Les 9 crypto-monnaies les plus prometteuses à suivre en Juillet 2023

Dans le secteur en constante évolution des crypto-monnaies, il est essentiel pour les investisseurs de rester à la pointe du progrès. Maintenant que Juillet 2023 est arrivé, de nombreux investisseurs analysent le marché pour comprendre les meilleures opportunités pour toutes les nouvelles crypto-monnaies passionnantes.

Il ne s’agit pas de coins numériques classiques, elles sont dotées d’une grande utilité et d’utilisations pratiques authentiques. Il y en a pour tous les goûts, des investisseurs expérimentés aux débutants. Mais avec autant d’options, trouver des pépites peut ressembler à chercher une aiguille dans une botte de foin pour les investisseurs qui essaient d’avoir les gains les plus importants, et c’est là qu’il est utile de savoir ce qu’il faut chercher.

En y regardant de plus près, les analystes peuvent trouver des monnaies numériques qui ne sont pas seulement intéressantes mais qui reposent sur des bases solides, certaines d’entre elles profitent de l’IA et créent des technologies de pointe, tandis que d’autres visent à innover les industries dans le monde entier. Le marché regorge d’opportunités de plonger dans des investissements aussi passionnants que prometteurs. Avec des décisions intelligentes, une recherche solide et un peu d’audace, les investisseurs peuvent trouver des opportunités en or dans la crypto-monnaie.

Quels sont les crypto-monnaies les plus prometteuses à l’heure actuelle ?

Lorsqu’il s’agit de prévoir les pépites du monde des crypto-monnaies, il y a beaucoup de choses à prendre en compte . Choisir la meilleure presale de crypto-monnaies, c’est comme résoudre un puzzle complexe avec des tonnes de coins. Cela demande de la patience et un sens aigu du détail.

Mais ne t’inquiète pas, les experts en crypto monnaies ont scruté le réseau et une poignée de projets font parler d’eux. Ils pensent que ces crypto-monnaies pourraient non seulement avoir leur heure de gloire, mais aussi continuer sur leur lancée jusqu’à la fin de l’année 2023 et même au-delà. Sans plus attendre, voici quelques-uns des projets les plus prometteurs du moment.

Chancer (CHANCER) Shiba Memu (SHIBA MEMU) AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) Internet Computer (ICP) Ecoterra (ECOTERRA) Chainlink (LINK) Ethereum (ETH) Solana (SOL)

1. Chancer (CHANCER) – La crypto la plus prometteuse pour les marchés prédictifs

Chancer est un nouveau projet passionnant dans le secteur crypto, qui vise à révolutionner le domaine des paris grâce à une plateforme peer-to-peer (P2P) innovante. Chancer, qui fait déjà parler de lui en avec la presale de crypto-monnaies la plus prometteuse, a pour objectif de révolutionner les paris. Son but est de faire des paris une expérience plus engageante et rationalisée, sans l’intermédiaire traditionnel ou « maison ». Que tu souhaites parier avec des amis ou des personnes venant des quatre coins du monde, Chancer est la plateforme qui te permettra d’y parvenir.

Chancer permet aux utilisateurs de déposer leurs actifs cryptos et de commencer à parier immédiatement grâce à son token numérique, CHANCER. Ces tokens ne sont pas là pour faire joli, ils sont le moteur de la plateforme et feront des paris sur Chancer une expérience transparente. Au fur et à mesure que le nombre de participants augmentera, ces tokens pourraient valoir de l’or.

Le marché des paris s’élevant à 60 milliards de dollars, Chancer est prêt à exploiter ce vaste revenu. Son modèle P2P unique et en reste fidèle à l’esprit de la crypto : décentralisation, transparence et peer-to-peer .

Chancer offre donc une expérience de pari fluide et centrée sur l’utilisateur.

Actuellement à la phase 1 son événement de presale, les tokens Chancer se vendent à $0.01. La presale a déjà permis de récolter la somme de $328k en peu de temps. Les investisseurs sautent sur l’occasion d’investir dans les tokens CHANCER en raison de leur potentiel de croissance impressionnant lorsqu’ils atteindront les marchés publics.

Ce qui distingue Chancer, ce sont ses paris P2P novateurs, qui changent la donne dans le secteur en plein essor des paris, qui pèse plusieurs milliards de dollars. En s’emparant potentiellement d’une part de ce marché, Chancer se positionne comme une force avec laquelle il faut compter.

