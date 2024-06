Audit marketing : l’atout gratuit de Sales Odyssey pour votre entreprise

Dans un contexte économique difficile, marqué par la crise et la concurrence féroce, les entreprises cherchent à se différencier par des stratégies marketing percutantes. Plus d'un tiers des entreprises prévoient d'augmenter leur budget marketing en 2024.

Cette tendance persiste malgré les difficultés d'accès au crédit et l'explosion des faillites. Cette hausse budgétaire témoigne de l'importance de maximiser le retour sur investissement (ROI) dans des conditions économiques tendues.

Gaëlle Boutaud, co-fondatrice de Sales Odyssey, souligne l'importance de l'évaluation des stratégies marketing actuelles des entreprises. « Les entreprises recherchent des solutions pour dresser un état des lieux et savoir où elles en sont », explique-t-elle. Pour répondre à ces besoins pressants, Sales Odyssey a développé un outil d'audit marketing gratuit. Cet outil est conçu pour aider les dirigeants et les responsables marketing à mettre en place des plans d'action efficaces.

Un audit marketing 100% gratuit

L'outil d'audit marketing de Sales Odyssey est non seulement gratuit, mais aussi illimité. Ce qui signifie qu'on peut l'utiliser autant de fois que nécessaire. Il permet aux entreprises d'évaluer l'efficacité de leurs stratégies marketing actuelles et d'identifier les domaines nécessitant des améliorations. Cet audit se compose de 21 questions bien ciblées et structurées. Ces dernières permettent d'obtenir un bilan clair et précis de la stratégie marketing en place.

Une évaluation en quatre étapes

L'audit marketing de Sales Odyssey est divisé en quatre rubriques principales : la connaissance de la cible, le positionnement, le marketing digital et la relation client.

Chaque rubrique est conçue pour aider les entreprises à évaluer leurs points forts et faibles. Par exemple, l'évaluation de la connaissance de la cible examine le parcours client et les facteurs déclencheurs d'achat, tandis que l'évaluation du marketing digital se concentre sur le site internet, le SEO, les réseaux sociaux et la publicité en ligne.

Une approche holistique du marketing

Sales Odyssey adopte une approche intégrée qui combine marketing et vente pour offrir une vision globale de l'acquisition client. L'agence met un accent particulier sur l'expérience utilisateur (UX) et la valeur ajoutée. Ce qui se traduit souvent par des taux de conversion plus élevés.

Cette approche holistique permet de créer un système d'acquisition complet. Elle intègre à la fois les stratégies marketing et les processus de vente.

Une expertise reconnaissable

Gaëlle Boutaud, diplômée en Commerce International et experte en marketing de croissance, apporte une richesse d'expérience à Sales Odyssey. Son parcours professionnel varié inclut des rôles dans le digital, le conseil et l'enseignement du marketing de croissance. Cette expérience diversifiée enrichit son rôle actuel chez Sales Odyssey, où elle se concentre sur la stimulation et le challenge pour faire de l'agence un acteur reconnu dans le domaine.

Engagement social et communautaire

En plus de son rôle chez Sales Odyssey, Gaëlle Boutaud est activement engagée dans des initiatives centrées sur le marketing durable et l'égalité des genres. Elle participe à des communautés comme « Les Meufs du Growth » et « Time for the Planet ». Cela illustre son engagement envers des pratiques commerciales socialement responsables. Cet engagement se reflète dans l'approche de Sales Odyssey, qui vise à intégrer des perspectives sociales et communautaires dans ses stratégies de croissance.

Un outil pour maximiser le ROI

L'outil d‘audit marketing de Sales Odyssey est conçu pour aider les entreprises à maximiser leur ROI en identifiant les actions prioritaires et en mettant en place des stratégies efficaces. Gratuit et accessible, cet outil est une ressource précieuse pour toute entreprise souhaitant optimiser sa stratégie marketing.

En fournissant des conseils et des recommandations clairs, Sales Odyssey aide les entreprises à réaliser elles-mêmes leur audit et à prendre des décisions éclairées pour leur croissance.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

