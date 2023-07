Arnaque aux cartes de fidélité Carrefour : comment se protéger ?

Carrefour lance une campagne d’alerte pour avertir ses clients d’une arnaque aux cartes de fidélité que les Français utilisent de plus en plus. De quoi s’agit-il exactement et comment se protéger de cette fraude ? Éléments de réponse.

Attention à l’arnaque aux cartes de fidélité Carrefour

Les programmes de fidélité sont largement inscrits dans la culture commerciale actuelle et Carrefour ne fait pas exception. Ces programmes sont disponibles sous plusieurs formes. Le géant français de la grande distribution, lui, a misé sur les cartes de fidélité.

Apple Pay : retour de la NFC pour la carte de fidélité Carrefour https://t.co/FgiMhSQ9W3 pic.twitter.com/eO8okX6CwQ — MacGeneration (@MacGeneration) January 16, 2023

Le principe est simple. La carte de fidélité est alimentée en euros au fur et à mesure des achats des clients les plus fidèles. Les fraudeurs voient dans ce programme une opportunité d’escroquerie et certains ont commencé à « exploiter le filon ».

Depuis quelques mois, les clients de Carrefour sont victimes de l’arnaque aux cartes de fidélité. Les escrocs récupèrent les identifiants des cibles via une attaque de phishing classique. Ils enregistrent ensuite la carte de la victime sur leur mobile via l’application Carrefour. À partir de là, ils peuvent effectuer des achats frauduleux.

Comment se protéger de cette arnaque ?

Carrefour a envoyé un email d’alerte à ses clients pour les prévenir de cette campagne d’arnaque aux cartes de fidélité. L’enseigne inclut dans ce courriel les bonnes pratiques pour se protéger de ce genre d’attaque. Elle conseille notamment à ses clients de choisir un mot de passe fort, à changer régulièrement.

Par ailleurs, dans la mesure où les fraudeurs récupèrent les identifiants via la technique du hameçonnage (email frauduleux), il est vivement conseillé de ne jamais cliquer sur un lien contenu dans un email sans avoir vérifié au préalable l’authenticité de l’expéditeur. Si besoin, pensez à signaler les mails suspects.

Dans la foulée, il faut absolument éviter de partager ses informations personnelles avec des tiers. Enfin, prendre le temps de vérifier régulièrement le solde de la cagnotte sur la carte de fidélité et signaler à l’enseigne tout mouvement douteux.