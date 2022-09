Un ancien agent de la CIA obtient la nationalité russe

Le Président Vladimir Poutine vient d’accorder la nationalité russe à un américain, ancien agent de la CIA. Le décret de nationalité est récent, mais cette personne a déjà élu domicile en Russie depuis 2013 pour échapper à des poursuites qui pesaient sur elle aux États-Unis.

La nationalité russe pour Edward Snowden, un ancien agent de la CIA

Edward Snowden a récemment obtenu la nationalité russe. Le décret lui accordant cette citoyenneté a été publié sur le site Web officiel du gouvernement de la Russie. L’obtention de ce nouveau statut intervient près de 9 ans après que Snowden ait fui les États-Unis pour se réfugier en Russie.

L’ancien lanceur d’alertes américain était en effet sous le coup d’une poursuite pénale pour espionnage dans son pays natal. Il s’est réfugié en Russie en 2013. Avant sa « fuite », Edward Snowden était un ancien agent de la CIA et un sous-traitant de la NSA (National Security Agency, l’agence de sécurité américaine).

En 2013, Snowden a révélé des informations top secret comme PRISM. Il s’agit d’un programme d’exploration de données qui aurait donné à la NSA, au FBI et au GCHQ (l’équivalent britannique de la NSA), un accès direct aux serveurs des géants d’Internet (Google, Facebook, Microsoft et Apple).

La même année, d’autres documents classifiés sont publiés. Ceux-ci montrent que les États-Unis et le Royaume-Uni étaient impliqués dans des programmes de surveillance top secret. Et ce, via des piratages. Suite à quoi, le gouvernement américain porte plainte contre Snowden pour espionnage.

Une décision qui suscite des questionnements

Suite aux poursuites, Edward Snowden s’envole pour la Russie. Il a été arrêté à Moscou, mais le président Vladimir Poutine refuse son extradition. C’était en juin 2013. Le président Obama annonce qu’il ne fera rien pour tenter de récupérer le « fugitif ». Ce dernier obtient l’asile pour une année.

En 2014, son droit d’asile est reconduit pour 3 années supplémentaires. Parallèlement, il continue de publier des documents. En 2015 par exemple, il publie les détails sur la façon dont les espions américains et britanniques ont piraté les cartes SIM de Gemalto. Cette opération aurait permis de surveiller les appels sur des milliards de téléphones.

Ces dernières années, Edward Snowden est devenu conférencier en Russie. Mais l’obtention de la nationalité russe pour cet ancien agent de la CIA suscite des questionnements. Et notamment dans le contexte de guerre actuel en Ukraine. S’agit-il d’une stratégie de Vladimir Poutine pour le mobiliser en tant que réserviste ?

Anatoly Kucherena, l’avocat de Snowden confirme que son client n’ayant jamais servi dans l’armée russe n’est pas éligible. Et pourtant, en Russie, tout citoyen de moins de 65 ans est considéré comme un réserviste, même les hommes avec une double nationalité.