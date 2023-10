Le métier de l’AI product manager

Avec un salaire annuel au-delà de 100 000 euros par an, le métier d’IA product manager a tout pour séduire les jeunes profils. Encore faut-il développer des compétences en data science, machine learning et en réseaux neuronaux.

L’intelligence artificielle se trouve au cœur des actualités tech ces derniers mois. Les avancées dans le domaine bouleversent le marché des emplois. Pour cause, l’IA se trouve sur tous les fronts et dans tous les secteurs : santé, automobile, éducation, etc. Cette omniprésence de l’IA a engendré des besoins en nouvelles compétences dans les entreprises. L’IA product manager figure parmi ses nouvelles fonctions. Contrairement au product manager traditionnel, ce rôle se concentre sur l’utilisation du machine learning et du deep learning dans le développement des logiciels.

Mieux comprendre le rôle d’un AI product manager

L’existence du métier de product manager remonte à l’ère post internet. Les marques s’appuyaient déjà sur lui pour valoriser leurs produits. La fonction investit ensuite l’univers des éditeurs de produits numériques. Derrière une application téléchargée plus d’un million de fois se cachent plusieurs chefs produit ayant assuré son développement.

Le product manager devient ensuite un atout essentiel dans le développement des produits d’apprentissage automatique. Un chef produit intervient dans le développement des algorithmes sur les différentes plateformes en ligne.

Un IA product manager se trouve à la tête du développement d’une solution basée sur l’intelligence artificielle. Son travail commence dès la conception et se poursuit au lancement du produit sur le marché.

Le travail d’un IA product manager est guidé par les besoins des clients. Son équipe est composée ainsi de plusieurs talents dans le domaine marketing, commercial et technique. Conscient des évolutions constantes de l’IA, il veille à livrer un produit répondant aux contraintes techniques actuelles et résolvant les problématiques business de son client.

L’IA product manager reste à l’écoute des feedbacks d’expérience des utilisateurs. Ces retours lui permettent d’améliorer et d’ajuster son produit si cela est nécessaire.

Une confusion persiste entre la fonction d’un product manager et celle d’un product owner. Néanmoins, ces deux métiers de l’informatique ne couvrent pas les mêmes responsabilités. L’IA product manager se pose à la tête de la stratégie produit de son entreprise. Son travail commence dès l’identification des besoins des utilisateurs. À partir de cette étude, il apporte ensuite une solution basée sous l’IA. Par ailleurs, l’amélioration continue figure dans ses responsabilités. Son intervention s’étale de ce fait sur le long terme.

De son côté, le product owner intervient sur l’optimisation de la valeur du produit. Son travail commence donc lorsque le produit est déjà opérationnel.

Les compétences indispensables pour occuper le poste d’IA product manager

Si les compétences classiques en marketing et en informatique sont indispensables pour devenir product manager, une spécialisation dans l’IA présente quelques spécificités :

Une connaissance en IA et en data science

Il est impossible d’occuper ce poste sans avoir une solide connaissance dans le fonctionnement d’une IA. Par ailleurs, une base solide en data science contribue également à comprendre le système d’apprentissage des machines.

Un product manager classique possède généralement un diplôme en marketing et en UX. Par contre, travailler dans l’IA nécessite des formations en statistiques et en traitement de données.

Maîtriser les principales notions de cette technologie lui permet de se poser les bonnes questions et de contribuer à trouver une solution IA efficace face aux besoins des utilisateurs. Néanmoins, ce poste implique une communication avec des fonctions non techniques. L’aisance relationnelle est de ce fait indispensable. L’utilisation d’un vocabulaire simple permet de communiquer facilement avec les équipes marketing et de vente.

Connaître les process de développement des produits IA

Un IA product manager doit maîtriser chaque étape dans le développement d’un produit IA. Il peut apporter son expertise à chacune de ces étapes :

innovation et conception ;

développement des fonctionnalités ;

collecte et gestion des données ;

phase test et recherche ;

phase de modélisation ;

infrastructure de service.

Rappelons que ces étapes sont similaires à celles d’un product manager classique. Cependant, elles concernent le secteur de l’intelligence artificielle.

Expertise en data science

Pour travailler dans le domaine de l’IA, un product manager développe une compétence supplémentaire à savoir la data science. Cette expertise permet de maîtriser les systèmes d’apprentissage tels que le machine learning.

Conception d’expérience

Une étude de Venturebeat révèle que 13% des projets en IA n’arrivent pas à la phase de production. Pour cause, les expériences n’aboutissent pas toujours à un résultat positif.

Cela signifie que la conception d’expériences se trouve au cœur du métier de l’IA product manager. Il est amené à exploiter les résultats d’expériences. Les expériences sont réalisées à partir des biais exploratoires, l’A/B testing, etc.

Cette expertise demande de solides connaissances en théorie de probabilités comme les cohortes, distributions, puissance, etc.

Les formations exigées pour devenir IA product manager

Les titulaires d’un MBA ou d’un master ont plus de chance de devenir un product manager classique. Néanmoins, avoir ce diplôme n’est pas une règle. Pour travailler dans le domaine de l’intelligence artificielle, l’expérience devient plus pertinente que le diplôme.

Le meilleur moyen pour occuper rapidement le poste consiste à suivre des études spécialisées en apprentissage automatique, en réseaux neuronaux, etc. En somme, un cursus en intelligence artificielle est indispensable.

Notons que la fonction porte d’autres noms en fonction de l’organisation. Certaines entreprises lui attribuent le titre de Data Science product manager ou Chef de produit machine learning. Prétendre à ces différents postes implique donc des formations similaires.

Combien gagne un IA product manager ?

Le salaire de ce professionnel de l’intelligence artificielle dépend de plusieurs critères tels que l’expérience, le pays, la taille de l’organisation, etc. Notons également qu’il s’agit d’un nouveau métier. Les données sur le salaire sont encore peu nombreuses.

Néanmoins, le salaire annuel d’un product manager débutant se situe entre 35 000 et 45 000 euros. Ce salaire peut être doublé pour un profil senior. Ces fourchettes concernent le métier de product manager dans sa globalité. Un profil spécialisé dans l’IA est mieux valorisé.

Ainsi, un IA product manager touchait 120 000 dollars au mois de février aux Etats-Unis. En France, le salaire est estimé à 130 000 euros. Il est à noter que ce chiffre est bien inférieur dans les pays voisins tels que l’Angleterre et l’Allemagne.