avons déterminé les meilleurs ICO cryptos à acheter

Pour sélectionner les meilleurs tokens de presale de 2023, notre processus rigoureux passe au crible le grand éventail de projets d’ICO. Ce processus s’est concentré sur les facteurs suivants.

Disponibilité : Pour qu’une nouvelle crypto-monnaie soit une option d’investissement viable, elle doit être facilement accessible aux investisseurs potentiels. L’équipe a évalué chaque projet comme étant facilement achetable par le biais de sa presale ou sur une bourse.

La capitalisation boursière : Bien que ces tokens ICO puissent avoir une faible capitalisation boursière, il s’agit d’un élément important qui aide les investisseurs à évaluer leur taille et leur stabilité. Nous avons évalué chaque ICO en fonction de sa capitalisation boursière actuelle ou prévue après la presale par rapport à d’autres projets similaires.

L’utilité à long terme : Au-delà de la spéculation à court terme, le potentiel d’utilité à long terme a été un facteur clé. La priorité a été donnée aux projets qui présentaient un cas d’utilisation clair, avec la capacité de générer une valeur réelle et de servir un objectif.

Prix sous-évalués : Ces ICO ont été sélectionnées en fonction de leur sous-évaluation à long terme. Les prix sous-évalués offrent des opportunités de gains significatifs si les projets atteignent leur plein potentiel.

Ce qu’il faut prendre en compte lorsqu’on investit dans une ICO de crypto-monnaie

Les ICO Crypto comportent naturellement un risque plus élevé que les projets bien établis. Bien que cela conduise également à des récompenses potentiellement plus importantes, plusieurs aspects doivent être pris en compte par quiconque avant de prendre une décision d’investissement.

Ton budget : Comme pour tout investissement, tient compte de ton budget et de ce que tu es prêt à perdre. Les rendements potentiels des meilleures ICO de crypto-monnaie peuvent être énormes, mais même les projets les plus prometteurs échouent parfois. Lorsque tu investis dans une ICO, ne risques que ce que tu es prêt à perdre.

Tolérance au risque : Ton budget sera directement lié à ta tolérance au risque. Si tu es naturellement enclin à prendre des risques, tu seras peut-être en mesure de résister à la volatilité des prix après l’ICO. En revanche, si tu es plus conservateur, il est conseillé d’évaluer l’impact psychologique de ton investissement dans l’ICO si les choses ne se passent pas comme prévu et d’adapter ta stratégie en conséquence.

Cas d’utilisation des pièces de monnaie : Il est essentiel de bien comprendre le cas d’utilisation d’un projet d’ICO. Les crypto-monnaies qui apportent des solutions concrètes à des problèmes du monde réel ou qui introduisent des fonctionnalités innovantes ont généralement plus de chances de réussir à long terme.

Sécurité et réglementation : Comprendre les mesures de sécurité d’une ICO donnée et sa conformité réglementaire t’aidera à faire de meilleurs investissements. Investir dans des projets qui donnent la priorité à la sécurité et suivent les directives réglementaires est généralement un bon pari.

Équipe et partenariats : Il est essentiel d’examiner l’équipe à l’origine d’une crypto-monnaie particulière et ses partenariats stratégiques. Une équipe compétente ayant fait ses preuves et des partenariats solides peuvent augmenter considérablement les chances de succès à long terme de l’ICO.

Communauté : Enfin, les meilleures presales de crypto-monnaies disposent généralement d’une communauté solide fondée sur une passion commune pour le projet. Ces investisseurs contribuent non seulement à créer une demande et à faire grimper le prix du token, mais ils attirent également d’autres investisseurs. Tu peux consulter les réseaux sociaux d’un projet d’ICO pour déterminer la force de sa communauté.

Conclusion – Quelles sont les meilleures ICO de crypto-monnaies ?

En résumé, les ICO de crypto-monnaies discutées dans cet article présentent un potentiel de croissance important, soutenu par d’excellents cas d’utilisation et une technologie innovante. Ces tokens représentent certains des nouveaux projets les plus prometteurs entrant dans le secteur crypto en 2023, chacun étant prêt à innover leurs domaines respectifs et à offrir de la valeur aux investisseurs.

Bien qu’il soit toujours judicieux de faire des recherches avant d’investir dans une ICO, cet article a, on l’espère, contribué à simplifier le processus et à mettre en évidence certaines des meilleures ICO de crypto-monnaie qui méritent d’être prises en considération.

