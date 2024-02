Arrêtez de plonger votre iPhone dans le riz ! Apple lance une alerte

Vous avez probablement déjà entendu parler de la technique consistant à placer votre iPhone dans du riz pour le sécher après un contact avec de l’eau. Cependant, Apple déconseille fermement cette méthode. Voici pourquoi et ce que vous devriez faire à la place.

L’iPhone peut parfois connaître des mésaventures, notamment l’exposition à l’eau. Une solution populaire émerge souvent en cas de tel accident : plonger l’iPhone dans le riz. Mais Apple a récemment lancé un avertissement : cette méthode est à éviter.

Apple déconseille l’utilisation de riz pour un iPhone mouillé

La recommandation de plonger un téléphone mouillé dans un sac de riz a longtemps circulé comme une astuce infaillible. Toutefois, Apple a clarifié sa position : « Ne mettez pas votre iPhone dans un sac de riz. »

Cette déclaration, qui pourrait surprendre de nombreux adeptes de cette méthode, s’appuie sur le risque que de fines particules de riz pénètrent dans l’appareil et causent des dommages irréversibles. Apple souligne que cette pratique n’est pas incluse dans ses directives officielles. Elle met ainsi en lumière une réalité souvent négligée par les conseils populaires sur Internet.

Conseils d’Apple pour sécher un iPhone afin d’éviter l’astuce avec le riz

En cas d’exposition à l’eau, Apple préconise une méthode moins risquée pour secourir votre iPhone. La procédure commence par tenir l’appareil verticalement, connecteur vers le bas, pour évacuer l’eau – une analogie parfaite serait celle de secouer l’eau de son oreille après une baignade. Il est ensuite conseillé de laisser l’iPhone sécher naturellement dans un endroit bien aéré.

Rappelons qu’il faut attendre 30 minutes avant de recharger l’appareil. En cas de persistance de l’alerte de détection de liquide, il suffit d’être patient. Un séchage complet peut prendre jusqu’à 24 heures. De plus, Apple recommande de débrancher et de reconnecter le câble de chargement si l’iPhone est sec mais rencontre toujours des problèmes de charge.

Les expériences et observations autour du riz

Souvent, l’expérience personnelle a alimenté la conviction quant à l’efficacité du riz pour sécher les téléphones. En effet, cela a été illustré par des anecdotes personnelles, telles que celle d’un utilisateur ayant utilisé du riz après un concert de Taylor Swift sous la pluie, pensant que cela avait sauvé son iPhone. Cependant, il est probable que ce soit plutôt le temps écoulé sans utilisation et hors de portée qui ait été bénéfique, plutôt que le riz lui-même.

De plus, un article de The Verge en 2015 a contesté l’efficacité du riz non cuit en tant que moyen d’absorption de l’humidité. Selon cet article, l’élément crucial pour la récupération des appareils était en réalité la durée de séchage, le riz ayant plutôt pour fonction de dissuader les utilisateurs de réactiver leurs appareils trop hâtivement.

Ce qu’il faut éviter

Outre le riz, évitez également d’utiliser un sèche-cheveux, de l’air comprimé ou d’insérer des objets dans les ports de l’iPhone. À noter que ces méthodes peuvent aggraver les dégâts en poussant l’eau plus profondément dans l’appareil. Dans ce cas, il est préférable de laisser l’iPhone sécher naturellement dans un environnement sûr.

