Pourquoi l’automatisation de votre site e-commerce boostera le CA

Face au développement de ses activités, une petite entreprise dans l’e-commerce est submergée par les tâches chronophages et répétitives. Ceci va de la prise de commande à la gestion du support client. L’automatisation e-commerce supprime certaines tâches manuelles et donne le temps à l’équipe de se concentrer sur un travail à valeur ajoutée.

Grâce à la popularité des achats en ligne, les boutiques e-commerce ont pu développer leurs activités. Face à la concurrence, ils doivent redoubler d’efforts pour répondre aux besoins des consommateurs. Pourtant, il n’est pas évident de préserver la satisfaction client tout en gérant les stocks, le support client. C’est notamment le cas avec un staff limité. Pour alléger sa charge de travail, l’e-commerçant peut automatiser plusieurs aspects de son site : les campagnes d’e-mailing, les publications sur les réseaux sociaux, marketing automation, etc. Pour exploiter pleinement les opportunités offertes par l’automatisation de son e-commerce, il peut suivre une formation.

Quels sont les avantages de l’automatisation de sa boutique en ligne ?

En automatisant une partie de son process, l’entreprise peut se concentrer sur des tâches demandant des compétences sociales et stratégiques. Voici les bénéfices de cette automatisation pour un site e-commerce :

Gain de temps

L’objectif de l’automatisation consiste à en faire plus dans un délai plus court. Ceci est rendu possible grâce à la mise en place du pilotage automatique des tâches comme :

segmentation des clients ;

publication programmée des contenus sur le blog de l’entreprise et les médias sociaux ;

notification en cas de rupture de stock ;

masquer automatiquement les produits qui ne sont plus disponibles en stock.

Éviter les erreurs

Au fur et à mesure du développement de l’activité, le volume de données à gérer augmente également. La gestion humaine n’est pas à l’abri des erreurs qui peuvent nuire à l’entreprise. L’automatisation avec l’aide de l’IA fournit une gestion précise des informations et des données. C’est le cas du traitement des données clients pour une segmentation fine des cibles.

Meilleure expérience client

D’après les sondages, 90% des consommateurs apprécient une réponse immédiate à leur question. Ce chiffre démontre l’importance de la réactivité du service client. Des chatbots conversationnels basés sur l’IA permettent d’automatiser ce processus. Grâce au chat, les clients obtiennent des réponses rapidement à des questions simples. De plus, ils allègent le flux de travail du service client.

Qui sont les bénéficiaires de l’automatisation du e-commerce ?

L’automatisation de certaines tâches dans l’e-commerce profite à plusieurs services au sein de l’organisation :

Service client

L’automatisation décharge le service client d’une grande partie de leurs tâches. Le traitement des données clients permet déjà de mettre en avant les caractéristiques spécifiques de chaque segment.

Le service client peut enfin définir le bon moment pour contacter un client, le bon message à lui adresser, etc.

Service commercial

L’automatisation marketing facilite la segmentation des clients. L’entreprise propose ainsi des produits ou des promotions adaptés aux critères spécifiques d’un client.

Responsable des opérations

Le responsable des opérations raccourcit les processus dans la gestion des stocks, la livraison des produits ou encore l’approvisionnement. L’IA rationalise l’exécution de certaines tâches manuelles comme les filtres d’inventaire, le marquage des produits, etc.

Lorsqu’un article se trouve en rupture de stock, une notification automatique alerte le responsable pour déclencher l’approvisionnement.

Pourquoi suivre une formation en automatisation e-commerce ?

L’automatisation du e-commerce requiert parfois des connaissances techniques en interne. Néanmoins, les petites structures peuvent se tourner vers des solutions plus simples. En effet, des logiciels comme WooCommerce et Shopify proposent des modules intégrés qui automatisent les flux de travail.

Dans le cas de Shopify par exemple, Shopify Flow permet l’automatisation de certaines tâches chez les propriétaires de boutique e-commerce.

Bien que ces outils ne demandent pas de connaissances approfondies, la formation est quand même essentielle pour apprendre les notions de base.

Leroy Nicolas propose une formation complète pour aider les e-commerçants à maîtriser l’automatisation de leur site. Le contenu des cours se concentre sur la gestion globale d’un site, le programme d’affiliation, le blog, etc.

La formation est composée de plusieurs modules :

automatisation grâce à des outils comme Airtable, Make, ChatGPT ;

SEO et gestion des mots-clés ;

automatisation WooCommerce, Shopify et WordPress ;

comprendre la gestion de l’affiliation, etc.