>>> Cliquez ici pour en savoir plus sur Chancer <<<

2. Shiba Memu (SHIBA MEMU) – La crypto-monnaie meme la plus intéressante utilisant l’IA

Shiba Memu se démarque dans le secteur des monnaies memes. La capitalisation boursière de de ce secteur atteint aujourd’hui le chiffre astronomique de 14 milliards de dollars. Au milieu de cette hype, Shiba Memu apporte une touche d’ingéniosité, en combinant l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain. Cette fusion pourrait permettre un nouveau succès des monnaies memes.

Le moteur de Shiba Memu, basé sur l’IA, est comparable à un département marketing qui ne dort jamais, imagine une IA qui ne se contente pas d’analyser, mais qui apprend, s’adapte et évolue en permanence. C’est comme avoir une équipe infatigable et super intelligente qui élabore des stratégies marketing, rédige et s’engage dans des conversations sur les forums et les réseaux sociaux sans intervention humaine.

Pour ceux qui cherchent à trouver une pépite sur le marché des crypto-monnaies, Shiba Memu est ce qu’il faut. L’intégration de l’IA dans ses fonctions de base donne à Shiba Memu la dextérité et l’acuité nécessaires pour découvrir des idées et des gains d’efficacité qui peuvent être révolutionnaires, et cet avantage pourrait être ce qui propulse Shiba Memu vers des sommets et en fait un attrait irrésistible pour les investisseurs.

>>> Cliquez ici pour en savoir plus sur Shiba Memu <<<

3. AltSignals (ASI) – La crypto la plus prometteuses en ce moment pour les signaux de trading

Étant très populaire dans le secteur des signaux de trading, AltSignals est connu pour avoir déjà connu un succès avec AltAlgo™. Ce qui est intéressant maintenant parmi la communauté crypto est la prochaine étape de l’évolution des signaux de trading, maintenant disponible grâce à la phase de presale d’ASI.

AltSignals et d’AltAlgo™ ont déjà obtenu plus de 1 500 signaux pour plus de 50 000 utilisateurs, et se vantent d’un taux de réussite de plus de 60%. Mais ce sont les plans pour la prochaine génération de signaux de trading à travers le lancement d’une IA révolutionnaire, ActualizeAI, qui permet de rendre les investisseurs crypto si excités. ActualizeAI est un outil de trading ordinaire développé sur un apprentissage automatique de pointe, prêt à redéfinir le secteur des signaux de trading et à équiper les traders avec des signaux de nouvelle génération.

La détention de tokens ASI permet de bénéficier d’un accès exclusif à la plateforme et à l’entreprise ActualizeAI. Il pourrait s’agir d’une opportunité en or dans le monde du trading, ce qui signifie que lorsque le token ASI sera connu du grand public, la demande devrait monter en flèche, produisant des retours significatifs pour ceux qui l’ont acheté tôt.

>>> Cliquez ici pour en savoir plus sur AltSignals <<<

4. Metacade (MCADE) – La nouvelle crypto la plus cool du GameFi

À l’intersection du gaming et de la crypto-monnaie, Metacade est le nouveau projet populaire. Il s’agit de la prochaine grande nouveauté de GameFi, qui aspire à régner en maître sur ce nouveau secteur en pleine effervescence, avec la grande vision de développer la plus grande arcade play-to-earn (P2E) que le monde n’ait jamais vue.

Metacade se vante d’un système de récompenses complet, mais il ne s’agit pas d’un système universel. Metacade s’adresse aux joueurs de tous horizons, en leur permettant de gagner des récompenses en fonction de leurs prouesses et de leur activité dans le jeu. Mais ce n’est pas tout : même si tu ne fais pas des records, tu peux toujours participer en rédigeant des critiques de jeux ou en partageant des conseils de pro, ce qui est une façon intelligente de garder les joueurs excités.

Metacade est une perspective prometteuse, et sa presale a connu une activité accrue, mais maintenant, avec des partenariats stratégiques comme objectif et ses débuts sur plusieurs bourses, les investisseurs se précipitent pour mettre la main sur les tokens MCADE, pariant beaucoup sur le fait qu’il s’agit de l’un des meilleurs investissements en crypto-monnaie.

Bien que l’époque des presales soit révolue, Metacade profite du GameFi, ce qui fait grimper les prix des crypto-monnaies. Metacade est prête à faire parler de lui dans ce secteur florissant, et les initiés disent qu’il s’agit de l’un des investissements cryptos les plus prometteurs de ces dernières années.

>>> Cliquez ici pour en savoir plus sur Metacade <<<

5. Internet Computer (ICP) – Une crypto intéressante pour l’infrastructure Web3

Internet Computer fait fait parler de lui dans la technologie blockchain. Développé par la Dfinity Foundation, Internet Computer vise à réinventer Internet en permettant aux applications web de s’exécuter directement sur la blockchain publique, et la vision est expansive. Ce serait de créer un environnement décentralisé et illimité qui supprime les contraintes traditionnelles.

