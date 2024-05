Call of Duty: Black Ops 6 est officiel ! Un 1er teaser qui va vous étonner

Les titres Call of Duty sont-ils immortel ? Après 5 opus, Activision va lancer Black Ops 6. Un univers plus sombre, avec une histoire palpitante. À son habitude, la référence du FPS tente de surprendre les fans.

Bienvenue dans l'univers de Black Ops 6. Oui, Activision va encore lancer un nouvel épisode de la série de jeux Call of Duty pour cette année 2024. La guerre du Golfe sera le centre des attentions dans ce titre. Une approche plus sombre et immersive pour assurer l'expérience des joueurs. Après tout, on doit s'attendre à jeu digne de ce nom, surtout de la part d'Activision. De plus, les adeptes des jeux FPS espèrent une gameplay plus innovant après le rachat du studio par Microsoft.

Black Ops 6 : aux armes ! Plongez dans la guerre du Golfe

Activision a lancé quelques indices avant d'officialiser le titre de son nouveau Call of Duty. Le studio a mis en gros le mot « Gulf » dans une des images du jeu. Votre nouveau FPS se déroule alors dans cette époque tendue de l'histoire. Vous profiterez d'une immersion totale dans ce jeu.

Les coups de feu, les explosions, et l'enfer de la guerre ne sont pas les seules ambiances que vous vivrez dans ce jeu. Des confrontations psychologiques seront au rendez-vous. Dans certaines parties de Black Ops 6, quelques compagnons d'armes pourraient vous trahir. Mais on va s'arrêter là, car c'est à vous de vous immerger dans ce jeu.

En plus de la guerre du Golfe, le teaser montre aussi les monuments américains vandalisés. Le mont Rushmore figure parmi les lieux saccagés dans Black Ops 6. Est-ce qu'on aura des missions dans les villes américaines dans ce jeu ? Cette question aura une réponse lors de la conférence de Microsoft et d'Activision.

En quelques mots, ce Call of Duty sera « un nouveau chapitre sombre ». Voici le trailer tant attendu. Profitez-en.

Cette atmosphère concerne surtout la campagne solo. Cependant, les fans espèrent un mode multijoueur. Toutefois, Activision n'a pas encore confirmé ce détail. Et pourquoi pas le mode zombie ? Si vous êtes un fan de la saga Call of Duty, vous aurez hâte de combattre les morts-vivants, et résoudre des énigmes.

À quand la sortie ?

Les développeurs n'ont pas encore annoncé de date officielle. Toutefois, ils ont l'intention de lancer le jeu le 9 juin prochain. Cette date illustre le Xbox Games Showcase. L'évènement débutera à 19 heures françaises.

A dark new chapter of the Black Ops franchise begins. Call of Duty: #BlackOps6 pic.twitter.com/db3lPR0ibI May 23, 2024

Toutes vos questions auront des réponses à ce moment. Par exemple, est-ce que Black Ops 6 sera disponible avec votre Xbox Games Pass ? Microsoft et Activision vous répondront lors de sa conférence.

Je pense que Black Ops 6 sera surtout lancé sur Xbox Series et sur PS5. Après tout, c'est une stratégie efficace pour booster ces consoles next-gen. Mais Activision et Microsoft pourront bien considérer la PS4 et la Xbox One. Avec cette approche, les géants du jeu vidéo pourront attirer de nouveau public. Qu'en pensez-vous ?

