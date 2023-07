Vacances d’été : Kaspersky dévoile trois des arnaques les plus courantes

Kaspersky alerte sur les arnaques des vacances d’été. Le géant de la sécurité informatique dévoile les escroqueries les plus courantes.

Les vacances d’été approchent. Les gens du monde entier recherchent alors des destinations attrayantes, des hébergements abordables et des vols abordables. Les chercheurs de Kaspersky ont analysé les fraudeurs qui exploitent l’insouciance de certains utilisateurs. En effet, ces fraudeurs leur proposent des vols pas chers, des offres de réservation et des forfaits vacances.

Pour aider les voyageurs à éviter les escroqueries, les chercheurs de la société ont décrit les stratagèmes les plus courants utilisés pour attirer les victimes. Ils offrent également de précieux conseils pour planifier des vacances sans se faire arnaquer.

L’arnaque au billet d’avion

Les experts de Kaspersky ont découvert de nombreux sites Web frauduleux prétendant proposer des billets d’avion bon marché. Ces pages de phishing bien conçues imitent souvent des services aériens et des agrégateurs de billets bien connus. Certains révèlent même les détails réels du vol en envoyant des requêtes de recherche à des agrégateurs légitimes et en rendant les informations reçues.

Cependant, le but de ces escroqueries n’est pas de livrer les billets promis. L’objectif est de voler votre argent et d’utiliser vos informations personnelles à des fins néfastes. Ils peuvent notamment revendre vos coordonnées bancaires et identifiants sur le dark web.

Kaspersky alerte sur la fraude au logement pendant les vacances d’été

La deuxième étape importante dans la préparation d’un voyage consiste à trouver un logement. Cela en fait un appât populaire pour les escrocs. Par ailleurs, l’une des arnaques de vacances d’été les plus courantes consiste à faire de fausses publicités en ligne pour des locations de vacances ou des appartements.

Les escrocs créent des publicités attrayantes sur des plateformes populaires. Celles-ci présentent des photos attrayantes et proposent des prix bas pour attirer les visiteurs. Cependant, une fois réservé et payé, le logement n’existait tout simplement pas.

Un autre type d’escroquerie à l’hébergement qui cible les réservations d’hôtel. En effet, les fraudeurs peuvent créer de faux sites Web qui imitent des plateformes de réservation d’hôtel légitimes. Ces sites invitent souvent les utilisateurs à se connecter avec des informations d’identification Facebook ou Google.

Cela permet aux escrocs d’obtenir un accès non autorisé aux réseaux sociaux ou aux comptes de messagerie des victimes. Cela peut aussi entraîner une usurpation d’identité, des transactions non autorisées et d’autres activités malveillantes.

Exemple d’arnaques vacances d’été : une page de phishing demandant des identifiants de connexion

Sondages et cadeaux comme arnaques de vacances d’été

Les escrocs créent des sites web trompeurs. Ils envoient aussi des courriels prétendant offrir aux participants la chance de gagner une récompense lucrative. Cette dernière peut être un montant de 100 $ pour avoir répondu à des sondages sur les voyages. Ces escroqueries reposent souvent sur le désir des gens de gagner de l’argent et sur leur volonté de partager leurs opinions.

Cependant, ces enquêtes sont conçues pour collecter des informations personnelles telles que des noms, des adresses, des numéros de téléphone. Elles permettent même de récolter des données financières sous le couvert de conditions d’éligibilité ou de distribution de prix. En fait, les récompenses promises ne sont jamais livrées et les informations fournies sont utilisées à des fins frauduleuses. L’usurpation d’identité ou l’accès non autorisé à des comptes bancaires en sont des exemples.

De plus, à la fin de l’enquête, des amis sont généralement invités à partager le site afin qu’eux aussi puissent obtenir un prix. Cela permet aux cybercriminels d’utiliser les victimes pour propager les arnaques de vacances d’été.

Exemple de fausse enquête

« Les escrocs sont toujours à la recherche de voyageurs sans méfiance, capitalisant sur leur enthousiasme pour planifier leurs vacances. Qu’il s’agisse de faux agrégateurs de billets, d’escroqueries à l’hébergement ou d’enquêtes, les escrocs emploient une variété de tactiques pour voler de l’argent et des informations sensibles. Les voyageurs doivent rester vigilants. Il est important de faire preuve de prudence lorsque vous vous engagez dans des activités de voyage en ligne. Vérifiez l’authenticité des sites Web, utilisez des plateformes de réservation fiables et ne divulguez jamais d’informations personnelles ou financières sans vérifications appropriées. N’oubliez pas qu’un peu de scepticisme peut vous aider à passer des vacances en toute sécurité sans vous faire arnaquer », explique ainsi l’experte en sécurité chez Kaspersky, Olga Svistunova.

