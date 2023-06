Pourquoi OpenAI était contre l’intégration de Bing et ChatGPT ? La vérité dévoilée

Microsoft annonce que Bing deviendra le moteur de recherche par défaut de ChatGPT-4. Si la nouvelle fonctionnalité est déjà disponible pour les abonnés de ChatGPT Plus, elle sera bientôt accessible aux utilisateurs de la version gratuite de l’outil d’IA. Il faut néanmoins savoir que ce lancement s’est fait sur fond de conflit entre Microsoft et OpenAI. Voici pourquoi.

Google reste incontestablement le leader de la recherche Internet avec 90 % de part de marché mondial. La concurrence a visiblement du mal à rivaliser, mais avec l’outil d’IA générative ChatGPT comme composant phare, Bing (qui soit dit en passant est classé deuxième sur le marché mondial) pense désormais pouvoir faire le poids.

Alors que ChatGPT a été lancé en novembre 2022, Microsoft a attendu quelques mois pour intégrer Bing à ChatGPT, le temps que l’outil se démocratise. ChatGPT est rapidement devenu l’application avec la croissance la plus rapide en nombre de base d’utilisateurs. En janvier, l’outil comptait déjà 100 millions d’utilisateurs actifs par mois, et l’intérêt pour la technologie OpenAI n’a depuis cessé de grimper en flèche.

Coming soon: We’re expanding how you search with Bing integration in ChatGPT and plugins in Bing Chat. Learn more about Bing at #MSBuild: https://t.co/NN71rLpgaS pic.twitter.com/p5wUpC71od