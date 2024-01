AccessiBe : quand internet devient plus inclusif

Un monde où tous les profils peuvent utiliser internet, peu importe leurs situations, leurs capacités physiques, ou mentales. Tel est l’objectif d’accessiBe. Cet outil basé sur l’IA garantit l’accessibilité à tous les sites internet. Une solution de référence pour la majorité des internautes.

Internet est désormais un incontournable dans l’ère du numérique. Toutes les activités passent par cette innovation du XXIe siècle. Pourtant, certaines pages web sont inaccessibles par quelques internautes. Cette situation est une véritable barrière numérique entre les personnes concernées et ces sites. AccessiBe s’engage à limiter, voire supprimer cet obstacle. Cette « solution d’accessibilité » va offrir « un monde d’internet plus inclusif ».

AccesiBe : qu’est-ce que c’est ?

AccessiBe est un outil basé sur l’IA. C’est une solution d’accessibilité Web pour toutes les entreprises. Cette option innovante assure alors la conformité des sites aux normes ADA (Americans with Disabilities Act) et WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Rendre les sites plus avantageux aux personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou mentales. Et l’outil prend en compte toutes les situations possibles. Par exemple, les vidéos du site seront sous-titrées avec les fonctionnalités d’accesiBe.

Cette solution contribue alors à l’amélioration du secteur numérique. Désormais, des millions de personnes peuvent accéder à internet, peu importe leurs capacités. Nous avançons vers un monde plus inclusif, où tous les internautes sont égaux.

Les missions d’accessiBe

L’outil est une véritable innovation pour les entreprises. En effet, accessiBe permet à différents utilisateurs d’accéder aux sites web. C’est une aubaine pour les personnes concernées. Cette approche développe aussi la valeur des entreprises. Effectivement, ils sont plus inclusifs, un engagement de référence au XXIe siècle.

Pour accomplir cette mission, accessiBe se base sur son accessWidget. Ce dernier rassemble toutes les technologies de référence pour faciliter l’accessibilité aux sites web. Ainsi, toutes les entreprises, peu importe leurs activités, peuvent exploiter cet outil.

AccessWidget : le pilier d’accessiBe

C’est la combinaison parfaite entre la Computer vision et le Machine Learning. L’accessWidget d’accessiBe se concentre alors sur deux fonctionnalités principales : l’interface d’accessibilité, et le processus de compatibilité. L’association de ces deux options améliore considérablement l’expérience des utilisateurs. Par ailleurs, AccessWidget assure la conformité des sites aux normes ADA et WCAG 2.1.

L’AccessWidget d’accessiBe se focalise principalement sur l’interface d’accessibilité. Cette fonctionnalité s’affiche sur le site en question. L’usager peut la configurer en fonction de ses préférences. Et l’intelligence artificielle intervient aussi pour améliorer l’expérience de l’internaute. Selon le contexte, une IA optimise les systèmes de navigation pour simplifier la lecture de l’écran et du clavier.

Et cette solution est très facile à installer. Il suffit d’ajouter un code JavaScript au back-end du site en question. L’IA par l’intermédiaire de l’AccessWigdet analyse les problèmes d’accessibilité. Elle propose ensuite des moyens pour améliorer la situation.

Les entreprises, à travers accessiBe et AccessWidget seront alors conforme aux différentes normes d’accessibilité web. Après l’installation, le site sera en accord avec les réglementations suivantes : ADA, WCAG 2.1, article 508, LAPHO, EAA/EN301549, IS5568.

Par contre, la version de base d’AccessWidget ne prend pas en charge les vidéos et les PDF. Mais accessiBe réserve des services supplémentaires pour ces types de contenus.

Focus sur les aspects techniques d’AccessWidget

L’intelligence artificielle d’AccessWidget œuvre surtout en back-end. Elle se base sur le machine learning pour analyser chaque élément du site. L’IA rassemble toutes les informations afin de fournir de meilleures solutions pour l’utilisateur.

Pour s’y faire, l’IA se base sur l’ARIA (accessible rich internet applications). Il sera alors plus facile d’ajuster le comportement de la page en fonction des limitations physiques et mentales de l’utilisateur.

Par exemple, une assistance vocale se lancera lorsqu’une personne aveugle navigue sur le site. De même, la navigation sera optimisée par l’IA au moment où une personne à mobilité réduite visite une page web.

Concentrons-nous ensuite sur le front-end. Ici, l’AccessWidget va moduler l’interface pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Prenons l’exemple d’un individu ayant une déficience visuelle. L’AccessWidget d’accessiBe modifiera les caractères afin d’assurer une visibilité optimale. Autre exemple, le cas d’une personne épileptique. L’IA va atténuer la luminosité pour éviter une crise au moment de la navigation sur le site. Il existe aussi différents paramètres pour les personnes souffrant de troubles cognitifs.

Les principales fonctionnalités d’accessiBe

Non, l’AccessWidget n’est pas la seule fonctionnalité d’accessiBe, loin delà. L’outil réserve encore des surprises pour les utilisateurs.

En effet, accessiBe est compatible avec tous les sites web, peu importe les activités de l’entreprise. Avant l’installation sur la page web, des spécialistes testent la compatibilité, et procèdent à des améliorations si nécessaires.

