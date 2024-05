Alerte ! Les cyber-guerriers veulent semer la terreur pendant les JO

Tout le monde attend avec impatience les JO de Paris 2024. Certes, les athlètes, ainsi que leurs supporters sont les plus sollicités. Cependant, les hackers ne sont pas très loin d'un évènement majeur. Ils ont la capacité de bloquer toute communication durant ces jeux. La France a immédiatement réagi pour prévenir cette catastrophe.

Passionné de sport, ou tout simplement un curieux de cette discipline. Vous avez forcément entendu parler des JO de Paris de 2024. Cet événement sportif figure parmi les attendus de l'année. Vous n'êtes pas les seuls à s'impatienter. Les hackers anticipent aussi ce moment pour lancer des cyberattaques massives. Tout savoir.

Quelles sont les menaces les plus dangereuses lors des JO 2024 ?

Pour les spécialistes de la cybersécurité français, aucune menace n'est négligeable, peu importe leur ampleur. On peut alors citer les tentatives de piratages informatiques des jeunes hackers. Dans la majorité des cas, ce sont des adolescents qui s'amusent à s'introduire dans les bases de données et à prendre le contrôle de ces dernières.

Toutefois, certaines menaces sont d'une importance capitale. Selon les spécialistes de la cybersécurité, des hackers russes pourraient perturber les JO de 2024. Ils ont déjà fait leurs preuves à l'échelle internationale. Souvenez-vous des Jeux Olympiques d'hiver de 2018, où ces pirates informatiques ont semé la terreur lors de la cérémonie d'ouverture. Certes, la Russie a démenti l'accusation. Cependant, la Justice américaine a réussi à interpeller six hackers russes après cette attaque.

Autre cas de figure, l'attaque sur le réseau électrique ukrainien. Cet incident a eu une conséquence catastrophique. Plus de 9 milliards de dégâts à travers la planète.

« Il y aura des cyberattaques pendant les Jeux et les Jeux Paralympiques. Certains ne seront pas sérieux. Certaines seront sérieuses, mais n'auront pas d'impact sur les Jeux. Et peut-être y en aura-t-il qui sera grave et susceptible d'avoir un impact sur les Jeux. Je pense que nous avons réussi à garder une longueur d'avance sur les attaquants » explique Vincent Strubel, dirigeant de l'Agence Nationale française de Cybersécurité (ANSSI).

L'ANSSI a pris les choses en main

Les spécialistes de l'ANSSI ont pris ces menaces au sérieux. Pour eux, ils ont une réputation à défendre. Les JO de Paris 2024, loin des attaques des hackers, sont considérés comme une victoire.

« On ne peut pas empêcher toutes les attaques, on ne va pas avoir de JO sans cyberattaques, mais on doit limiter leurs impacts sur les Jeux », déclare Vincent Strubel.

JO Paris 2024: L'Anssi prend «très au sérieux» la menace cyber https://t.co/feMWay7Og9 May 4, 2024

L'ANSSI a alors déployé les grands moyens pour atteindre cet objectif. Leurs spécialistes ont alors testé plus de 500 entités. Sites de compétitions, résidences des athlètes, etc. Ils ont aussi manipulé une stratégie bien connue dans le monde de la haute technologie. Des groupes « RedTeam » (hackers éthiques » ont testé les systèmes d'intelligence artificielle utilisés durant les Jeux.

« Ce sont des Jeux dans un contexte de menaces sans précédent, mais on a aussi fait un travail de préparation sans précédent et je pense qu'on a gardé un peu d'avance sur les attaquants », ajouta Vincent Strubel.

