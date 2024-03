Adieu cartes, bonjour paumes : La révolution des paiements a commencé

Une nouvelle technologie de paiement par reconnaissance palmaire, développée par Amazon que la société Ingenico souhaite déployer en France d'ici 3 à 5 ans, permet de régler ses achats en magasin simplement en présentant la paume de sa main devant un lecteur dédié.

Imaginez un monde où vous pourriez régler vos achats d'un simple mouvement de la main, littéralement. Une nouvelle technologie permet désormais cette commodité futuriste. Baptisée « reconnaissance palmaire« , cette méthode d'identification biométrique vous dispense de sortir votre portefeuille ou votre smartphone. Finis les soucis de carte bancaire égarée ou de batterie à plat.

Amazon à l'avant-garde de la reconnaissance palmaire

Pionnier de cette innovation, Amazon a été le premier à développer sa solution « Amazon One« , déjà déployée dans ses supermarchés américains. L'entreprise souhaite désormais l'étendre à d'autres secteurs, comme l'accès aux bâtiments professionnels et aux chambres d'hôtel.

En France, c'est Ingenico, le leader mondial des terminaux de paiement, qui prévoit d'introduire ce système révolutionnaire dans les commerces d'ici 3 à 5 ans.

Fonctionnement simple et sécurisé

Mais comment fonctionne cette technologie de pointe ? Rien de plus simple : il suffit de s'enregistrer en fournissant ses coordonnées bancaires, puis de scanner sa paume. Un lecteur analyse alors les veines à l'aide d'une lumière infrarouge, créant ainsi une empreinte unique.

Cette méthode offre un niveau de sécurité inégalé. Chaque paume étant singulière, toute tentative de fraude par photo serait vaine. De plus, les données sont cryptées et stockées dans le cloud, ce qui garantit une confidentialité optimale.

Un atout de taille pour les consommateurs

Au-delà du simple paiement, cette technologie promet de faciliter de nombreux aspects de la vie quotidienne. Fini le casse-tête des badges d'accès ou des clés d'hôtel ! Votre paume deviendra votre sésame universel, vous permettant de vous identifier et d'accéder à divers lieux en un tournemain.

Bien que cette innovation puisse sembler déroutante de prime abord, ses avantages sont indéniables. Un geste naturel et sécurisé, et surtout une expérience fluide et pratique pour les consommateurs. Le futur n'a jamais été aussi accessible !

