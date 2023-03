Quelle application pour suivre une personne ?

Utiliser une application de géolocalisation d’un téléphone est certainement la meilleure réponse à la question : « comment suivre une personne sans qu’elle ne le sache ? ». Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il s’agit d’une pratique parfaitement légale, à condition de miser sur les bons outils.

Parfois, il est nécessaire de garder un œil sur votre entourage afin de veiller au maximum à son bien-être. Une application pour suivre une personne peut notamment être utile pour un parent qui souhaite contrôler les lieux visités par son enfant. Elle peut également aider ceux qui ont des doutes sur leur partenaire ou qui veulent découvrir la vérité. Le fait est que personne n’est jamais complètement à l’abri du danger ou d’une éventuelle trahison. Il faut constamment rester sur ses gardes afin de ne jamais se sentir dépassé par la réalité. Voici les 5 meilleures applications de géolocalisation d’un smartphone parfaitement légales qui peuvent vous aider à tout contrôler et vérifier.

Table des matières mSpy

EyeZy

MinSpy

Spyier

Spyine

mSpy

Dès que vous aurez installé mSpy sur le téléphone Android ou iOS de votre cible, vous pourrez instantanément accéder à sa géolocalisation. En réalité, il s’agit d’une application facile à utiliser qui vous permet d’agir en toute discrétion. Elle vous donne également la possibilité de voir les messages envoyés et effacés sur le smartphone de la personne que vous suivez. Avec elle, vous aurez également l’opportunité de surveiller les activités sur Internet de votre enfant ou de votre partenaire.

EyeZy

EyeZy est une application particulièrement adaptée à ceux qui ont un budget assez limité. En plus de vous fournir les données de géolocalisation de votre cible, elle vous permet de bloquer l’accès à certains sites web sur son téléphone. Les parents qui souhaitent éviter que leurs enfants n’accèdent à des contenus pour adultes ont vraiment intérêt à l’utiliser.

MinSpy

MinSpy est une application compatible avec tous les appareils Android et les iPhone. Il vous permet de surveiller la géolocalisation et les activités sur les réseaux sociaux de la personne de votre choix. Elle vous donne également l’opportunité de consulter ses messages et de contrôler ses appels. Il suffit de l’installer sur le téléphone de votre cible pour que vous accédiez à toutes ces informations.

Spyier

Spyier est une application de géolocalisation qui vous donne la possibilité de regarder l’historique de navigation de votre cible. Il vous permet également de surveiller les activités en ligne de votre enfant ou de votre partenaire. Grâce à lui, vous pouvez aussi contrôler les appels et les messages envoyés ou reçus sur le téléphone de votre choix. Pour accéder à ses fonctionnalités, il suffit de le télécharger, d’y ouvrir un compte et de le connecter au smartphone de votre cible. Toutes les informations dont vous aurez envie de savoir seront présentées sur un tableau de bord facile à comprendre.

Spyine

L’application de géolocalisation Spyine vous permet de suivre les déplacements de votre cible en toute discrétion. Elle vous donne également l’accès à l’historique de navigation de celui-ci et à sa liste de contacts sur son téléphone. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place un système d’alarme dans le cas où votre enfant ou votre partenaire entre dans une zone préalablement déterminée. Cette fonctionnalité est parfaite pour le protéger de certains dangers physiques, sanitaires ou écologiques.