Pour profiter de l’été sans mauvaises surprises, les experts de Kaspersky recommandent de suivre ces conseils :

Tenez-vous en aux sites réputés : réservez en utilisant des plateformes de réservation de voyages, des sites de compagnies aériennes et d’hôtels réputés et fiables. Méfiez-vous des sites Web inconnus ou suspects qui proposent des prix extrêmement bas ou demandent trop d’informations personnelles.

: réservez en utilisant des plateformes de réservation de voyages, des sites de compagnies aériennes et d’hôtels réputés et fiables. Méfiez-vous des sites Web inconnus ou suspects qui proposent des prix extrêmement bas ou demandent trop d’informations personnelles. Vérifiez l’authenticité du site : Avant d’effectuer une transaction ou de fournir des informations personnelles, vérifiez que l’URL du site est sécurisée. Pour cela, recherchez la mention « https » et l’icône du cadenas. Méfiez-vous des sites avec de légères fautes d’orthographe ou des noms de domaine inhabituels. Ceux-ci peuvent être des signes d’activité frauduleuse.

: Avant d’effectuer une transaction ou de fournir des informations personnelles, vérifiez que l’URL du site est sécurisée. Pour cela, recherchez la mention « https » et l’icône du cadenas. Méfiez-vous des sites avec de légères fautes d’orthographe ou des noms de domaine inhabituels. Ceux-ci peuvent être des signes d’activité frauduleuse. Lisez les avis et recherchez l’hébergement , la compagnie aérienne ou l’agence de voyage que vous envisagez. Lisez les avis de sources fiables pour en savoir plus sur les expériences des autres voyageurs et sur les signaux d’alarme.

, la compagnie aérienne ou l’agence de voyage que vous envisagez. Lisez les avis de sources fiables pour en savoir plus sur les expériences des autres voyageurs et sur les signaux d’alarme. L’utilisation d’une solution de sécurité solide comme Kaspersky Premium peut aider à se protéger contre toutes les formes d’escroqueries connues et inconnues, y compris le phishing de voyage.

Ne vous connectez pas aux réseaux Wi-Fi publics pour interroger des données sensibles telles que des comptes bancaires. Utilisez en priorité les réseaux 4G/5G ou l’accès VPN.

pour interroger des données sensibles telles que des comptes bancaires. Utilisez en priorité les réseaux 4G/5G ou l’accès VPN. Méfiez-vous des offres de dernière minute « trop » tentantes . Recherchez un maximum d’avis et choisissez des sites de réservation dignes de confiance.

. Recherchez un maximum d’avis et choisissez des sites de réservation dignes de confiance. Assurez-vous de faire une sauvegarde complète de tout support avant de partir au cas où il serait volé ou endommagé.

avant de partir au cas où il serait volé ou endommagé. Copiez les listes de numéros d’urgence , les codes internationaux étrangers, les numéros d’hôtel, les réservations, etc. Prévoir pas d’accès internet sur votre ordinateur ou votre smartphone.

, les codes internationaux étrangers, les numéros d’hôtel, les réservations, etc. Prévoir pas d’accès internet sur votre ordinateur ou votre smartphone. Ne gardez pas le Bluetooth activé pour empêcher les autres d’accéder ou d’intercepter des données personnelles.

pour empêcher les autres d’accéder ou d’intercepter des données personnelles. Ne publiez pas de photos de votre billet ou de votre carte d’embarquement sur les réseaux sociaux. Cela pourrait permettre à des acteurs malveillants de voler votre billet et de collecter des « miles ». Vous faites également savoir que vous n’êtes pas chez vous.

sur les réseaux sociaux. Cela pourrait permettre à des acteurs malveillants de voler votre billet et de collecter des « miles ». Vous faites également savoir que vous n’êtes pas chez vous. Verrouillez votre écran avec un mot de passe pour empêcher l’accès physique à votre appareil et à vos informations personnelles.