Grâce à une architecture fondée sur le consensus, Internet Computer permet aux développeurs de créer des applications, des sites web et des services numériques sans dépendre d’une infrastructure centralisée. Le protocole Internet Computer (ICP) fonctionne comme un token utilitaire natif, alimentant le calcul et facilitant la gouvernance. Cette approche innovante vise à ouvrir un nouvel horizon, en transformant la manière dont les données sont stockées, accessibles et gérées sur l’internet.

Investir dans ICP est intéressant pour de nombreuses raisons, en particulier celles pour les perspectives à long terme de la technologie blockchain. Alors que les serveurs centralisés et les centres de données sont aux prises avec des problèmes d’évolutivité et de sécurité, Internet Computer apparaît comme une solution puissante.

6. Ecoterra (ECOTERRA) – La meilleure presale de crypto-monnaie pour l’environnement

Ecoterra est un projet de crypto-monnaie novateur qui s’appuie sur un engagement en faveur de la gestion de l’environnement. Au cœur de ce projet se trouve l’application Ecoterra, un écosystème numérique qui promeut et récompense un mode de vie durable. Grâce à l’application, les utilisateurs gagnent des tokens ECOTERRA en participant à des activités respectueuses de l’environnement telles que le recyclage.

L’application va même plus loin en intégrant une marketplace de compensation carbone, où les utilisateurs peuvent tirer parti de leurs tokens ECOTERRA pour contribuer à la compensation des émissions de carbone. L’intégration de la technologie blockchain garantit la transparence et la sécurité tout en permettant aux utilisateurs de s’engager activement dans la lutte contre le changement climatique.

Ecoterra se situe entre l’innovation blockchain et la durabilité environnementale, et cette convergence présente plusieurs raisons convaincantes d’investir. La prise de conscience mondiale du changement climatique a entraîné une augmentation significative des efforts des individus et des entreprises en faveur de la durabilité. Ecoterra s’aligne sur ce changement et exploite l’importance croissante des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

7. Chainlink (LINK) – La crypto la plus prometteuse en ce moment pour les oracles

Chainlink est un réseau décentralisé d’oracles qui se positionne comme un élément essentiel de l’écosystème de la blockchain. Il sert de pont entre les smart contracts sur la blockchain et les données du monde réel, qui sont essentielles pour que les smart contracts s’exécutent de manière significative. Étant donné que les blockchains ne peuvent pas accéder aux données en dehors de leur réseau, les oracles de Chainlink facilitent cette tâche en allant chercher et en vérifiant les données externes utilisées dans les smart contracts.

Le token LINK de Chainlink permet de payer des services au sein du réseau et cette infrastructure révolutionnaire a suscité une grande attention, car elle est essentielle pour étendre l’applicabilité et l’utilité des smart contracts dans divers secteurs d’activité.

Investir dans Chainlink peut être envisagé sous différents angles, mais d’un point de vue technologique, Chainlink s’attaque à une limitation critique des smart contracts : leur incapacité à interagir avec des données externes. Cela a de vastes implications car les smart contracts ont le potentiel de révolutionner des industries telles que la finance, la chaîne d’approvisionnement et l’assurance. Les oracles de Chainlink sont essentiels à la réalisation de ce potentiel, de sorte que, bien qu’il s’agisse d’un projet bien connu, il pourrait produire des rendements importants.

8. Ethereum (ETH) – La crypto-monnaie la plus populaire de niveau 1

Ethereum est une plateforme blockchain décentralisée et open-source qui permet la création et l’exécution de contrats intelligents et d’applications décentralisées (dApps). Lancée en 2015, Ethereum est devenue l’une des plateformes de blockchain les plus importantes dans le secteur des crypto-monnaies, et sa crypto native, l’Ether (ETH), est utilisée pour faciliter les transactions sur le réseau et rémunérer les participants pour l’exécution de calculs.

Les smart contracts d’Ethereum permettent l’exécution automatique d’accords sans nécessiter d’intermédiaires, ce qui en a fait un choix populaire pour un large éventail d’applications, y compris le DeFi (Decentralized Finance), les NFT (Non-fungible Tokens), et plus encore.

Investir dans Ethereum est intéressant car il s’agit de l’une des plateformes de blockchain les plus importantes et les plus largement utilisées, et sa fonctionnalité de smart contracts a été révolutionnaire et reste à la pointe de l’innovation dans le domaine de la blockchain. Le grand nombre de dApps construites sur Ethereum témoigne de sa polyvalence et de la confiance des développeurs dans la plateforme.

