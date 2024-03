Vous ne croyez pas aux robots IA ? Amazon met 1 milliard sur la table

Booster la productivité, accélérer certaines tâches, et minimiser les risques des accidents de travail. Tant de raisons qui poussent Amazon à investir 1 milliard de dollars dans les robots IA. En même temps, cette approche pourra rapporter des bénéfices considérables pour la multinationale. Que demander de plus ?

Amazon investit 1 milliard de dollars dans les robots IA. Et la responsable de la branche de capital-risque de la multinationale vient d’affirmer cette nouvelle. L’entreprise va alors miser sur les start-ups high-tech qui associent la robotique et l’intelligence artificielle. Une opportunité en or, surtout pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l’aventure.

12 start-ups ont déjà bénéficié de l’intérêt d’Amazon pour les robots IA

« L’IA générative est très prometteuse pour la robotique et l’automatisation. C’est un domaine que nous allons nous concentrer cette année » cette déclaration de Franziska Bossart, la responsable de la branche de capital-risque affirme l’intérêt d’Amazon pour ce secteur émergent.

L’entreprise a déjà réalisé 12 placements dans les startups les plus performantes. On peut citer Mantis Robotics, qui a su séduire les spécialistes d’Amazon par ces robots IA. Cette société a conçu des bras autonomes capables d’accomplir des tâches complexes. Ces innovations sont surtout exploitées dans les industries.

Cependant, l’approche d’Amazon est un peu particulière. Les entreprises du même niveau d’investissement actuellement dans des outils d’IA génératives. Microsoft figure dans cette liste, avec ses 13 milliards de dollars investi dans OpenAI. L’entreprise de Bill Gates a aussi placé une somme colossale dans Mistral AI.

Pour Amazon, la robotique est l’avenir. Et elle s’est déjà focalisée sur le sujet en 2022. L’empire de Jeff Bezos a injecté environ 400 millions d’euros dans plus de 750 000 robots. L’objectif est d’améliorer le système de tri dans les entrepôts européens.

Vers un grand remplacement des employés humains ?

Cette question se pose à chaque avancée de l’intelligence artificielle. Et le projet d’investissement d’Amazon dans les robots IA n’échappe pas à cette règle. De plus, les investisseurs du groupe craignent que cet inconvénient soit un obstacle à la réussite du programme.

Mais la responsable, Franziska Bossart a rassuré les parties prenantes : « Nous sommes également loin de remplacer toutes les humaines ». Les employés ne seront pas licenciés. Cependant, il y aura une réaffectation dans des services plus aisés. Les robots IA s’occuperont des missions répétitives et dangereuses.

