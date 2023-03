LastPass : tout savoir sur l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe

Avec LastPass, gérez tous vos identifiants en toute sécurité et avec simplicité. Ce gestionnaire de mots de passe est un allié précieux pour sécuriser vos données personnelles en ligne.

La gestion des mots de passe est devenue un enjeu majeur de sécurité pour les utilisateurs d’Internet. Avec la multiplication des comptes et des identifiants, il est pratiquement difficile de se souvenir de tous les mots de passe. Par ailleurs, réutiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes est fortement déconseillé. C’est pourquoi les gestionnaires de mots de passe ont vu le jour et LastPass est l’un des plus appéciés.

C’est quoi LastPass ?

LastPass est donc un gestionnaire de mots de passe en ligne qui permet de stocker en toute sécurité vos informations de connexion et de remplir automatiquement les formulaires d’authentification. Il s’agit d’un outil particulièrement utile pour les utilisateurs réguliers du web, qui sont souvent confrontés à la nécessité de créer et de gérer de multiples comptes et mots de passe. Avec LastPass, vous pouvez stocker tous vos identifiants dans un seul endroit sécurisé et y accéder facilement chaque fois que vous en avez besoin. De plus, il est possible de créer des profils pour différentes identités, ce qui facilite encore plus la gestion des informations de connexion.

En outre, LastPass permet de partage vos mots de passe avec d’autres utilisateurs. Cette option peut être utile pour les utilisateurs en entreprise ou en famille qui ont besoin de partager des comptes. Enfin, LastPass dispose d’une option de génération de mots de passe forts, qui peuvent être utilisés pour sécuriser les nouveaux comptes en ligne. C’est un outil incontournable pour les utilisateurs réguliers d’Internet qui cherchent à améliorer leur sécurité en ligne et à faciliter la gestion de leurs comptes et mots de passe.

Quelles sont les fonctionnalités de LastPass ?

LastPass est un gestionnaire de mots de passe tout-en-un qui offre une gamme complète de fonctionnalités. Voici les plus utiles proposé par l’outil :

stockage sécurisé des mots de passe

création de mot de passe fort

saisie automatique des informations de compte

partage de login

L’une des plus remarquables est sa capacité à stocker de manière sécurisée des mots de passe complexes pour chaque compte en ligne. En utilisant LastPass, vous n’aurez plus jamais à retenir des mots de passe compliqués, car l’outil les stocke pour vous.

De plus, LastPass peut générer des mots de passe forts pour les nouveaux comptes. Pour cela, l’outil utilise des combinaisons de caractères aléatoires qui rendent les mots de passe pratiquement impossibles à deviner. En même temps, LastPass dispose d’une fonction de saisie automatique, qui permet de remplir les formulaires d’identification en un seul clic.

Ce module est particulièrement utile pour les utilisateurs qui ont de nombreux comptes en ligne. Elle leur permet d’accéder à leurs comptes rapidement et facilement. Enfin, l’outil propose également une fonction de partage de mots de passe, qui permet à plusieurs utilisateurs de partager l’accès à un compte en ligne. C’est un grand avantage pour les entreprises, les familles et les amis qui partagent des comptes. Avec ces fonctionnalités et bien d’autres encore, LastPass est un outil indispensable pour améliorer votre sécurité en ligne et gérer efficacement vos mots de passe.

La configuration correcte de LastPass est cruciale pour garantir une utilisation fluide et efficace de l’outil. Cela implique de prendre certaines mesures pour s’assurer que les informations d’identification sont stockées de manière sécurisée, que les paramètres de sécurité sont correctement définis et que l’outil est correctement intégré à votre navigateur.

Cependant, pour les utilisateurs qui n’ont jamais utilisé LastPass auparavant, la configuration initiale peut sembler intimidante et compliquée. Voici donc un aperçu des étapes clés à suivre pour configurer correctement LastPass et garantir une utilisation sans souci de l’outil.

Installer le plugin LastPass sur votre navigateur

Pour commencer, vous devez installer le plugin LastPass sur votre navigateur. Cela vous permettra d’accéder facilement à vos mots de passe stockés et d’enregistrer de nouveaux mots de passe lorsque vous vous connectez à de nouveaux sites Web. Pour installer l’extension, vous pouvez vous rendre sur le site Web de LastPass et suivre les instructions d’installation pour votre navigateur spécifique.

Souscrire à un compte LastPass

Après avoir installé le gestionnaire de mot de passe, vous devez vous inscrire à un compte LastPass. Cela vous permettra de stocker vos mots de passe en toute sécurité dans le cloud, de les synchroniser sur tous vos appareils et d’accéder à vos informations de connexion depuis n’importe où. Vous pouvez vous inscrire en visitant le site Web de LastPass et en suivant les instructions pour créer un compte.