9. Solana (SOL) – La crypto-monnaie la plus performante pour le débit des transactions

Solana est une plateforme blockchain de haute performance connue pour ses vitesses de transaction rapides et ses faibles frais. Elle a été conçue pour prendre en charge des applications décentralisées et des crypto-monnaies à grande échelle et a attiré l’attention en tant qu’alternative efficace à Ethereum. La crypto-monnaie native de la plateforme est SOL, qui est utilisée pour les frais de transaction et pour le staking dans le cadre des mécanismes de consensus Proof of History (PoH) et Proof of Stake (PoS) de Solana.

La capacité de Solana à traiter des milliers de transactions par seconde sans avoir besoin de solutions de couche 2 est le résultat de son consensus PoH innovant, ce qui l’a rendu de plus en plus populaire parmi les développeurs et les utilisateurs à la recherche d’évolutivité et d’abordabilité, ce qui en fait une option pour l’investissement dans Ethereum. Même si les rendements sont susceptibles d’être plus modestes que ceux des projets plus récents, elle reste l’une des crypto-monnaies les plus populaires.

Comment nous avons déterminé quels projets figuraient parmi les meilleures ICO de crypto-monnaies en Juillet

Nous avons évalué plusieurs éléments essentiels, tels que la disponibilité des crypto-monnaies, la capitalisation boursière, l’utilité à long terme et le potentiel des prix sous-évalués, afin de déterminer les projets crypto les plus prometteurs, en particulier lorsque l’on recherche des rendements significatifs.

La disponibilité des crypto-monnaies est cruciale pour l’investissement et dépend de la liquidité et du support d’échange. Un token de crypto-monnaie populaire bénéficiant d’un support d’échange étendu et d’une liquidité élevée est plus accessible et plus attrayant pour les investisseurs.

La capitalisation boursière, qui est le produit du prix actuel par token et du nombre total de tokens en circulation, est essentielle pour évaluer la taille et la pertinence d’un projet crypto. Une forte capitalisation boursière est souvent synonyme de stabilité et de risque moindre, tandis qu’une capitalisation boursière plus faible peut indiquer un risque plus élevé mais un potentiel de croissance plus important.

Pour évaluer l’utilité à long terme d’un token, il faut comprendre son objectif, son cas d’utilisation et sa vision. Un token doté d’une fonctionnalité simple et d’une pertinence au sein de son écosystème restera probablement important au fil du temps et résistera aux fluctuations du marché.

Les prix sous-évalués font référence aux tokens dont le prix est inférieur à leur valeur réelle sur la base des fondamentaux et de l’utilité. Pour identifier les valorisations sous-évaluées, il faut analyser l’utilité du token et le comparer à des crypto-monnaies similaires. Les prix bas peuvent constituer une perspective attrayante pour les investisseurs à la recherche d’une croissance de la valeur.

Quels sont les autres facteurs essentiels pour investir dans les crypto-monnaies ?

Lorsque l’on investit dans des crypto-monnaies, il est essentiel de tenir compte de plusieurs autres aspects.

L’établissement d’un budget est essentiel à la réussite d’un investissement. Détermine le montant que tu peux te permettre de perdre en raison de la nature volatile des crypto-monnaies. Un budget fixe permet d’éviter les décisions impulsives et de diversifier le portefeuille.

Il est essentiel d’accepter la tolérance au risque, car le marché volatile des crypto-monnaies peut entraîner des gains ou des pertes importants. Une tolérance au risque élevée peut t’amener à investir dans des crypto-monnaies plus récentes, tandis qu’une tolérance au risque plus faible peut favoriser les crypto-monnaies établies.

Il est essentiel de comprendre les applications réelles d’une crypto-monnaie, car les cas d’utilisation d’une pièce, qu’il s’agisse de transactions, de smart contracts ou d’autres fonctionnalités, donnent une idée de sa valeur et de sa demande à long terme.

L’évaluation des mesures de sécurité et de la conformité réglementaire d’une crypto-monnaie en vogue est la dernière étape essentielle. Des protocoles de sécurité robustes protègent contre les cybermenaces, et le fait d’opérer dans un cadre réglementaire clair indique une option d’investissement plus fiable et plus stable.

Conclusion – Quelle est la crypto la plus intéressante à acheter en ce moment ?

Il est facile de voir que de nombreux grands acteurs du monde de la crypto pourraient être pris en considération pour des rendements importants, mais n’importe lequel des projets cryptographiques les plus chauds qui figurent sur notre liste pourrait également être le prochain à exploser.