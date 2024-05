Amende fantôme : attention à cette arnaque qui ruine les Français

Les arnaqueurs ont toujours une imagination débordante pour élaborer leurs coups. Après l'arnaque des essuie-glaces, voici l'amende fantôme. Méfiez-vous.

Tous les automobilistes ayant fait une infraction écopent d'une amende. C'est la démarche légale en France. Si c'est votre cas, vous recevrez un courrier de l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). Jusque-là, rien d'anormal. Mais que se passe-t-il si vous n'avez commis aucun délit, mais vous aurez toujours ces lettres de l'ANTAI ? Il se peut que vous soyez victime de l'arnaque de l'amende fantôme. Tout savoir.

Tout commence par un courrier classique de l'ANTAI. Le conducteur, en ouvrant à lettre, est accusé d'avoir commis une infraction sur la route. Dans la majorité des cas, le motif est assez incompréhensible. Il y a une forte chance que ce soit une arnaque de l'amende fantôme. Mais ce n'est pas la situation la plus inquiétante. En effet, certains automobilistes sont inculpés d'une infraction qu'ils n'ont pas commise.

Ce deuxième cas de figure a une explication intéressante. Les personnes malveillantes usurpent les combinaisons sur les plaques d'immatriculation. Elles passent alors sous les radars, et peuvent faire toutes les infractions sur la route. La Police va toujours traquer la plaque d'immatriculation, et envoyer une lettre au vrai propriétaire de la plaque. Or, ce dernier n'est pas au courant de la situation.

La lettre demande ensuite à la cible de payer l'amende. Dans le cas contraire, il y aura une déduction de point sur le permis de conduire. Et personne ne veut vivre cette situation désagréable.

Des milliers de victimes depuis quelques semaines

L'amende fantôme fait rage actuellement. Plusieurs automobilistes ont déjà reçu des lettres qui ne les concernent pas. Le pire, certains n'ont pas la capacité de prouver leur innocence. De plus, l'amende est assez considérable, entre 11 à 135 euros.

Cependant, il est toujours possible de régler ce problème. Il faut utiliser les grands moyens pour y arriver. Une fois que vous recevez ces lettres, vous devez réclamer une nouvelle plaque d'immatriculation auprès des autorités. Dirigez-vous alors sur le site de l'ANTAI, ou auprès de votre préfecture et sous-préfecture. En même temps, vous devez demander une nouvelle carte grise.

Une amende de 3750 euros pour les arnaqueurs

Vous serez à l'abri de l'amende une fois que vous aurez changé votre plaque d'immatriculation. Mais la situation sera pénible pour les arnaqueurs. Ce n'est plus qu'une question de temps avant leurs prochaines infractions.

En cas d'arrestation, ces personnes malveillantes subiront de lourdes peines. Elles doivent payer une amende de 3750 euros, et écopent d'un emprisonnement de 5 ans. Le véhicule concerné sera aussi confisqué par les autorités, suivi d'un retrait du permis de conduire.

L'arnaque de l'amende fantôme s'inscrit dans la liste des ennemis des automobilistes. Toutefois, les personnes malveillantes vont toujours trouver d'autres moyens pour masquer leurs actions. Selon vous, quelle sera la prochaine arnaque ? Est-ce que la Police arrivera à les déceler au plus vite ? Réagissez en commentaire.