Définir la langue en français

Lorsque vous avez terminé de vous inscrire, la prochaine étape consiste à définir la langue en français si vous ne parlez pas anglais. Cela facilitera l’utilisation de LastPass et la compréhension de toutes les options de configuration. Vous pouvez changer la langue en allant dans les paramètres de votre compte LastPass et en sélectionnant « français » dans le menu déroulant des langues disponibles. Une fois que vous avez changé la langue, toutes les options et les menus seront traduits en français pour faciliter votre utilisation.

Enregistrer vos mots de passe

Une fois que vous êtes connecté à votre compte LastPass, vous pouvez commencer à ajouter des mots de passe. Pour ce faire, accédez au site Web pour lequel vous souhaitez enregistrer les informations d’identification et connectez-vous normalement. LastPass vous proposera alors de sauvegarder vos informations d’identification pour ce site Web. Vous pouvez également ajouter manuellement des informations d’identification en sélectionnant l’option « Ajouter un nouvel élément » dans votre coffre-fort LastPass. Enregistrer vos mots de passe dans LastPass vous permet de les stocker en toute sécurité, de les organiser facilement et de les récupérer rapidement lorsque vous en avez besoin.

Combien coûte LastPass ?

L’utilisation de LastPass peut avoir un coût, mais cela varie en fonction de la formule choisie et des fonctionnalités associées. Dans ce cadre, l’outil propose une formule pour les particuliers ainsi qu’une formule pour les professionnels. La formule pour les particuliers offre une gamme de fonctionnalités de base. En revanche, la formule pour les professionnels propose des fonctionnalités avancées. Les plus utiles sont la gestion des accès pour plusieurs utilisateurs et l’intégration à des outils de gestion de projet.

Les formules pour particulier

La formule LastPass Free est gratuite, mais elle a des fonctionnalités limitées. Elle permet aux utilisateurs de stocker et de gérer leurs mots de passe sur un seul appareil. La formule Premium coûte 2,9 € par mois pour une personne.

Elle offre des fonctionnalités supplémentaires comme la synchronisation des mots de passe sur tous les appareils. De plus, les utilisateurs disposent d’une liste pour les contacts de confiance et l’authentification à deux facteurs (2FA). La formule Families est de 3,9 € par mois et permet de partager des mots de passe et des notes en toute sécurité avec les membres de sa famille, en leur accordant différents niveaux d’accès.

Les formules pour professionnel

LastPass propose également des formules pour les professionnels. La formule MFA (authentification multifacteur) coûte 2,9 € par mois par utilisateur et permet de renforcer la sécurité des comptes en ligne en ajoutant une deuxième couche d’authentification, en plus du mot de passe.

L’option Teams coûte 3,9 € par mois par utilisateur pour une équipe de moins de 50 personnes. Elle offre des fonctionnalités de gestion des accès pour plusieurs utilisateurs, une sécurité renforcée, une visibilité et un contrôle centralisé. La formule Enterprise est de 5,7 € par mois par utilisateur et convient aux entreprises de grande envergure.

C’est l’option idéale pour les entreprises avec ses fonctionnalités de sécurité avancées, de personnalisation et de gestion des utilisateurs. La formule Identity est de 7,5 € par mois par utilisateur et offre une sécurité et une conformité maximale pour les grandes entreprises, ainsi qu’une intégration à des outils de gestion de projet et de conformité.

Pourquoi LastPass est-il devenu un outil incontournable ?

LastPass est devenu un outil incontournable en raison de sa capacité à simplifier la gestion des mots de passe. Avec la prolifération des comptes en ligne, la gestion des identifiants est devenue un véritable casse-tête pour les utilisateurs. Dans cette optique, LastPass offre une solution efficace en stockant de manière sécurisée tous les mots de passe.

Grâce à cette extension de navigateur, les utilisateurs peuvent accéder à leurs comptes en un clic sans avoir à se souvenir de leurs mots de passe complexes. De plus, l’outil permet de générer des mots de passe forts pour les nouveaux comptes. Cela évite l’utilisation de mots de passe faibles ou réutilisés.

Enfin, LastPass offre la possibilité de stocker des informations sensibles telles que les numéros de carte de crédit et les adresses. Cela rend les achats en ligne plus rapides et plus faciles. Par ailleurs, l’outil est également disponible sur plusieurs appareils. C’est un avantage pratique pour les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à leurs comptes sur plusieurs supports.