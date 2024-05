Les compétitions sportives dopent les ventes sur Alibaba.com

Les compétitions sportives de cet été attirent l'attention des petites et moyennes entreprises (PME). Elles se préparent à une hausse de la demande pour les articles de sport. Alibaba.com, une plateforme e-commerce B2B mondiale, observe une augmentation notable des achats de produits de sport « outdoor ».

À l'approche de l'UEFA EURO 2024 et d'autres événements, les PME anticipent une hausse de la demande. Les acheteurs se tournent massivement vers les articles de sport sur Alibaba.com. Les tendances des acheteurs sont particulièrement marquées au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Promotion spéciale sur les produits sportifs

Pour répondre à cette demande croissante, Alibaba.com a lancé une promotion spéciale. Depuis le 20 mai, les produits de sport et lifestyle bénéficient de réductions attractives. Cette promotion vise à aider les PME à se préparer efficacement pour l'été.

Parmi les pays européens, la France se distingue. En avril, le nombre d'acheteurs quotidiens dans la catégorie « sports et divertissements » a augmenté de 18% par rapport à l'année précédente. Le badminton a connu une hausse spectaculaire des ventes, avec une augmentation de 4379%.

Soutien aux PME européennes

Alibaba.com propose des services dédiés pour aider les PME européennes. L'un de ces services est la sélection des 100 « Produits Best-Sellers ». Ces articles sont les plus vendus sur d'autres marketplaces, offrant ainsi une garantie de popularité et de demande.

Le service « Alibaba Guaranteed »

Le service « Alibaba Guaranteed » joue un rôle crucial. Il gèle les prix des produits et les frais d'expédition, assure des livraisons dans les délais et propose des garanties de remboursement rapide. Ce service facilite l'expérience d'achat pour les PME, ce qui leur permet de se concentrer sur la satisfaction de leurs clients.

Grâce à ce service, les acheteurs peuvent acquérir directement une sélection de produits sans négociation. Cela simplifie le processus d'achat et assure une mise en vente rapide et efficace des produits sur leurs marchés respectifs.

Jijay Shen, Directeur Général d'Alibaba.com Europe, souligne l'engagement de la plateforme. « Chez Alibaba.com, nous nous efforçons de rendre les achats en ligne transfrontaliers aussi fluides que possible, surtout en cette période d'événements sportifs importants en Europe. »

Grâce aux outils, services et promotions d'Alibaba.com sur ses articles de sport, les PME européennes peuvent réduire leurs coûts et atténuer les risques de la chaîne d'approvisionnement. Cela leur permet de se concentrer sur l'essentiel : répondre à la demande des consommateurs et développer leurs entreprises.

