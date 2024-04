Blue Soft prévoit une croissance continue en 2024

Blue Soft, spécialiste de la transformation digitale, continue sa croissance impressionnante. Après avoir atteint 107 millions d'euros en 2023, l'entreprise espère réaliser 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Cette ambition soutient une croissance continue depuis 15 ans.

Expansion et recrutements à venir

La société, qui compte actuellement 900 employés, planifie de renforcer son effectif avec 180 nouvelles recrues dans les mois à venir. Basée à Charenton-le-Pont, elle dispose également d'un réseau solide avec cinq agences réparties en France Aix-en-Provence, Lyon, Niort, Rouen, et Toulouse, ainsi que des branches en Suisse et en Belgique. Cette expansion géographique illustre bien l'ambition de Blue Soft de renforcer sa présence sur le marché européen.

Expertise en transformation digitale et infrastructures

L'organisation de Blue Soft est structurée autour de 14 équipes dynamiques qui nourrissent deux pôles d'expertise stratégique :

Le premier est dédié à l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. Ce pôle inclue la création et l'optimisation de solutions numériques, ainsi que le traitement des données et la data tech.

dans leur transformation digitale. Ce pôle inclue la création et l'optimisation de solutions numériques, ainsi que le traitement des données et la data tech. Le second pôle concerne la conception et la mise en œuvre des infrastructures de demain. Il intègre des solutions de cloud, d'hybridation et d'automatisation grâce à l'intelligence artificielle.

Croissance par acquisitions

Blue Soft ne se contente pas d'une croissance organique, elle se développe aussi au fil d'acquisitions stratégiques. Depuis sa création en 2008, 17 sociétés ont rejoint le groupe, dont quatre rien qu'en 2023 :

Scient , spécialisée dans la transformation digitale et la data ;

, spécialisée dans la transformation digitale et la data ; Code Insider , axée sur les technologies Microsoft et les méthodologies de développement logiciel ;

, axée sur les technologies Microsoft et les méthodologies de développement logiciel ; Catalyse IT , qui se focalise sur la dématérialisation et la digitalisation web de processus métiers ;

, qui se focalise sur la dématérialisation et la digitalisation web de processus métiers ; et Kaliva, experte en maîtrise d'œuvre de projets. Ces acquisitions récentes ont contribué à hauteur de 11 millions d'euros au chiffre d'affaires de l'entreprise.

« 2023 a été une très belle année pour Blue Soft, aussi bien en matière de croissance organique que de croissance externe. Ces résultats nous permettent de tenir l'objectif de devenir l'un des acteurs majeurs du marché européen des métiers et services numériques. Afin de poursuivre le développement de l'entreprise, l'une de nos priorités est aujourd'hui la fidélisation de nos collaborateurs et l'intégration de nouveaux talents. En fonction des opportunités, nous pourrons également nous projeter sur trois ou quatre nouvelles acquisitions. »

Stratégies pour l'expansion européenne

Au niveau européen, Blue Soft souhaite consolider sa présence, notamment en Belgique. Cela concerne un marché dynamique qu'elle explore depuis 2022 grâce à son agence de Bruxelles. L'entreprise envisage également de se développer au Luxembourg. Le but étant de capitaliser sur son expertise dans les domaines de la banque et de l'assurance. Une expertise qui a déjà été bien établie à travers son activité Consulting et son implantation à Niort, un centre névralgique de l'assurance-banque.

Importance de l'IA et de la data

Actuellement, Blue Soft accompagne plus de 300 clients, grands comptes et entreprises de taille intermédiaire, dans leurs projets stratégiques liés au numérique. La diversité des expertises de l'entreprise lui permet d'intervenir dans de nombreux secteurs. Ces secteurs vont de la sécurisation des infrastructures d'établissements de santé à l'accompagnement au changement du système informatique d'acteurs de l'assurance et de la mutuelle.

Conclusion par Thierry Boccara, Co-dirigeant

« Nous devons encore optimiser les synergies entre nos différentes BU afin d'accroître l'un des atouts clés de Blue Soft : la possibilité de proposer à nos clients une expertise à 360° sur leurs problématiques liées au numérique. La montée en puissance de l'IA sera un enjeu majeur pour les années à venir, comme le traitement des données déstructurées, une richesse encore inexploitée qui doit permettre de développer de nouveaux produits et de générer des revenus complémentaires. »

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

