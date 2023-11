Le nouvel « accordeur de style » est dispo sur MidJourney : comment l’utiliser ?

Le nouveau tuner de style de Midjourney est enfin là, apportant une révolution dans la création artistique grâce à des fonctionnalités innovantes. Ce nouvel outil n’est autre que l’« accordeur de style » de MidJourney, conçu pour affiner et personnaliser nos projets artistiques. Mais comment l’utiliser pour maximiser notre créativité ? Voici le guide pratique pour exploiter au mieux cet instrument novateur.

Midjourney, l’un des générateurs d’art et de texte en image IA les plus prisés, vous permet de générer des œuvres photoréalistes et cinématographiques de haute qualité à partir de simples descriptions en anglais. Créé par l’ancien programmeur de Magic Leap, David Holz, et lancé à l’été 2022, il a rapidement gagné en popularité avec plus de 16 millions d’utilisateurs sur son serveur Discord.

Désormais, avec le style MidJourney, les utilisateurs peuvent pousser l’expérience plus loin, générant un style visuel unique qu’ils peuvent appliquer à toutes les images futures dans l’application.

Avant l’arrivée du style MidJourney

Auparavant, les utilisateurs de MidJourney devaient se contenter de descriptions textuelles pour espérer obtenir des styles cohérents. Mais la variété infinie de résultats rendait cet espoir souvent vain. Avec l’introduction du style MidJourney, ce défi appartient désormais au passé.

En effet, choisir parmi une variété de styles et obtenir un code spécifique permet de garder une esthétique cohérente pour tous les projets futurs. Les utilisateurs peuvent même partager ce code au sein de leur organisation, permettant à chacun de contribuer au projet créatif avec une vision unifiée.

Accéder et appliquer le style

Pour commencer à utiliser l’accordeur de style MidJourney, rien de plus simple. Sur le serveur Discord de MidJourney, il suffit de taper « /tune » suivi de l’invite. La suite ? C’est une aventure où l’on sélectionne des directions de style, on choisit entre les modes par défaut ou brut, et on se laisse guider par le bot de MidJourney dans l’exploration des possibilités créatives.

Les utilisateurs peuvent affiner leur sélection en choisissant parmi différentes « directions de style » qui généreront des images avec des styles distincts. Ensuite, vient le choix du « mode » qui ajuste la qualité des images. Mais attention, chaque choix consomme des crédits GPU précieux, donc il faut sélectionner avec soin.

Une fois ces étapes franchies, le style MidJourney personnel est prêt. On peut appliquer le code généré à n’importe quelle nouvelle image ou invite, assurant ainsi une continuité visuelle.

Midjourney's new style tuner is here. Here's how to use it. https://t.co/YrfIH4GqTX — VentureBeat (@VentureBeat) November 2, 2023

Maîtriser les nuances du style MidJourney

Une fois le processus de réglage du style complété, le site Web de MidJourney Tuner dévoile les styles disponibles. L’utilisateur se retrouve face à un choix : comparer deux styles ou opter pour un coup de cœur dans une grande grille. Chaque sélection a son importance, influant sur le style final qui se voudra soit nuancé, soit audacieux.

Après avoir sélectionné les images, MidJourney transforme ce choix en un shortcode, une sorte de passe-partout pour appliquer ce style à l’avenir. Ce shortcode, tel un sésame, peut être enregistré, partagé ou immédiatement utilisé pour injecter le style MidJourney dans de nouvelles créations. Le style est ainsi appliqué de façon cohérente, rendant l’expression artistique à la fois plus aisée et plus professionnelle.