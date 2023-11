Arnaque aux cryptomonnaies : ce footballeur breton condamné aux États-Unis

Une arnaque aux cryptomonnaies, des millions de dollars d’amende, et de lourdes peines de prison. Aurélien Michel vient de plaider coupable lors de son procès à New York.

Tout a commencé en janvier 2023. Aurélien Michel, un ex-footballeur de l’En Avant Guingamp a été arrêté à New York. Il a été accusé d’une arnaque aux cryptomonnaies. Les autorités américaines l’ont alors interpellé à l’aéroport JFK. Cependant, le suspect de 25 ans a bénéficié d’une liberté sous contrôle judiciaire. Mais récemment, Aurélien Michel a plaidé coupable. Et il risque de lourdes sanctions.

Une affaire d’arnaque aux cryptomonnaies

Aurélien Michel et ses complices ont commencé à se lancer dans les NFT (NonFundable Token). Ces cryptomonnaies, encore méconnues du grand public, garantissent une rentabilité conséquente. C’est l’argument d’Aurélien Michel pour convaincre les intéressés de faire un placement dans ses NFT.

Selon cet ex-footballeur breton, chaque acheteur obtiendra des récompenses, ainsi que des avantages après leur placement. Cependant, Aurélien Michel et ses complices n’ont pas tenu leur parole. Ils ont utilisé les millions de dollars d’investissement pour profit personnel. Comme quoi, l’arnaque aux cryptomonnaies pouvait rapporter une somme colossale. En même temps, ils continuaient à promettre des profits juteux aux acheteurs.

« Aurélien Michel a séduit les investisseurs en leur promettant de capitaliser sur la tendance NFT, pour ensuite abandonner le projet après avoir amassé près de 3 millions de dollars » Ivan J.Arvelo, agent spécial en charge du HSI, New York.

Aurélien Michel a voulu se défendre avant de plaider coupable

L’ex-footballeur a annoncé sa vision des faits. Selon lui, la communauté NFT Mutant Ape Planet est très toxique. Du coup, Aurélien Michel a abandonné le projet d’investissement. Mais en même temps, il a gardé tout l’argent des investisseurs.

« Nous n’avons jamais eu l’intention de rug pull, mais la communauté était devenue beaucoup trop toxique » Aurélien Michel. À noter que le schéma « Rug Pull » est une stratégie d’arnaque aux cryptomonnaies bien connue aux États-Unis.

Mais malgré sa déclaration, Aurélien Michel a plaidé coupable. Sa défense n’était pas assez solide face à la sévérité de la justice américaine.

Jusqu’à 5 ans de prison, et 1,4 million de dollars d’amende

« Alors que Michel prétendait vendre des NFT de rêve assorti de récompenses et d’avantages, il a fraudé les investisseurs, transformant leur rêve en un cauchemar de tromperie et de pertes. Il n’y a aucune excuse pour ce genre d’avidité, et le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui rapproche Michel de la réalisation de son propre cauchemar : derrière les barreaux ». Cette déclaration de Thomas M.Fattorusso, agent spécial chargé de l’IRS-CI de New York, illustre la gravité des actes d’Aurélin Michel.

Selon les tribunaux de New York, l’ex-footballeur risque jusqu’à 5 ans de prison. Toutefois, le fait de plaider coupable lui a permis d’alléger sa peine. Effectivement, une affaire d’arnaque aux cryptomonnaies peut conduire à des sanctions plus lourdes.

« En plaidant coupable aujourd’hui, Michel a admis avoir conspiré avec d’autres pour frauder les consommateurs désireux de participer à un nouveau marché d’actifs numériques » Breon Peace, procureur américain.

Par ailleurs, Aurélien Michel doit également payer 1,4 million de dollars en guise d’amende.