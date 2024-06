UEFA EURO 2024, des billets de match et des réductions imbattables avec AliExpress

AliExpress, la célèbre marketplace internationale, marque les esprits avec une campagne exceptionnelle pour l'UEFA EURO 2024. Plus de 1 000 billets de match et des remises incroyables attendent les clients. Cela rend l'expérience d'achat aussi excitante que la compétition elle-même.

Une campagne riche en événements

La campagne d'AliExpress pour l'UEFA EURO 2024 est ponctuée de moments forts. Du 1er au 7 juin, le « Choice Day » sur le thème du Festival ouvre les festivités. Ensuite, des « Summer Sales » du 17 au 23 juin, cet évènement offre jusqu'à 70 % de réduction sur une large gamme de produits. Les clients peuvent s'attendre à des offres exceptionnelles et à une expérience client inoubliable.

Gagnez en secouant votre smartphone

AliExpress introduit l'initiative « Secouer, c'est gagner » pour rendre chaque but encore plus excitant. Du 14 juin au 14 juillet, les utilisateurs éligibles connectés à l'application AliExpress peuvent secouer leur smartphone dans les 10 minutes suivant un but pour tenter de gagner jusqu'à 50 % de réduction sur des produits sélectionnés.

En plus des remises, ils peuvent aussi gagner des billets de match et des bons de réduction d'une valeur maximale de 500 euros, ainsi que des articles à 0,01 euro.

Testez vos connaissances avec le « Fun Quiz »

Les fans de football peuvent tester leurs connaissances avec le « Fun Quiz » d'AliExpress. Jusqu'au 12 juin à 23h59, les participants qui répondent correctement à un minimum de trois questions peuvent gagner des points et participer à des tirages au sort. Les prix incluent des billets de match, des articles officiels et des T-shirts.

À partir du 13 juin, de nouvelles activités seront lancées. Cela inclut un jeu permettant de soutenir son équipe favorite. D'autres tirages au sort auront lieu les 1er et 2 juin, 17 et 18 juin, et en juillet.

AliExpress Choice : une expérience premium

AliExpress Choice, le service d'achat premium de la plateforme, offre des avantages exceptionnels. Les commandes de plus de 10 euros bénéficient de la livraison gratuite, avec des délais de livraison allant de 5 à 12 jours pour la plupart des pays européens. De plus, les clients peuvent retourner gratuitement les produits Choice. Par conséquent, cela garantit une tranquillité d'esprit totale.

Une expérience d'achat unique

Gary Topp, Directeur commercial pour l'Europe chez AliExpress, a déclaré : « En tant que sponsor e-commerce exclusif de l'UEFA EURO 2024, nous sommes impatients d'offrir une expérience d'achat exceptionnelle à nos clients et aux fans de football. Les événements ‘Choice Day' et ‘Summer Sale' ne se limitent pas à des promotions incroyables, ils animent notre communauté à travers des activités divertissantes sur le thème du football. »

AliExpress transforme l'UEFA EURO 2024 en une fête de l'achat en ligne en mêlant promotions et divertissements. Les clients peuvent non seulement profiter de réductions exceptionnelles, mais aussi participer à des activités amusantes et gagner des billets de match pour l'une des compétitions les plus attendues de l'année.

AliExpress continue de redéfinir l'expérience client avec des initiatives innovantes et des offres imbattables. Les fans de football et les acheteurs en ligne ont beaucoup à attendre de cette campagne exceptionnelle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

