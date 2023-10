Une nouvelle inquiétante pour les utilisateurs. Il parait que l’intelligence générative de Microsoft Bing fait la publicité des multiples malwares.

Les techniques de hacking sont de plus en plus sophistiquées. Depuis quelques années, les logiciels phishing sont les plus utilisés. Mais les utilisateurs sont désormais méfiants, et ne cliquent plus sur des liens aux hasards. Pour remédier à ce problème, les pirates informatiques ont exploité de nouvelles méthodes. Les pubs sur les navigateurs sont alors les tendances du moment. Microsoft Bing ChatGPT aurait des liens malwares dans ses contenus.

Les publicités en ligne, un moyen pour rentabiliser le chatbot de Bing

La fonctionnalité chatbot sur Bing est une mise à jour récente. Microsoft doit alors rentabiliser son investissement en collaborant avec les marques. Et les publicités sont les moyens les plus efficaces pour faire de l’argent en ce moment.

Toutefois, les pubs sur Microsoft Bing ChatGPT dirigeraient directement vers des malwares. D’ailleurs, des enquêteurs se sont penchés sur le sujet afin de rassurer les utilisateurs.

Ces publicités se présentent sous forme de liens sponsorisés dans les conversations. L’IA les met en dessous des résultats de recherches.

Malwarebytes a confirmé les malwares sur le chatGPT de Microsoft Bing

Des chercheurs de Malwarebytes ont été alertés par cette tendance sur Bing. Rappelons que cette entreprise américaine se focalise sur la recherche et la suppression des logiciels malveillants. Et il existe des versions destinées au grand public.

Les malwares sur Microsoft Bing ChatGPT se cachent derrière des publicités. Les chercheurs de Malwarebytes ont d’abord demandé à l’intelligence artificielle de télécharger un programme connu des informaticiens. Il s’agit d’Advanced IP scanner, un logiciel de gestion de réseau.

Au lieu de proposer un lien unique, le chatbot en a suggéré 2. Le premier était l’URL originale, qui redirige vers une page fiable. C’est la deuxième URL qui pose problème. Le site imitait celui d’Advanced IP scanner, qui recommandait 2 programmes : le logiciel en question et une assistance d’installation.

Pour continuer l’enquête, les professionnels de Malwarebytes ont utilisé de deuxièmes liens. L’assistance d’installation a ensuite tenté de se connecter à une autre adresse IP. Cette dernière se situait sur un autre serveur. Le programme essayait alors de télécharger un logiciel malveillant afin d’accéder à l’ordinateur cible.

Les chercheurs de Malwarebytes disposent d’une connaissance poussée en termes de cybersécurité. Ils n’ont donc pas eu de problème à protéger leurs données durant cette enquête. Toutefois, les utilisateurs lambda n’auront pas cette chance. Une fois téléchargés, les malwares peuvent prendre contrôle de l’ordinateur cible.

Les conclusions des enquêteurs

C’est une évidence : Microsoft n’a pas de mesures précises pour contrôler les pubs de malwares sur Bing. Même si c’était le cas, les hackers ont pu contourner les systèmes de protection. Ils ont réussi à intégrer des liens malveillants dans leur pub.

On attend tous la réaction de Microsoft

Les chercheurs de Malwarebytes ont déjà envoyé une lettre de prévention à Microsoft. Ils espèrent une réaction venant du géant de l’informatique. Un système de protection renforcé ? Ou un contrôle supplémentaire sur les pubs ? D’ici quelques années, les malwares sur Bing pourront être de vieux souvenirs.