Alibaba Cloud Révolutionne l’IA avec le Lancement de Tongyi Qianwen 2.0

Alibaba Cloud dynamise l’application de l’intelligence artificielle : le lancement récent de Tongyi Qianwen 2.0 le prouve encore une fois. Une nouvelle version de son protocole d’IA est révélée par Alibaba Cloud, avec une gamme de modèles verticaux et une plateforme de service pour l’IA générative.

Alibaba Cloud dévoile son dernier modèle de langage

Hangzhou, Chine – Le 6 novembre 2023 – Alibaba Cloud, la division de technologie numérique et de data intelligence du groupe Alibaba, fait part de la mise en circulation de son dernier grand modèle de langage, Tongyi Qianwen 2.0. En sus de ce lancement, Alibaba Cloud lève le voile sur de nouvelles déclinaisons verticales de modèles et une plateforme d’entraînement destinée aux modèles d’IA. Ces innovations ont été conçues pour offrir à la clientèle, aux collaborateurs, aux développeurs, aux startups et à la globalité de la communauté la possibilité d’exploiter entièrement le potentiel de l’IA générative.

« Joe Tsai, le président du groupe Alibaba, a déclaré qu’Alibaba Cloud héberge actuellement la quasi-totalité des entreprises de technologie chinoises, soit 80%, ainsi que la moitié des entreprises spécialisées en modèles de langage. Notre objectif est de propulser le cloud au sommet de l’ouverture à l’ère de l’IA. Nous avons la conviction qu’avec ce cloud, le développement et l’usage de l’IA seront à la portée de tous et plus abordables. Les petites et moyennes entreprises bénéficieront notamment de notre aide pour transformer l’IA en une source cruciale de leur productivité ».

Tongyi Qianwen 2.0 : des améliorations notoires

Comparativement à la première version conçue en avril, le grand modèle de langage (LLM) standard d’Alibaba Cloud, doté de centaines de milliards de paramètres, possède des dimensions plus importantes et une technique d’alignement plus affinée. Ce modèle surclasse d’autres LLMs importants lors des tests de standardisation dans plusieurs domaines tels que la compréhension linguistique, la résolution de calculs mathématiques et la réponse aux questions. Les améliorations notoires de Tongyi Qianwen 2.0 concernent la compréhension d’instructions complèxes, l’écriture, le raisonnement, la mémorisation et la prévention des hallucinations. Ce modèle est désormais accessible par l’intermédiaire du site Web officiel ainsi que les applications mobiles dédiées, et les développeurs peuvent en disposer via des APIs.

Les avantages des modèles verticaux pour différents secteurs

Avec la publication de nouveaux modèles verticaux chez Alibaba Cloud, il est désormais possible aux entreprises d’exploiter l’IA générative dans différents secteurs pour rehausser leurs performances. Les secteurs qui en bénéficient comprennent le service à la clientèle, les conseils juridiques, les soins de santé, la finance, la gestion des documents, ainsi que la gestion audio et vidéo, le développement de codes et la création de personnages.

« Les grands modèles de langage recèlent un potentiel énorme capable de révolutionner les industries. Embrassant les prouesses des avancées technologiques les plus sophistiquées, spécifiquement l’Intelligence Artificielle générative, nous avons décidé de contribuer à l’épanouissement de nos clients en exploitant les opportunités de croissance imminentes », a affirmé solennellement Jingren Zhou, le Directeur Technique en chef d’Alibaba Cloud. « Notre ambition est d’accompagner les entreprises, en leur permettant de saisir les bénéfices de l’IA générative sans faire exploser leurs coûts. Pour cela, nous avons mis au point un modèle de base survitaminé et des modèles spécifiquement taillés pour les défis spécifiques d’un secteur donné. Par ces initiatives audacieuses, nous nourrissons l’espoir que nos modèles exclusifs ajouteront une valeur significative à nos clients en leur accordant une amélioration notable de leur efficacité opérationnelle et en leur permettant de garder une longueur d’avance en termes de compétitivité. »

La GenAI Service Platform : une réponse à la demande croissante en IA générative

En réponse à une demande en IA générative toujours plus pressante, Alibaba Cloud a propulsé une plateforme de construction de modèles d’IA tout intégrée destinée à fluidifier le déroulement de l’élaboration des modèles et des applications (intitulée la GenAI Service Platform). Cette interface novatrice propose un ensemble exhaustif d’outils se déclinant en gestion des données, déploiement, évaluation des modèles et prompt engineering ; elle facilite ainsi l’accouchement de modèles d’IA taillés sur mesure pour les entreprises, indépendamment de leur domaine d’activité.

Communiqué de presse du 06 Novembre 2023