Est-ce que Bitindex Prime est légitime ?

Bitindex Prime fait partie des plus récentes plateformes de trading Bitcoin. Malgré cela, il bénéficie d’une certaine réputation auprès des spécialistes de la crypto-monnaie. Il serait en effet le fruit de la capitalisation des expériences et des expertises de quelques courtiers professionnels. Ce qui en fait une plateforme conçue pour permettre aussi bien aux néophytes qu’aux traders expérimentés d’atteindre leurs objectifs.

Bitindex Prime, une plateforme simple d’utilisation

Bitindex Prime associe la simplicité à l’efficacité. Pour s’y inscrire, il faut commencer par ouvrir un compte. Le trader aura à remplir un formulaire avec ses coordonnées et son adresse électronique. Le processus de vérification se fait dans la foulée et le compte est immédiatement actif. Cette étape est totalement gratuite et ne demande que 20 minutes au maximum.

Un courtier professionnel prend ensuite en charge le nouveau trader. Il l’accompagne notamment dans l’approvisionnement du compte via un premier dépôt. Pour profiter pleinement des avantages du système de trading de la plateforme, les spécialistes recommandent un dépôt de 250 €.

Des retraits rapides sur Bitindex Prime

Une fois que le trader maîtrise le fonctionnement de la plateforme, il peut réapprovisionner son compte ou réinvestir ses gains. Autre avantage de la plateforme, on peut effectuer un retrait en 24 heures. Concrètement, ce retrait rapide permet au trader de disposer de son argent à tout moment. En effet, l’équipe de Bitindex Prime traite les demandes et assiste les traders 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Actuellement, Bitindex Prime permet de s’échanger les principales crypto-monnaies du marché, à savoir :

Bitcoin (CTB)

Ethereum (ETH)

Litecoin (LTC)

EOS (EOS)

Un mode démo pour découvrir Bitindex Prime

Bitindex Prime pense également aux néophytes qui se lancent pour la première fois dans le trading en direct. Il met à leur disposition un compte démo pour se familiariser à cette activité. Pour cela, chaque trader dispose de 1 500 € pour simuler des transactions. C’est une manière ludique d’apprendre les ficelles du métier en se mettant dans la peau des traders professionnels.

Cette fonctionnalité s’adresse a priori aux débutants. Toutefois, les spécialistes la recommandent également aux traders chevronnés qui commencent sur Bitindex Prime. En effet, elle permet de découvrir les fonctionnalités comme « Auto Trade » qui fait la renommée de Bitindex Prime. Cela ouvre notamment des perspectives sur de nouveaux protocoles de trading. C’est une occasion aussi de tester ses compétences en matière de trading. La plateforme réunit toutes les conditions pour rapprocher le mode démo de la réalité.

Bitindex Prime, un algorithme rentable

Bitindex Prime construit également sa réputation sur la rentabilité de son algorithme. Son taux de réussite dépasse les 93 %. C’est une performance exceptionnelle dans le trading de cryptomonnaie. Grâce à cette performance de la plateforme, des traders expérimentés gagnent jusqu’à 1 300 € par jour. En revanche, il faut quelques mois pour attendre un tel gain.

Lors de ces étapes, l’équipe de Bitindex Prime fait de la sécurité des données personnelles une priorité. La fiabilité du personnel et du système contribue pleinement à l’intégrité de toutes les transactions.