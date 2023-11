Ce magnat de la finance révèle les 5 actions IA à acheter pour devenir riche

L’investissement serait-il la clé pour devenir riche ? En tout cas, c’est l’opinion d’un des hommes les plus célèbres dans le monde de la finance. Et il recommande de miser sur ces 5 actions d’entreprises qui adoptent l’IA.

Tout le monde connaît Warren Buffet. Cet homme a fait fortune avec ces stratégies d’investissement efficace. À la tête de Berkshire Hathaway, son conglomérat a fait un bénéfice annuel moyen de +19,8 % depuis plus d’un demi-siècle. Certes, ce spécialiste de la finance ne base pas ses décisions d’investissement sur l’intelligence artificielle. Toutefois, la croissance des entreprises actuelles se base particulièrement sur l’innovation technologique. Et ces sociétés sont parmi les zones de placement de Berkshire Hathaway. Ces actions boostées par l’IA devraient alors rapporter gros aux intéressés.

Les multinationales qui ont adopté l’intelligence artificielle

Coca-Cola a toujours été une des entreprises les plus prolifiques de la planète. Ses actions font logiquement partie de la société d’investissement de Warren Buffet. Et la rentabilité du géant des boissons devrait dupliquer d’ici peu. En effet, son service marketing a utilisé l’intelligence artificielle pour générer une campagne marketing. Cette courte vidéo, intitulée Masterpiece, a su conquérir les cibles. Par ailleurs, l’IA a établi la formule du nouveau soda Coca-Cola Y3000 Zero Sugar. L’outil a analysé les préférences des consommateurs. Le rendement des actions de Coca-Cola pourra alors se focaliser sur la performance de l’IA.

Amazon figure aussi dans cette liste. Cette entreprise a investi 4 milliards de dollars dans Anthropic. Cette start-up d’IA générative devrait former les puces du traitement de données d’Amazon. Et elle se basera sur AWS (Amazon Web Service) pour les stockages cloud. Berkshire Hathaway a saisi l’opportunité pour acheter des actions chez Amazon.

Apple termine le classement. C’est l’investissement phare de Warren Buffet. Comme toujours, la rentabilité des actions repose sur l’IA. La marque à la pomme a multiplié les profits avec le processeur CPU A17 Pro le l’iPhone 15 PRO. Et Siri, le service d’assistance vocal d’Apple, apporte aussi sa contribution pour l’entreprise.

Une entreprise prometteuse s’illustre parmi ses concurrentes

Snowflake, une des entreprises émergentes dans le monde de la high-tech a attiré l’attention de Berkshire Hathaway. Elle se focalise aussi sur les services cloud computing. D’ici quelques années, Snowflake pourra devenir une référence dans le secteur. Et le rendement des actions se base sur l’IA.

L’entreprise a récemment intégré le logiciel NeMo de Nvidia. Les développeurs pourront désormais créer leurs modèles de langage grâce à cette innovation. De plus, l’acquisition de Neeva facilite la tâche des employés. En effet, ces derniers peuvent analyser les données sans avoir une compétence technique. Enfin, Document AI accélère toutes les procédures d’analyse d’information au sein de l’entreprise.

N’oublions pas les géants de la finance

Les banques sont toujours des zones d’investissement de référence depuis des années. Et si cette rentabilité des actions s’associe avec la performance de l’IA ? La société de Warren Buffet a compris l’enjeu de cette collaboration. En effet, Bank of America a récemment annoncé une nouvelle assistance vocale. Cette IA, dénommée Erica, va faciliter les échanges entre les clients. La qualité de service sera aussi améliorée d’ici peu. Et les investisseurs n’attendent plus qu’une hausse considérable de chiffre d’affaires.