Par ailleurs, l’installation est très facile. Un code JavaScript suffit, et accessiBe sera disponible sur le site en quelques minutes. Toutefois, un délai de 48 heures est indispensable pour que l’IA analyse les problèmes d’accessibilité. À la fin, l’entreprise obtient ses certifications de conformité.

AccessiBe se concentre aussi sur l’aspect juridique de l’accessibilité sur internet. Ainsi, l’entreprise bénéficie d’un package d’accompagnement en cas de litige lié à ce sujet. Il y aura des révisions mensuelles pour une évaluation périodique de la conformité du site.

Quels sont les avantages d’AccesWidget ?

Cet outil révolutionnaire d’accessiBe est facile à manipuler. Pas besoin d’être un technicien du web pour l’installer. L’IA se chargera de tout, sauf la première étape de l’installation.

De plus, les entreprises bénéficient d’un essai gratuit de 7 jours. Ce délai est requis pour assurer la familiarisation avec l’outil.

Durant la collaboration avec accessiBe, les utilisateurs seront accompagnés par des gestionnaires de compte. Ces derniers offrent des recommandations pour améliorer davantage l’expérience des internautes. Ils répondent aussi aux questions si nécessaires.

Les services d’assistance d’accessiBe sont à disposition des entreprises. En effet, il est possible de les contacter par chat. En général, les spécialistes répondent en moins d’une heure. Mais si les problèmes persistent, l’assistance technique est recommandée. Des experts peuvent intervenir en 1 à 2 jours maximum.

Et les inconvénients ?

Certes, AccessWidget offre une solution d’accessibilité efficace pour les entreprises. L’outil considère tous les internautes afin d’avoir un monde virtuel plus inclusif. Par contre, cette approche innovante a quelques inconvénients. L’installation classique d’AccessWidget ne prend pas en compte certains contenus. En effet, la correction des vidéos et des PDF nécessite des services supplémentaires. Ces offres spécifiques sont destinées à des sites atypiques.

Puis-je utiliser accessiBe ?

AccessiBe est un outil destiné à toutes les entreprises. Effectivement, l’IA basée sur le Machine Learning assure l’accessibilité de tous les visiteurs au site. Actuellement, les organisations gouvernementales, ainsi que les multinationales exploitent les avantages d’accessiBe. Les développeurs web, ainsi que les graphistes doivent aussi se référer à cet outil IA. Ils peuvent concevoir un site web « inclusif », digne des internautes.

Et accessiBe prévoit une expansion considérable d’ici 2025. Dans 2 ans, cet outil sera une référence pour les sites web. En tout cas, c’est le projet principal de l’entreprise mère d’accessiBe.

Les différents abonnements

Cette question plane toujours dans la tête des dirigeants d’entreprise. Toutefois, accessiBe propose un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux adhérents. Ce délai facilite considérablement la familiarisation avec l’outil. Il n’est pas nécessaire de fournir ses informations bancaires pour bénéficier de cette offre.

Mais si vous voulez vous lancer avec accessiBe, plusieurs types d’abonnements seront à votre disposition.

L’abonnement « standard » est le plus utilisé par les entreprises. Cette offre est destinée aux sites de 10 000 pages ou moins. Vous aurez accès à toutes les fonctionnalités IA, ainsi qu’à AccessWidget. Toutes les certifications de conformité seront au rendez-vous. Le prix de cet abonnement s’élève à 458,41 euros par an (490 dollars).

Mais si vous voulez des services supplémentaires, vous pourrez vous abonner à l’offre « advanced ». Cette option prend en compte tous les avantages de l’offre standard. Mais vous bénéficiez aussi d’un rapport mensuel des modifications appliquées sur votre site. De plus, accessiBe s’intégrera automatiquement avec Google Analytics. Vous aurez alors un tracking précis des recherches en rapport avec votre site. En outre, vous disposerez d’une sécurisation avancée de votre compte, ainsi que d’une gestion plus précise. Cet abonnement vaudra 1371,55 euros annuels (1490 dollars).

Il existe d’autres offres plus avantageuses pour les multinationales. Par exemple, vous pourrez souscrire à l’abonnement « advanced plus » pour profiter de l’API d’accessiBe. Cette option coûte 3212,55 euros à l’année (3490 dollars).

Enfin, il y a l’offre « entreprise ». Ici, il n’y a aucune limitation de page, et toutes les fonctionnalités seront accessibles par l’intéressé.

Concernant le retour sur investissement des entreprises

AccessiBe est avant tout un outil destiné aux personnes ayant des limitations physiques et mentales. La question de rentabilité n’est pas évoquée au premier plan. Pourtant, les entreprises doivent améliorer leur productivité en investissant dans cet outil.

Le rendement dépend ainsi de l’audience, des abonnements. L’entreprise aura plusieurs forfaits à sa portée. Ces propositions relèvent du nombre de pages sur le site.

D’un autre point de vue, l’investissement est nécessaire pour respecter les normes du monde inclusif. En effet, les sites qui ne considèrent pas ces mesures risquent de graves poursuites judiciaires. Et cette situation peut coûter des milliers, voire des millions de dollars à l’entreprise. Comme quoi, la prévention reste la clé.